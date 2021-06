El Plan MOVEM mueve 7 millones para impulsar el uso del vehículo eléctrico en la provincia

Así, una vez se completen los trámites de legalización y al menos 25 de las estaciones cuenten con suministro eléctrico, la red entrará en operación y previsiblemente en el mes de septiembre el servicio estará disponible para todos los usuarios de vehículos eléctricos, destacan desde el Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad a Regiondigital.com. También los usuarios tendrán accesible en los próximos días la aplicación App y la web necesarias para realizar el correspondiente registro, la cual permitirá la gestión de las recargas, identificación de las estaciones, etc.

Fomentar el uso del vehículo eléctrico y la accesibilidad a la recarga de automóviles en el territorio de la provincia, así como apoyar a los ayuntamientos pacenses, sirviendo de ejemplo de modelo sostenible y apostando por tecnologías más eficientes que permitan el progresivo acceso al resto de la sociedad, son los objetivos que persigue el Plan de Movilidad de Vehículos Eléctricos en Municipios (MOVEM). Puesto en marcha por la Diputación de Badajoz hace ahora tres años, su inversión global asciende a 7 millones de euros, de los que 6 millones se dedicaron en 2018 a la adquisición de vehículos eléctricos y el resto se aplican desde entonces a la construcción de la red de estaciones de recarga.

Por unanimidad de los miembros asistentes y de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora de Régimen Local, la Corporación Provincial adoptó en la sesión plenaria del 19 de junio de 2018 la aprobación del Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico (VE) en la Provincia de Badajoz, consistente en la adquisición de vehículos eléctricos para Entidades Locales y Áreas de la Diputación de Badajoz, vinculado al Plan Integral de Movilidad Sostenible en la Provincia de Badajoz. El mismo se desglosaba en el Programa de Vehículos Eléctricos, con un presupuesto de 6.000.000 euros y en un Programa de Electrolineras (Red de Puntos de Recarga) con un importe total de 1.000.000 euros.

Así pues, con la máxima de continuar con la labor integradora territorial de los municipios de la provincia, y tras la experiencia en la ejecución de distintos planes de inversión en las últimas décadas, la Diputación de Badajoz desarrolla un Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico (VE) en la provincia, para cuya elaboración se ha contado con la participación “directa y activa” de todos los ayuntamientos de la provincia, a través de la adhesión al Acuerdo Marco de Vehículos Eléctricos para Entidades Locales de la Provincia de Badajoz y Áreas de la Institución Provincial, vinculado al Plan de Movilidad Sostenible en la Provincia de Badajoz.

Además, el objetivo principal del Plan MOVEM se encuentra alineado con los del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible para el período 2014-2020 (POCS), basado en conseguir un crecimiento “inteligente y sostenible”, a través de la mejora de la gestión energética municipal y la reducción de las emisiones derivadas del sector, “contribuyendo de esta forma a la lucha contra el cambio climático desde la esfera local”, recalcan desde el Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Institución provincial a Regiondigital.com. Prueba de ello es que en el mismo están incluidos todos los municipios de la provincia, “sin límite de población”, y específicamente 32 localizaciones cuentan con una estación de recarga de vehículos eléctricos, en función de su ubicación y distribución estratégica en el territorio.

UNA FLOTA DE AUTOMÓVILES FORMADA POR 15 VEHÍCULOS 100% ELÉCTRICOS

Retrotrayéndonos en el tiempo, fue en el año 2017 cuando se inició la elaboración el Plan Integral de Movilidad Sostenible en la provincia de Badajoz, el cual estableció los aspectos formales y técnicos de las medidas que posteriormente se han desarrollado, que marca la política de Diputación en materia de movilidad sostenible e identificó la ubicación estratégica de la red. Ya en marzo de 2018 se publicó el Acuerdo Marco para el suministro por lotes de vehículos eléctricos para entidades locales de la provincia y Áreas de la Diputación, vinculado al Plan Integral de Movilidad Sostenible en la Provincia de Badajoz, que ha permitido dotar de un vehículo eléctrico a todos y cada uno de los municipios en la provincia en la Fase 1.

