Vara anuncia "la mayor bajada de precios y tasas públicas que se haya hecho nunca"

Rd./Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado en la sesión plenaria de este jueves en la Asamblea de Extremadura "la mayor bajada de tasas y precios públicos que se haya hecho nunca" en la región y que se incluirán en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2023.

Así de tajante se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo regional en respuesta a una pregunta realizada por el Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas que prevé adoptar "para aliviar la carga fiscal a los extremeños".

En concreto, el máximo mandatario extremeño ha explicado que esta bajada no afecta a los servicios esenciales, no afecta a la arquitectura fiscal de España y no tocan los impuestos que financian los servicios públicos esenciales.

Igualmente, el presidente autonómico ha destacado que los 430.000 hogares de extremeños y extremeñas que pagan el canon de saneamiento "lo van a dejar de pagar", según informa la Junta en una nota de prensa.

Además, los 250.000 vehículos que el año que viene van a pasar por la ITV van a pagar un 25 por ciento menos, se van a reducir el 50 por ciento de todas las tasas que tengan que ver con los comedores escolares, con las licencias de caza y de pesca, con las pruebas de laboratorio, con la ordenación de transporte y con la tarjeta de transporte subvencionada y el cien por cien de otras muchas.

De este modo, el presidente extremeño ha afirmado que "de lo que se trata es de aliviar la carga económica y las obligaciones de la ciudadanía" y ha subrayado la importancia de que la ciudadanía no se desentienda de la "obligación de mantener los servicios públicos esenciales".

"Bajar impuestos es muy fácil, lo difícil es mantener la coherencia y ser coherente es mantener un país en el que hay que aumentar las pensiones, en el que hay que introducir los medicamentos de última generación, en el que hay que subir los salarios a los funcionarios, hay que aumentar el gasto en la dependencia, aumentar el ingreso mínimo vital, estabilizar a los trabajadores y trabajadoras, y todo eso se hace con dinero y recursos públicos no con promesas", ha argumentado ante el hemiciclo.

De la misma forma, Fernández Vara ha valorado las medidas ya tomadas, tanto las realizadas por el Gobierno de España como las realizadas por la Administración regional.

EL PP SEÑALA QUE VARA "SE HA QUEDADO SOLO"



En la formulación de su pregunta, la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha señalado que el presidente de la Junta "ha reconocido en numerosas ocasiones que Extremadura es la región que más esfuerzo fiscal hace, teniendo la renta más baja", a lo que se une que "la inflación en la región está disparada", que ha provocado que la Junta "haya recaudado 90 millones de euros más hasta julio", ha dicho.



"Esto no puede ser", ha advertido Cristina Teniente, quien ha reafirmado que "hoy no puede acabar este pleno" sin que Fernández Vara "rectifique y asuma el compromiso de que va a aliviar la carga fiscal de los extremeños", algo que "tiene que hacer, no le queda otro camino", debido "no solo a que se está quedando solo, sino que los extremeños lo necesitan".



Así, la presidenta del Grupo Popular ha descartado que la Junta de Extremadura no tenga recursos, ya que el presupuesto de la comunidad para 2023 contempla 700 millones de euros en ingresos, tras lo que ha aseverado que los extremeños "no quieren insultos ni confrontación", sino que quieren que el presidente de la Junta "resuelva sus problemas".



Según ha reafirmado Teniente, "esto no va de ideologías ni de bajarle los impuestos a los ricos", sino que "va de proteger a las familias extremeñas, cada día más asfixiadas", para las que "la inflación no puede ser un castigo extra".



Teniente ha añadido que "para colmo, está defendiendo centralizar el saqueo fiscal, que lo llaman armonizar", tras lo que ha señalado a Fernández Vara que "está a tiempo de rectificar", y ha reiterado que es necesario "actuar en los primeros tramos del IRPF, con efecto retroactivo, para devolver cuanto antes a los extremeños parte del enorme esfuerzo fiscal que están haciendo", algo que "puede hacerse sin tocar los servicios esenciales", ha reafirmado.