Unidas por Extremadura confía en que el PSOE tenga "empatía" con los grupos

Ep.

La portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha confiado en que el PSOE tenga "empatía" con los grupos y que su mayoría absoluta en la cámara legislativa no sirva como "carta blanca" para "hacer y deshacer".



De Miguel ha recalcado que su grupo ya preveía que las cuentas iban a tener una fuerte inyección de fondos y ha mostrado su satisfacción con que sean expansivas y marcadas por la política que está desarrollando el gobierno de coalición.



Así, en su opinión, de la actual crisis económica derivada de la pandemia se debe salir con inversión y avances sociales, aunque ha mostrado su preocupación con que la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, "saque pecho" con que Extremadura es de las regiones con menor deuda y que las cuentas están hechas con responsabilidad fiscal.



De esta forma, en la valoración que ha realizado de las cuentas para el próximo ejercicio, De Miguel ha sostenido que en una región como Extremadura "no se puede sacar pecho" de que la comunidad no se endeuda, al tiempo que ha considerado que Blanco-Morales debería abandonar estas "tesis neoliberales".



Por ello, ha abogado por invertir y aumentar los presupuestos, algo que no se hace "mirando de reojo" la responsabilidad fiscal sino haciendo unos presupuestos expansivos.



Irene de Miguel también ha dicho que los grupos están acostumbrados de que el PSOE, con su mayoría absoluta, tenga "carta blanca" para hacer lo que quiera con los Presupuestos Generales de Extremadura, algo que le parece un error en este contexto y por lo que confía en que haya "empatía".



Además, ha recalcado que espera que las cuentas sean también "honestas" y que las enmiendas parciales que se aprueben sean luego ejecutadas y realizadas y ha añadido, a preguntas de los medios, que su grupo aún no tiene fijada una postura de cara al debate de totalidad de las cuentas y que estudiará el proyecto de ley para que sea "realmente social".