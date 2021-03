Vara reivindica que Extremadura reciba "lo máximo posible" de los Fondos Next Generation

Rd./Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reivindicado este jueves que la región reciba "lo máximo posible" de los Fondos Next Generation, incluidos en los Fondos de Recuperación y Resiliencia para el conjunto de Europa.



De esta forma se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo regional durante el Pleno de la Asamblea de Extremadura a raíz de una pregunta del presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, sobre si considera que el gobierno de Pedro Sánchez trata a Extremadura como región Objetivo 1 en el reparto de fondos destinados a la recuperación.



En la formulación de su pregunta, el dirigente 'popular' ha recordado que Extremadura ha sido considerada Objetivo 1 en Europa "porque tiene un PIB inferior al 75 por ciento de la media", por eso "Bruselas prioriza en los fondos europeos a Extremadura como ninguna otra comunidad" española.



Por eso, Monago ha aseverado que Europa "ha ayudado y ayuda a día de hoy a Extremadura", una región a la que "nunca le ha dado la espalda", ante lo que ha planteado al presidente de la Junta si "considera que el Gobierno del señor Sánchez trata a Extremadura como región objetivo 1 en el reparto de fondos destinados a la recuperación".



En ese punto, Monago ha considerado que mientras "Europa nos da con intensidad" esos fondos, "Sánchez nos roba", algo que ocurre con el "silencio" Fernández Vara, quien a su juicio, "intenta justificar lo que no tiene ninguna justificación".



Así, según ha dicho, en el Real Decreto de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, en las que el Gobierno moviliza 11.000 millones de euros, "van a llegar apenas 100 millones de euros" para Extremadura.



"Nos han quitado la cartera", ha alertado el dirigente del PP extremeño, quien ha aseverado que los criterios de reparto "son políticos", y mientras Bruselas "prioriza" a Extremadura, en el caso de Moncloa y Sánchez "nos roba" mientras Fernández Vara "calla".



REIVINDICAR "LO MÁXIMO POSIBLE"



Por tanto, ante esta pregunta, el presidente de la Junta ha reivindicado que la Comunidad Autónoma reciba "lo máximo posible" de los Fondos Next Generation, incluidos en los Fondos de Recuperación y Resiliencia para el conjunto de Europa.

Igualmente, el jefe del Ejecutivo regional ha subrayado que "hasta ahora", según las cuantías que están ya territorializadas de los Fondos Next Generation, le está correspondiendo a Extremadura "entre el 2,4 y 2,5 por ciento".

A su vez, el máximo mandatario extremeño ha afirmado que en España dentro de los llamados “objetivos de convergencia” estarán Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, que se incluirán no por “una cuestión voluntarista de que Europa quiera sino por criterios métricos”.

En este sentido, Vara ha insistido en que “los fondos de cohesión no son para todos, los fondos de cohesión son para cohesionar” y, por tanto, se utilizan criterios métricos por lo que “no se pueden generalizar a todo porque el resto de los fondos no son fondos de cohesión”.

Al mismo tiempo, sobre el Programa Operativo, el presidente extremeño ha destacado que en el momento en el que se desarrolló el actual se llevó a cabo una buena negociación, y el nuevo “lo tenemos que discutir”, según informa la Junta en una nota de prensa.

Precisamente, a colación de esto último, Vara ha avanzado que este asunto se tratará en Debate del Estado de la Región, puesto que “la idea es que no hace falta cambiarlo mucho, porque está planteado en muy buenos términos, pero tenemos que adaptarlo al nuevo contexto post pandemia en el que nos encontramos”, ha sentenciado.