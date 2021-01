Asamblea aprueba instar a Junta incrementar progresivamente atención sanitaria presencial

Ep.



La Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad instar a la Junta a incrementar progresivamente la actividad presencial en "condiciones de seguridad" para pacientes, usuarios y profesionales en la Atención Primaria, así como a mantener el Plan Estratégico de Modernización y Adaptación de los Sistemas Tecnológicos para afrontar los retos de la asistencia sanitaria.



Esta iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y que ha sido enmendado por el Grupo Socialista, ha contado con el apoyo de toda la cámara en el pleno de este jueves en el pleno del parlamento regional.



En su intervención, la diputada del PP Elena Nevado ha criticado que la Junta ha impuesto la asistencia telefónica en la Atención Primaria como medida de prevención ante la Covid y ha añadido que esta medida está "mermando" la calidad asistencial, pero sobre todo la relación del profesional sanitario con sus pacientes.



En esta línea, ha recordado que la profesión médica ha ido a la huelga en Extremadura y los médicos han manifestado públicamente que están "al límite de sus capacidades" y han declarado la "quiebra" de la Atención Primaria.



Asimismo, los 'populares' han considerado que es "urgente" poner fin a este sistema de cita y atención telefónica mientras no haya personalsuficiente para su atención y medios materiales y tecnológicos que no pongan en riesgo la relación médico-paciente y la salud de los extremeños.



De esta forma, Nevado ha recalcado que su grupo, con esta iniciativa, le tiende la mano a la Junta y le ofrece colaboración para que el tren "no deje de pasar" por Extremadura con la puesta en marcha de una serie de medidas que son "urgentes" en estos momentos.



Por su parte, la diputada del PSOE María de la Cruz Buendía ha recalcado que la Consejería de Sanidad ha mostrado siempre un carácter innovador a la hora de implementar sus sistemas, para lo que ha puesto como ejemplo el sistema Jara, un recurso que ha sido premiado en varias ocasiones, ha dicho, además de invertir en mejoras tecnológicas.



Asimismo, ha considerado que la Atención Primaria en Extremadura es la "columna vertebral" del sistema sanitario y ha añadido que la región es la comunidad que más invierte en esta atención.



En esta línea, y en relación a limitar la atención sanitaria presencial con motivo de la pandemia, la socialista ha expuesto que, ante una situación sanitaria desconocida y diferente se requerían respuestas diferentes.



Por lo que se decidió evitar aglomeraciones, algo que no fue una "decisión arbitraria", además de precisar que nunca se ha dejado de atender presencialmente cuando así se ha considerado.



Además, la socialista ha recordado que el pasado mes de noviembre el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, anunció la progresiva recuperación de la atención presencial.



En el turno de Ciudadanos, la diputada Marta Pérez ha coincidido con el fondo de la cuestión y ha considerado necesario la aprobación de un nuevo plan estratégico de Atención Primaria, que debe ser "comprometido, necesario y urgente" y que debe estar unido a una actualización de los recursos humanos.



Además, ha invitado a la Junta de Extremadura a poner "esfuerzo, compromiso y dinero" para llegar a las zonas con poca cobertura telefónica de la región.



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha mostrado su alegría por el hecho de que el Grupo Parlamentario Popular haya presentado esta iniciativa, que el PSOE la haya enmendado y que los 'populares' hayan aceptado esa enmienda.



Macías ha reconocido que la pandemia ha descubierto que es posible hacer muchas cosas de forma no presencial, aunque ha recalcado la necesidad de asegurar una atención sanitaria presencial cuando así se necesite.