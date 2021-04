Organizan cribados sin necesidad de cita durante toda la semana en Cáceres

El horario de las pruebas es de 9,00 a 14,00 horas y no es necesaria cita previa, aunque si es necesario presentar la tarjeta sanitaria del SES.



Cabe recordar que, puede realizarse las pruebas cualquier persona que no tenga síntomas de Covid-19. No deben acudir personas que estén en cuarentena por ser contacto estrecho ni casos confirmados.



Además, desde el lunes y hasta el viernes 30 de abril también se hará un cribado en el PAC del Hospital Virgen de la Montaña para toda la ciudadanía que lo desee.

El horario de las pruebas es de 15,30 a 20,00 horas, e igualmente no es necesaria cita previa y es obligatorio presentar la tarjeta sanitaria del SES.