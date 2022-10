CSIF cree que Vara "no se puede esconder" para pagar subida del 2% a empleados públicos

Ep.

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha considerado que el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, "ya no se puede esconder" para pagar la subida salarial del 2 por ciento en 2020 a los empleados públicos, si se confirma que los Presupuestos autonómicos (PGEx) para 2023 contarán con 700 millones de euros más que los actuales.



Ha criticado así la "deuda" que tiene la Junta de Extremadura con los empleados públicos, en alusión a la subida salarial del 2 por ciento del 2020, al tiempo que ha incidido en que "Guillermo Fernández Vara ya no tiene excusa para darle a los empleados públicos lo que es suyo".



En este sentido, y tras lamentar también que la Junta "no se ha dignado todavía" a convocar a CSIF para explicarle cuáles son las líneas directrices de los Presupuestos regionales para 2023, ha argumentado que si se cumple el anunciado aumento en 700 millones de la dotación de los Presupuestos de Extremadura para 2023, entonces el presidente de la Junta "ya no se puede esconder" para pagar lo adeudado de 2020.



"Si hay una subida de 700 millones de euros, ¿no va a haber para poder pagarle la deuda que tiene contraída la Junta de Extremadura con los empleados públicos desde 2020?", ha preguntado Román, quien ha solicitado que de forma "inmediata" se convoque la Mesa General de Negociación para tratar este asunto y "llegar al mejor acuerdo posible".



OTRO SINDICALISMO ES POSIBLE



De este modo se ha pronunciado Benito Román en declaraciones a los medios antes de la inauguración este miércoles en Mérida de unas jornadas formativas internas con más de 200 delegados sindicales para debatir "nuevos retos sindicales para una nueva época de cambio" y "para que otro sindicalismo sea posible", así como debatir sobre cómo potenciar los servicios básicos de la sociedad y mejorar las condiciones sociales y económicas de los trabajadores.



En la cita está presente también el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra.



"La sociedad va cambiando y son los propios trabajadores mayoritariamente quienes nos están exigiendo un sindicalismo que se aleje del siglo XIX y XX, un sindicalismo que no sea correa de distribución de ninguna ideología política, un sindicalismo donde prevalezca la profesionalidad, el servicio, la independencia política y económica, y donde cuando hay un problema por parte del trabajador se solucione ese problema independientemente del color político", ha señalado Román.



En las jornadas se hablará también de cuestiones que se están negociando a nivel nacional y autonómico, y entre ellas del "rechazo rotundo" de CSIF a la subida salarial a los empleados públicos por parte del Gobierno central, junto a la potenciación de los servicios básicos y cómo se pueden mejorar las condiciones de los empleados públicos.



Participarán ponentes de "primera línea", como comunicadores, especialistas en redes sociales, y el consultor Iván Redondo, al cual Benito Román ha agradecido su presencia en las jornadas de forma "interna".