A continuación, tras la redacción del proyecto técnico de la red en 2019 se publicó el procedimiento de contratación para la ejecución y explotación de la red de puntos de recarga de vehículos eléctricos de la provincia de Badajoz, que en junio de 2020 inició la ejecución de la Fase 2. De hecho, durante todo este tiempo "se han salvado" cuestiones técnicas, solicitudes de suministro eléctrico, permisos con organismos afectados, autorizaciones de cesión de terrenos y aprobación de obras, como es habitual en cualquier obra y que en este caso han contado con la particularidad de extenderse en 32 localizaciones.

En estos momentos, la Diputación de Badajoz cuenta con 15 vehículos 100% eléctricos en su flota de automóviles, los cuales forman parte del Plan de Movilidad de Vehículos Eléctricos en Municipios, desarrollado por el Área de Desarrollo Sostenible, y culminan de esta manera uno de los objetivos del propio plan: “la entrega de 200 vehículos 100% eléctricos”, precisan fuentes de la Institución provincial a Regiondigital.com. De hecho, los vehículos, adquiridos mediante acuerdo marco, corresponden a los modelos Nissan Leaf y Nissan eNV-200.

Así, los turismos han sido destinados a: Patronato de Turismo y Tauromaquia (1), Área de Fomento (1), Área de Desarrollo Local (1), Organismo Autónomo de Recaudación (1), Consorcio de Servicios Medioambientales PROMEDIO (2) y Área de Desarrollo Sostenible (5). Por su parte, en el caso de las furgonetas han sido destinadas a: Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social (1), Área de Nuevas Tecnologías (1), Imprenta (1) y Área de Desarrollo Sostenible (1). Mientras, para su recarga se han instalado 9 puntos en las diferentes dependencias de la Institución provincial.

En cuanto a las expectativas puestas en la ejecución del Plan MOVEM, según el Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, “la paralización de la actividad no esencial en la primavera de 2020, unido a las dificultades inherentes de la pandemia por la Covid-19 y el Estado de Alarma han introducido retrasos en la ejecución de la red de puntos de recarga”. Esto, a su entender, ha supuesto “la introducción de una prórroga al contrato de ejecución de esta obra”, pero en términos generales, “no ha tenido una afección significativa con respecto a otros contratos y especialmente porque la primera fase de este Plan (la dotación de vehículos eléctricos a los municipios) se completó en 2019”, concluyen desde la Institución provincial.

“ES INCONCEBIBLE QUE UN PUEBLO COMO GUAREÑA NO TUVIERA UN PUNTO DE RECARGA ELÉCTRICO”

Para conocer de primera mano cómo va la instauración del Plan MOVEM en las distintas localidades de la provincia, Regiondigital.com ha hablado con el alcalde de Guareña, Abel González Ramino, para quien la puesta en marcha del mismo en este municipio de poco más de 7.000 habitantes “supone un avance importante”. En primer lugar, “porque cumplimos con uno de los compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que es la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera y entramos dentro de lo que es la protección medioambiental”.

De esta forma, según sus palabras, “estamos muy comprometidos, porque también va a suponer un coste económico bastante importante para los vehículos eléctricos y, por supuesto, se está ofreciendo un punto de recarga aquí en Guareña, por lo que cualquier persona que venga sabe que va a poder recargar su vehículo eléctrico, además de forma gratuita, durante los primeros meses”, tal y como lo recoge el Plan MOVEM. Y es que, a su entender, “es algo necesario, porque al igual que existen las gasolineras, tienen que existir las electrolineras, destinadas a los vehículos eléctricos”.

De hecho, dice tajante el primer edil guareñense que “un pueblo como Guareña de 7.000 habitantes es inconcebible que no tuviera un punto de recarga eléctrico”. En este sentido, da las gracias y la enhorabuena a la Diputación de Badajoz por este proyecto que ha llevado a cabo consistente en instalar puntos de recarga por toda la provincia, “garantizando así que alguien puede hacer desplazamientos con puntos continuados de puntos de recarga por diferentes puntos de la provincia”.

