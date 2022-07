El Debate Estado de la Región arranca este martes en la Asamblea con el discurso de Vara

Rd./Ep.



El Debate sobre la Orientación Política General de la Junta de Extremadura arrancará este martes, 5 de julio, en la Asamblea de Extremadura, con el discurso del presidente del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara.



En concreto, el discurso del jefe del Ejecutivo regional comenzará a las 18:00 horas de este martes, y posteriormente, la sesión se suspenderá hasta el miércoles, cuando se reanudará a las 9:30 horas con las intervenciones de los grupos parlamentarios.



Así pues, la sesión del Debate sobre el Estado de la Región del miércoles se reanudará con la intervención del Grupo Parlamentario Popular, como grupo mayoritario de la oposición, que dispondrá de un tiempo de 30 minutos.



Tras el PP, será el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos, también por tiempo de 30 minutos; al que seguirá el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 30 minutos, y a continuación intervendrá el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE), por espacio de 30 minutos.



En las intervenciones de cada uno de los grupos parlamentarios, el presidente de la Junta de Extremadura podrá responder de manera conjunta o individual a cada grupo, sin límite de tiempo.



El orden del día continuará con la intervención de nuevo de los representantes de los grupos parlamentarios, que tendrán derecho de réplica por 15 minutos cada uno, y a los que Fernández Vara podrá hacer uso de su derecho a dúplica sin límite de tiempo.



PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN



Una vez finalizado el debate entre los grupos parlamentarios, la Presidencia de la Asamblea de Extremadura abrirá un tiempo máximo para la presentación de propuestas de resolución, que será de 30 minutos para su registro y 60 minutos para su estudio previo a la calificación y admisión a trámite por la Mesa de la Cámara regional.



Así, y una vez reanudada la sesión del Pleno se abrirá un plazo de 60 minutos para el registro de la ordenación de las votaciones, tras lo cual tendrá lugar el debate de las Propuestas de Resolución admitidas a trámite por la Mesa, en el orden en el que fueron registradas.



El debate de estas propuestas se iniciará con su defensa por parte de su autor, por tiempo de 15 minutos; continuará con la fijación de posiciones del resto de grupos parlamentarios, de menor a mayor, por 5 minutos; seguirá con el cierre por parte del autor de las propuestas por tiempo de 5 minutos, y concluirá con la votación.



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



En cuanto al contenido del debate que han avanzado los grupos parlamentarios, Fernández Vara planteará en su discurso de este martes acciones "claves y decisivas" para determinar una "profunda transformación" de la comunidad, y exigirá además "encontrar soluciones diligentes".



Así lo ha avanzado el diputado socialista Felipe Redondo, este lunes a preguntas de los periodistas, quien ha mostrado su confianza que este Debate sobre el Estado de la Región sea "útil, propositivo, de responsabilidad, planteado con voluntad de acuerdo, reivindicativo, transformador, cargado de esperanza y de futuro" con políticas "expansivas y de reactivación económica para la región".



En este sentido, ha subrayado que el PSOE persigue objetivos "muy claros y absolutamente prioritarios" como los de "generar empleo de calidad que permita que todos los extremeños y extremeñas que quieran puedan encontrar un empleo digno en la región", además de la "atracción de proyectos industriales que están abriendo un nuevo tiempo en Extremadura y que algunos parecen no haberse dado cuenta todavía o no querer darse cuenta pero que están ahí".



En este punto, el Grupo Socialista en la Asamblea ha pedido a la oposición y especialmente al PP que aporten ideas, que sean "útiles y constructivos", porque "desgraciadamente" en lo que va de legislatura "todavía está por ver que hagan alguna aportación constructiva o que sea importante para los extremeños".



Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Javier Cienfuegos, ha considerado este lunes que este Debate será el "examen final de legislatura" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en el que deberá evaluar algunas de sus propuestas.



Y es que, según ha señalado Cienfuegos a preguntas de los periodistas, "hay propuestas que Vara tiene que decir a la oposición en qué estado se encuentran", así como las propuestas que "vienen de la legislatura pasada y se trasladaron a ésta".



En representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, su presidente, David Salazar, ha avanzado que su partido va a llevar a esta cita parlamentaria tres "propuestas punteras", que incidirán en el fomento de la natalidad, la conciliación y la educación.



A preguntas de los periodistas este lunes, Salazar ha asegurado que espera "lo mejor" de ese debate, y que "verdaderamente" el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ofrezca "propuestas interesantes", así como que "haga una reflexión positiva, que no haga un discurso magnánimo y que verdaderamente sea honesto y humilde".



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, ha resaltado que su grupo registrará más de 250 propuestas de resolución, con medidas "muy específicas" para combatir la inflación y "garantizar los servicios públicos".



También propondrá medidas para "incrementar" la aportación de las grandes empresas eléctricas que están obteniendo "enormes beneficios" en un momento "muy complicado" para la población y para "gran" parte del sector empresarial.