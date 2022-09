Vergeles subraya "lo escrupuloso" del proceso y la "legalidad" del contrato de ambulancias

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, ha destacado "lo escrupuloso" de todo el procedimiento de contratación del servicio de transporte sanitario terrestre en la región seguido por la Administración regional, así como la "legalidad" del mismo, y ha pedido a la oposición que abandone el "manoseo político" con el que trata esta temática.



Así, frente a lo que cree que defienden los grupos de la oposición que "son intereses empresariales o intereses de los trabajadores", ha incidido en que la Junta "ha dejado claro que va a defender siempre los intereses de aquellos que hoy se están trasladando en las ambulancias, porque ellos son los que se merecen el mejor de los transportes sanitario terrestre".



En este sentido, ha destacado lo "escrupuloso" de todo el procedimiento de contratación que, según ha recalcado, "ha resistido envites de trabajadores, de las empresas, de las comisiones de investigación pactadas, de sentencias sobre jornadas laborales, en forma de recursos". "Y en todos y cada uno de los envites ha habido un gobierno que ha respetado las mesas de contratación en todo momento y así lo seguiremos haciendo", ha dicho Vergeles.



En una comparecencia a petición conjunta de Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños) y Ciudadanos este jueves en el pleno de la Asamblea para informar sobre el estado de la licitación del transporte sanitario terrestre en la comunidad, Vergeles ha subrayado también que, además del respeto a la "legalidad" la Administración regional seguirá defendiendo los "intereses" de los extremeños para garantizar un servicio de ambulancias "de calidad".



Con ello, ha destacado que el transporte sanitario terrestre por el "esfuerzo" del SES y los trabajadores "se está prestando" en Extremadura, así como que en el mismo "no hay ninguna situación alarmante".



"No se ha dejado de prestar el servicio en ningún momento", ha espetado Vergeles, quien también ha reconocido que se siente "orgulloso" del modelo de sistema sanitario terrestre en Extremadura y que intentará "mantenerlo contra viento y marea".



Al mismo tiempo, ha reiterado que en la adjudicación del contrato "en todo momento ha primado la legalidad, la transparencia y el dejar actuar a los técnicos", porque "la política es buena, porque es la herramienta que tienen algunos para hacer valer sus derechos" pero "el manoseo político es malo" en la Sanidad y "en todos y cada uno de los ámbitos de la vida".



"Pueden estar tranquilos, que mientras esté este gobierno se va a seguir preservando la legalidad, se va a seguir preservando el rigor en la contratación y la adaptación a las normas laborales", ha espetado a los grupos de la oposición Vergeles, quien también ha mostrado su deseo de que trabajadores y empresas se pongan "de acuerdo" en un nuevo convenio colectivo.



Por otra parte, en cuanto a la renuncia de las empresas inicialmente adjudicatarias del servicio de ambulancias en la comunidad, el consejero ha indicado que en el caso de la provincia de Cáceres "está pendiente" la articulación de "penalizaciones".



En este punto, ha aprovechado para señalar que la Administración regional tiene también "sentencia favorable" respecto a las "penalizaciones" implantadas a Ambulancias Tenorio por el anterior contrato en la comunidad.



GRUPOS PARLAMENTARIOS



A su vez, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha considerado que el contrato del servicio de transporte sanitario "sigue siendo un bochorno, va de fracaso en fracaso", y ha afirmado que el "máximo responsable" de la Sanidad debe ofrecer explicaciones porque el "problema" de las ambulancias "se está cronificando" en Extremadura, "por la gestión, por las condiciones de los trabajadores o por la calidad del servicio".



En este sentido, ha incidido en que "no se trabaja de forma seria y rigurosa" sobre un concurso "jugoso económicamente" al que han renunciado las empresas adjudicatarias, algo que demuestra que "el pliego falla" y que "las condiciones son difícil de cumplir"; y ha recordado que USO ha denunciado la adjudicación en la provincia de Cáceres y ha anunciado que también lo hará en la provincia de Badajoz.



Por su parte, la presidenta y portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, ha considerado que Vergeles "utiliza" a los técnicos como "excusa" ante su "incompetencia" en la gestión del concurso del transporte sanitario terrestre; y ha lamentado la "soberbia" del consejero en este asunto, al tiempo que ha considerado que éste debe "bajar a la realidad" para conocer la verdadera situación de los trabajadores de este servicio.



Teniente, también, ha indicado que "todo apunta" hacia un "dedazo" en la adjudicación "multimillonaria" del contrato de ambulancias; y ha advertido de que la gestión de este temática por parte de la Junta obligaría a "ceses y dimisiones en cascada" en cualquier "gobierno". "Esto es una cacicada millonaria", ha espetado la 'popular', quien ha recordado que "trabajadores y sindicatos están denunciado prácticas abusivas".



De su lado, la diputada del PSOE María de la Cruz Buendía Lozano ha invitado al PP a acudir al "juzgado" si cree que existen irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio de ambulancias en la comunidad; y ha recalcado que el SES sigue trabajando "sin descanso" para cumplir con el "derecho" de los ciudadanos a contar con un servicio de transporte sanitario "de calidad".



De igual modo, la socialista ha pedido a la oposición que le dé una "oportunidad" al nuevo contrato, evitando el "ruido" para "desvirtuar" el servicio; y ha recalcado que la Junta exigirá que se cumplan "todas y cada una de las condiciones" del contrato; al tiempo que ha defendido los servicios públicos como "fuente de empleo estable y de calidad" y para garantizar la "igualdad" de oportunidades de los ciudadanos.



TURNO FINAL DE VERGELES



Por su parte, para cerrar el debate, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, en alusión a la negociación de un nuevo convenio colectivo en el sector, ha negado que se utilice a "mamá Junta" para solucionar las necesidades que los trabajadores tienen que "resolver" por otra vía.



Ha negado también que se hayan aplicado "recortes" en el servicio de ambulancias en Extremadura. "No hay recortes. En los sitios donde se ha quitado el soporte vital básico es una situación de oportunidad", ha espetado, al tiempo que ha afirmado que se está dando una respuesta de cobertura "excelente".



Finalmente, ha señalado Vergeles que "no hay ninguna denuncia" contra la Junta "en los tribunales a día de hoy" por el concurso de ambulancias, aunque ha invitado a ejercer ese derecho si alguien tiene "alguna duda". "No hay ninguna denuncia contra nosotros en los tribunales a día de hoy. Quien tenga alguna duda que la ponga. Hasta ahora hemos hecho las cosas apoyando a los técnicos...", ha espetado.