Cabe recordar que el de Guareña es uno de los 23 puntos de carga semirápida o media (22 Kw y tiempo máximo de carga de 2 horas) que se han instalado o están a punto de instalarse en la provincia pacense. “Entendemos que en julio estará ya disponible, porque entre finales de junio o principios de julio, podría estar ya en funcionamiento, puesto en marcha”, afirma González Ramino, quien detalla que “queda formalizar una serie de convenios y acabar las obras, porque todavía había una serie de puntos por concretar” para que este punto de recarga sea una realidad. Instalado próximo a la carretera principal, “en una de las arterias principales de Guareña que es la carretera que va de Don Benito a Almendralejo, está situado además de enfrente de la gasolinera, junto a un restaurante-cafetería”, apostilla.

Por tanto, tal y como destaca el máximo regidor de Guareña, “quien necesite dejar el coche cargando durante dos horas, puede dejarlo e irse a tomar un café o aprovechar la hora de la comida o de la cena para recargar el coche”. A su vez, está cerca del Centro Integral de Desarrollo (CID), instalaciones que también son de Diputación, es decir, “cualquier persona que tenga que ir allí, porque esté allí trabajando o tenga que contactar con algún servicio que se ofrezca desde allí, puede dejar el coche el tiempo que necesite mientras está despachando o está realizando su trabajo”. En definitiva, a su juicio, “está instalado en un lugar estratégico para favorecer precisamente el realizar sus labores u obligaciones”.

Preguntado por los beneficios que podrá traer la instalación de esta electrolinera en la localidad que rige, el alcalde cree que “más que beneficios, hasta ahora era impensable que un municipio como Guareña no tuviera una electrolinera, y es una obligación que creo que deberíamos tener todos los municipios: la de insertar y garantizar que un pueblo, tenga u ofrezca servicios de recarga eléctrica de los vehículos”. Así, según sus palabras, “igual que existen las gasolineras, es de obligado cumplimiento ofrecer un servicio que es necesario prestar, y las electrolineras son un servicio más que necesario prestar”.

GUAREÑA ES UN CENTRO DE GRAVEDAD DE VARIOS MUNICIPIOS

Por otro lado, González Ramino recalca que la localidad de Guareña está dentro del Plan MOVEM “porque es un sitio estratégico” al estar situada “en una de las arterias principales de una de las principales vías de comunicación”. Y es que, según sus palabras, “es una población no solamente con 7.000 habitantes, porque en todo su entorno, Guareña es un centro de gravedad de varios municipios (Valdetorres, Manchita, Cristina, Oliva de Mérida y Villagonzalo), y entre todos sumamos una población entorno a casi 14.000 habitantes”.

De este modo, tal y como recalca el alcalde, dentro de esta red de distribución del Plan MOVEM, “Guareña es un centro estratégico para situar esta electrolinera y que dé servicio a estos 14.000 habitantes, más allá de todas aquellas personas que pasaran por el pueblo y pararan en restaurantes a comer, fueran a los servicios del CID o vinieran a Inquiba, una de las mayores empresas de Extremadura”.

El primer edil guareñense recuerda que el Plan MOVEM está dentro de los Fondos IDAE y fue solicitado hace tres años por la Diputación para la provincia, puesto que dentro de esos fondos entran los cambios de iluminaria eléctrica, este mismo programa, así como una serie de proyectos que corresponden al Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Institución provincial. Como era de esperar, la pandemia de la Covid-19 “hizo que se suspendieran los plazos de licitaciones, de entrega y de ejecución”, por lo que “todo eso hizo que en lugar de estar abiertos el año pasado, se haya prolongado todos estos meses”. No obstante, “la ley amparaba a todas las empresas y a todas las administraciones a prorrogar y a considerarlos tiempos no hábiles, es decir, tiempos que no se cuentan en los periodos administrativos”, asevera.

