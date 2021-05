PSOE sugiere que Casado "tenga cuidado" no vaya a ser que le quiten "la silla"

Ep.

El diputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura Juan Antonio González ha sugerido al presidente nacional del PP, Pablo Casado, que "tenga cuidado" no vaya a ser que tras los resultados electorales en la Comunidad de Madrid "le vayan a quitar la silla".



"Lo que ocurrió ayer -por este martes- en Madrid yo creo que el PP puede tener un problema, porque en el juego de sillas en el que está instalado el PP quizás al líder nacional, el señor Casado, cuando se vaya a sentar en su silla se puede pegar un trompazo y es porque alguien le haya quitado la silla", ha aseverado.



Así, a preguntas de los medios sobre las elecciones en la Comunidad de Madrid en una rueda de prensa para valorar los datos de paro este miércoles en la Asamblea de Extremadura, Juan Antonio González ha sugerido al PP que "tenga cuidado porque en el juego de sillas en el que está instalado no vaya a ser que después de los resultados de ayer al que en teoría es su líder le vayan a quitar la silla".



Como valoración en sí de los resultados del 4M, el diputado socialista ha defendido "en primer lugar" que se ha producido una "victoria inapelable" de la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, y ha añadido que en las elecciones madrileñas se ha repetido la "tendencia" que se está dando en los comicios que se vienen celebrando durante la pandemia en el sentido de que "quien ha ganado es quien ha gestionado la pandemia curiosamente".



"La Comunidad de Madrid ha marcado una tendencia. Durante la pandemia se han celebrado cuatro elecciones, y en las cuatro elecciones quien ha ganado es quien ha gestionado la pandemia curiosamente... En el País Vasco ganó el PNV que estaba gestionando la pandemia, en Galicia ganó el PP que estaba gestionando la pandemia, en Cataluña ganó Illa que venía precisamente de gestionar la pandemia en plena crisis... y en Madrid ha ganado quien ha gestionado la pandemia", ha señalado González como "una tendencia que curiosamente se está dando en todas las elecciones que se están produciendo en España".



UNA BUENA NOTICIA EL FIN DE LAS ELECCIONES MADRILEÑAS



Finalmente, el diputado del PSOE también ha considerado "como español" que es una "buena noticia" que "ya se hayan acabado las elecciones de la Comunidad de Madrid", porque "fundamentalmente en España somos 47 millones de españoles y en los últimos días solamente se ha hablado de seis millones de españoles".



"Y los que somos españoles de fuera de Madrid pues quizás nos hemos sentido un poco ofendidos porque parecía que Madrid era España, cuando todo lo contrario, existen más de 40 millones de españoles que también tenemos nuestro corazoncito, tenemos nuestras necesidades y parece ser que no se hablaba de otra cosa", ha añadido.



"Por tanto creo que es una buena noticia que por fin se haya acabado las elecciones en la Comunidad de Madrid", ha recalcado.