Extremadura registra 188 casos positivos de Covid-19 en una nueva jornada sin fallecidos

Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas un total de 188 casos positivos de Covid-19 confirmados, en una nueva jornada -la duodécima consecutiva- en la que no hay que lamentar fallecimientos, por lo que el total de víctimas es de 1.768 desde el inicio de la pandemia.

A su vez, en los hospitales extremeños hay ingresadas 13 personas, 4 de ellas en UCI, al tiempo que se han dado 50 altas, lo que equivale a un total de 76.129 altas.

Igualmente, la incidencia acumulada a 14 días en la región se sitúa en 94,50 y a los 7 días en 62,84, según informa la Junta en una nota de prensa.

DATOS POR ÁREAS DE SALUD



Así, el Área de Salud de Badajoz ha notificado 77 casos positivos, tiene cinco pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI, y registra 311 fallecidos y 21.410 altas.



El Área de Salud de Cáceres ha registrado 28 casos positivos, tiene cuatro pacientes ingresados, ninguno de ellos en UCI, y acumula 470 fallecidos y 13.329 altas.



Al mismo tiempo, el Área de Salud de Mérida ha registrado 16 casos positivos, no tiene pacientes hospitalizados por Covid-19 y acumula 237 fallecidos y 13.676 altas.



El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 16 casos positivos, tiene un paciente hospitalizado y acumula 238 víctimas mortales y 9.752 altas.



De la misma manera, el Área de Salud de Plasencia ha registrado 27 casos positivos, tiene tres pacientes hospitalizados, los tres en UCI, y desde el inicio de la pandemia ha registrado un total de 199 fallecidos y 6.089 altas.



El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado siete casos positivos, no tiene pacientes ingresados por Covid-19, y ha registrado 108 fallecidos y 3.571 altas.



En esta línea, el Área de Salud de Llerena-Zafra no ha registrado casos positivos y tampoco tiene pacientes ingresados. Desde el comienzo de la pandemia ha registrado un total de 123 fallecidos y 6.000 altas.



Finalmente, el Área de Salud de Coria ha registrado 17 casos positivos, no tiene pacientes hospitalizados por Covid-19 y acumula un total de 82 personas fallecidas y 2.302 altas.