Aparte del Plan MOVEM, el Ayuntamiento de Guareña por ‘motu propio’ tiene previsto ampliar este tipo de actuaciones en pro del medio ambiente en la localidad. En este punto, González Ramino recuerda que la Junta de Extremadura ha sacado varias líneas de subvención. Así por ejemplo, la Administración local ha concurrido a una de energías renovables para edificios públicos, así como a otra de vehículos eléctricos. A esto suma “el rotundo compromiso que tiene Guareña con el medio ambiente, con la reducción de emisiones y un largo etcétera”. “Estamos muy comprometidos”, insiste el máximo regidor guareñense, quien también cita el Plan de Accesibilidad y el hecho de que para la revista Cimbra, que es la principal publicación de ingeniería de España, “somos un ejemplo” en accesibilidad peatonal.

Y es que, según sus palabras, “una vez que dejas tu vehículo en Guareña puedes alcanzar todos los servicios necesarios –tanto administrativos como comerciales u hosteleros- en menos de 8 minutos”. También menciona las ‘bolsas de aparcamiento’ existentes en el municipio, “para que cuando tú llegas -imagínate que vienes de una población cercana-, aparcas el vehículo en uno de los dos aparcamientos que hay –el de la Plaza de Santa María y el de la Plaza de España-“. Precisamente, “el parking de Santa María ya lleva todo el cableado y las instalaciones necesarias para que haya allí otro punto de recarga, falta la instalación sobre terreno, que es lo único que nos queda, que esperemos que a finales de año ya también esté disponible; y esto es a coste del Ayuntamiento”, concluye.

PARA CALAMONTE, "SUPONE DAR UN PASO MÁS EN LA AGENDA VERDE”

En términos parecidos habla el concejal de Medio Ambiente, Economía, Sanidad y Protección Civil del Ayuntamiento de Calamonte, Andrés García Álvarez, quien considera que para esta localidad pacense de más de 6.200 habitantes, y “supongo que para todos los pueblos que se adhirieron al convenio con la Institución provincial, el Plan MOVEM lo que supone es dar un paso más en el sentido de una economía más verde y más circular, dentro de la Agenda Verde que hay instalada en la Unión Europea”. Y, en ese sentido, “es simplemente dar un servicio público más”.

En cuanto a los posibles beneficios económicos que esta instalación podría traer a la localidad, el edil calamonteño de Medio Ambiente cree que “es una posibilidad, pero aquí el beneficio o no, no hay que mirarlo tanto en lo económico, sino en lo medioambiental”. A su entender, el objetivo de esta medida “no tiene nada que ver con la economía, que sí, que puede tenerlo, pero el objetivo fundamental es el objetivo medioambiental, poner a disposición de las personas un servicio público que permita la utilización de vehículos no contaminantes”. En ese sentido, “sí le veo el rendimiento económico, pero a largo plazo”, asevera, al tiempo que recuerda que “la electricidad procede de varias fuentes, pero algunas de esas fuentes de procedencia de la energía eléctrica son fuentes naturales: el viento, el agua y el sol”.

En relación a los pasos que siguió el Ayuntamiento calamonteño para optar a esta medida, García Álvarez recuerda que se trata de un expediente que se inició en el 2018, “en el que la Diputación invitó o envió a los ayuntamientos que así quisieron suscribirse -digamos- a un convenio para la instalación de puntos de recarga en las localidades de la provincia… y evidentemente el Consistorio calamonteño se adhirió al convenio”. “El siguiente paso creo que fue darle el visto bueno, por parte del Ayuntamiento, a la ubicación que planteaba la Diputación de Badajoz. En este caso, se instaló el punto de carga en las inmediaciones del Centro Integral de Desarrollo (CID) y, a partir de ahí, una vez determinada la localización, por parte de la empresa adjudicataria de la ejecución se solicitó licencia de obra al Ayuntamiento, que la aprobó y hasta ahora que está a punto de ser instalado”, remarca.

A PUNTO DE FINALIZAR LA OBRA

El de Calamonte es uno de los 23 puntos de carga semirápida o media (22 Kw y tiempo máximo de carga de 2 horas) instalados en la provincia pacense, su suministro eléctrico viene directamente del edificio del CID y el presupuesto de ejecución material, es decir, sin IVA, sin mano de obra y otros importes, fue de 21.000 euros, coste del que se hizo cargo la Diputación. “En estos momentos, lo que es la ejecución de la obra, digamos que está acabada, no sé si ya tiene el suministro eléctrico, no puedo confirmar si lo tiene desde hace poco o lo va a tener dentro de poco”, insiste el delegado de Medio Ambiente calamonteño, quien prevé que esté listo entre los últimos días de junio o principios de julio.

