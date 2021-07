Sanidad vigila Hornachos, Arroyo de la Luz y Madrigalejo ante el incremento de contagios

Ep.

La Consejería de Sanidad está vigilando las localidades de Hornachos, Arroyo de la Luz y Madrigalejo, por las que están "preocupados y ocupados" ante el incremento de casos de coronavirus en los últimos días.

Por este motivo, se están haciendo cribados en Madrigalejo y Arroyo de luz y se está estudiando la situación epidemiológica de Hornachos, y "en los próximos días, en función de estos análisis podremos tomar alguna decisión al respecto".

Así lo ha avanzado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura en rueda de prensa este miércoles en Mérida.

Por su parte, el área de salud de Plasencia, que en los últimos días venía registrando una alta incidencia, está "respondiendo de forma muy adecuada" y este miércoles "tiene unos indicadores muy positivos".

Sin embargo, en el área de Salud de Badajoz "hay otros focos que están complicando la situación", ha lamentado el titular extremeño de Salud, quien ha apuntado que en la capital pacense, de acuerdo al 'semáforo' puesto en marcha para adoptar medidas, podrían actuar en horarios y aforos, pero "si la ciudad no está perimetrada, tememos que si cerramos el ocio controlado, las personas se vayan al ocio no controlado", lo cual "no sería tan positivo".

También podría ocurrir que la gente se fuera a otras localidades al no estar perimetrada la ciudad, lo que provocará "una siembra por otros sitios" del virus, ha señalado el consejero.

Para Vergeles, en la situación actual es necesario "llevar una vigilancia muy estrecha en los estrechas", así los nuevos brotes, y "a partir de ahí poder ajustar otras decisiones, que de no hacerlo de forma coherente, la ciudadanía lo entendería regular", y en esto momento, ha reafirmado "se necesita mucho de la ciudadanía".

Finalmente, el consejero de Sanidad ha continuado apelando a la "responsabilidad" de los ciudadanos para que cumplan las recomendaciones sanitarias.