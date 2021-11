Cs Extremadura presenta 254 enmiendas a los PGEx 2022 moviendo unos 114 millones

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos, José María Casares, ha dado a conocer algunas de las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales de Extremadura para 2022 que ha registrado este viernes su grupo y que mueven una cantidad de 114 millones de euros.

Así, Casares ha explicado que la formación naranja ha presentado 254 enmiendas destinadas a inversión y proyectos importantes y con las que la formación liberal pretende "mejorar la vida de los extremeños" y, sobre todo, "generar riqueza" y promover que se cambie el modelo productivo de Extremadura.

Además, el portavoz de Ciudadanos ha destacado que espera que haya una "voluntad de diálogo" por parte del Gobierno socialista y que "no se vete el debate de ninguna de las enmiendas".

En este sentido ha afirmado que la Ley de Presupuestos de Extremadura "no es un trámite, es una ley importantísima y vertebradora para la comunidad autónoma" por lo que, ha razonado, "si no cambiamos la forma de hacer las cosas Extremadura se desangrará".

Junto con ello, Casares ha señalado que los fondos europeos "suponen una gran oportunidad transformadora para Extremadura" pero, ha añadido, "la Junta no lo aprovecha en los PGEx que no están enfocados a crear "riqueza" y sí en "endeudamiento para gasto corriente y no para inversión".

A su vez, ha asegurado que si el gobierno socialista con su mayoría absoluta está dispuesto a aprobar "un paquete importante de enmiendas que sirvan para transformar Extremadura" la formación naranja podía apoyar las cuentas, todo ello si esto va acompañado de que las enmiendas aprobadas se lleven a cabo "y no como ha ocurrido en años anteriores".

ENMIENDAS

Sobre las enmiendas Casares ha resaltado el "compromiso" de Ciudadanos con los empleados públicos para que recuperen la Carrera Profesional y los "atrasos" de 2020, y para pedirle a la Administración regional que mientras no cumpla con estas medidas congele los sueldos de los altos cargos.

A ello, se suman enmiendas para aumentar el control de los fondos europeos y la transparencia en la gestión de lo público.

Sobre infraestructuras, reclama la creación de un centro de alta resolución en Valencia de Alcántara; que se visibilice en los presupuestos la segunda fase del Hospital de Cáceres porque la Junta "no ha cumplido su palabra y compromiso con Ciudadanos y con los extremeños de que la segunda fase comenzaría antes del 31 de diciembre de 2021".

Además, la formación liberal ha reclamado el impulso de las unidades de críticos en Coria y Llerena; así como el impulso de las estaciones ferroviarias del Polígono Los Capellanías de Cáceres, una ciudad que es la "gran olvidada" en los PGEx 2022.

A lo anterior, se suma la mejora de las ITV; y el impulso del aeródromo de Cáceres, que está "en el olvido" por parte de la Junta.

En materia de Educación, Ciudadanos propone un mayor apoyo a las becas de excelencia, y una mayor dotación de equipos de orientación en los centros educativos.

En vivienda, apuesta por programas dirigidos a la discapacidad y menores de 30 años, y el impulso de la vivienda de promoción pública en el entorno rural con una partida de más de 3 millones de euros.

Asimismo, en lo que respecta al campo, Ciudadanos quiere más inversión para la mejora de las explotaciones en Tierra de Barros y favorecer el impulso del regadío, un "compromiso que lleva años enterrado".

También, plantea una enmienda que destina 3 millones para reestructuración del viñedo y otra que dotaría de un millón de euros para modernización de agentes del medio rural; además de la implantación de cajeros multibanco en municipios pequeños.