Situado en la entrada a la localidad por la carretera del campo de fútbol, justo en la puerta del CID y al lado del edificio de la Mancomunidad Integral de Municipios Centro, “creo que el hecho de disponer de una electrolinera pública en Calamonte, sí puede animar a algunos vecinos a la hora de decidir la compra de un vehículo al disponer de este servicio; sí puede ayudar a darle el empujón y que se decidan por vehículos eléctricos en vez de vehículos con combustibles fósil”. Por tanto, en ese sentido, “creo que sí”, además se muestra sorprendido para bien “porque los vehículos eléctricos cada día se ven más”.

Al margen del Plan MOVEM, el Ayuntamiento de Calamonte por ‘motu proprio’ tiene previsto llevar a cabo otro tipo de iniciativas en pro del ahorro energético y de las energías renovables. “Nosotros tenemos un proyecto que es equipar todas las instalaciones con placas solares, o al menos en la medida de lo posible aquellas que podamos, pero sabemos que la inversión inicial es demasiado alta”. De ahí que “estemos en duda por el tema presupuestario, no dudamos sobre el rendimiento medioambiental o sobre el ahorro a largo plazo, en eso no hay duda”. De la misma forma, “estamos esperando la resolución definitiva de una subvención de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura relativa a las fincas municipales, gracias a las cuales vamos a hacer un pozo de sondeo, y la equipación y el suministro eléctrico de ese pozo sí va a ser con placas solares”, concluye.

SAN PEDRO DE MÉRIDA, PUNTO INTERMEDIO ENTRE MADRID Y LISBOA

A poco más de 17 kilómetros de la capital extremeña se encuentra la localidad de San Pedro de Mérida, con una población de 838 habitantes. Regiondigital.com ha hablado con su alcalde, Andrés Jesús Pérez Palma, sobre qué supone para el municipio que rige la instauración del Plan MOVEM, quien ha ensalzado el hecho de que sea “un punto intermedio entre Madrid y Lisboa. “Ya lo era antes -o sea es una cosa natural que se ha dado entre ambas capitales (española y lusa)-, entonces a raíz de eso se han creado servicios en la localidad. De hecho, hay una plataforma de aparcamiento para vehículos pesados, hay hoteles, restaurantes…”.

Así, según sus palabras, con los nuevos cargadores o supercargadores que va a instalar la Diputación a través del Plan MOVEM, “lo que hace es implementar la cartera de servicios que ya tenía el Área de Servicios de la localidad en plena autovía”. Así, entre los beneficios a destacar, además de todo lo anteriormente citado, el primer edil sampedreño subraya que al ser uno de los 9 surtidores de carga rápida (50 Kw y tiempo máximo de carga de 40 minutos) instalados por la Diputación en la provincia, “va a diferenciar otro tipo de usuario, que es el del vehículo eléctrico, que antes no tenía oportunidad de parar o de recargar aquí su vehículo”. De este modo, “va a hacer que atraiga más turismo, más clientela al Área de Servicios y más gente de paso por la localidad”, asevera.

En estos momentos, según Pérez Palma, “están terminando la instalación”, por lo que “aún no está en funcionamiento”. No obstante, las previsiones de la Institución provincial es que esté puesto en marcha este verano. Recuerda que cuando hace unos tres años se puso en marcha este programa, “nos pusimos en contacto con el Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación, cuyo diputado en aquel momento era el alcalde de La Zarza, Francisco Farrona; y en una reunión de alcaldes que tuvimos con el presidente, Miguel Ángel Gallardo, se referenció lo del Plan MOVEM, que iban a poner cargadores en todas las localidades de la provincia”.

“Entonces yo le dije que sería muy oportuno instalarlo en San Pedro de Mérida, dadas las circunstancias, esas características que tiene nuestra población, al ser punto medio entre Madrid y Lisboa, y punto medio en la Comunidad Autónoma. Así, al ser un cruce de caminos, era muy oportuno que se instalara un cargador rápido en nuestra localidad, aparte de que ya estaban los servicios creados, porque aquí ya hay cinco cafeterías, dos hoteles, dos gasolineras…”, recuerda el alcalde de este municipio pacense. Y es que, de este modo, tal y como subraya, “el que quiera parar aquí, para, recarga, se toma su café, desayuna, come, se toma su refresco y continúa el viaje”.

Por tanto, “me parecía que era un punto idóneo para localizarnos, porque Mérida -por su tamaño- tiene ya un servicio y cierto empaque en esto de los cargadores… tiene ya los suficientes, y aquí una población rural que se asimilara a punto de paso como es Mérida, cerca de Mérida, era San Pedro. Por tanto, continúa Pérez Palma, “más allá de esa conversación, el compromiso del presidente de la Diputación era claro: poner cargadores…Entiendo que ellos vieron la viabilidad y la oportunidad de poner este cargador rápido en San Pedro de Mérida; no hubo muchas dudas por su parte… más allá de la gestión que pudiera hacer yo con el diputado, ellos también lo tuvieron claro desde el primer momento que era necesario ponerlo aquí". El alcalde desconoce la inversión que tiene la instalación de este punto de recarga de vehículo eléctrico en su municipio, “porque es una cuestión, cuya contratación y obras las ha llevado la Diputación”.

200 PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS PESADOS Y OTRAS 160 PARA TURISMOS

“Nosotros solamente hemos cedido el terreno, el pequeño espacio que necesitaban, que está situado en una zona de aparcamientos de la misma Área de Servicios de la localidad, en la Avenida Juan de Ávalos, en la travesía de entrada a la localidad”. Precisamente, a colación de esto último, recalca que en este espacio “se han creado 200 plazas de aparcamiento para vehículos pesados y otras 160 para turismo ligero”, haciendo una diferenciación entre el aparcamiento de vehículo pesado y el de vehículo ligero –o turismo- y es en esta última zona –la de vehículo turismo- donde está instalado el cargador.

Por ello, el máximo regidor de San Pedro de Mérida reconoce que “por supuesto” se están cumpliendo las expectativas que el equipo de Gobierno tenía puestas en el Plan MOVEM de la Diputación, por lo que avanza que “el Ayuntamiento va a seguir trabajando en su desarrollo, porque entendemos que el futuro de la movilidad va por la electrificación y otro tipo de combustible”.

De ahí que el Consistorio sampedreño esté trabajando desde el propio municipio para “poblar de cargadores el Área de Servicios de San Pedro”. Prueba de ello es que “tenemos un proyecto en tramitación del que ya estamos iniciando el expediente administrativo para la instalación de unas cornisas fotovoltaicas que no solo van a dar sombra a los vehículos que vengan, sino que con esas cubiertas o paneles fotovoltaicos –que nos podemos encontrar en los aparcamientos de cualquier hotel o en Mercadona- se van a poder recargar los vehículos”.

A este respecto, Pérez Palma subraya que “quizás se puedan instalar en la localidad entre dos o tres puntos de recarga más, aparte del que ya tenemos”, todo dependerá “de la potencia que podamos suministrarles, teniendo en cuenta que tenemos unos 2.000 metros cuadrados de superficie”. Además, de cara al futuro, ve viable aumentar el número de puntos de recarga por parte de la Diputación en San Pedro de Mérida.

“Si ellos quisieran, el Ayuntamiento está dispuesto a cederles el espacio que fuera necesario de dominio público, cualquier cosa que requiera la Diputación para instalar más puntos de recarga, por supuesto que estamos a su disposición. Eso no hay que dudarlo. Igual que la Diputación está al servicio de los municipios, los municipios estamos al servicio de la Diputación. Por tanto, si la Diputación tiene determinación para ampliar los puntos de recarga, el Ayuntamiento, por supuesto, va a acompañar a la Diputación, como lo hemos hecho hasta ahora”, concluye.