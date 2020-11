Manu Montejo gana el Premio Plasencia Encorto con 'Sin filtro'

Ep

El cortometraje 'Sin Filtro', de Manu Montejo se ha alzado con Primer Premio Plasencia Encorto que ha celebrado la tarde de este pasado sábado su gala final, en la que se han entregado los galardones tras una programación iniciada el pasado 2 de noviembre en la que se han presentado 200 trabajos, 28 de los cuáles han sido seleccionados y proyectados a lo largo de la semana.



La gala se ha celebrado en el Teatro Alkázar de Plasencia, conducida por la actriz, productora y escritora Ruth Gabriel y por el actor Rafa Maza. El jurado del VIII Festival Nacional de Cortometrajes Plasencia ha estado formado por el actor Jon Plazaola Larrañaga, la directora Lucía Alemany, la guionista y realizadora Carlota Pereda, el director del rally cinematográfico Desafío Buñuel Esteban López , el creador de "El Blog de cine español" Juan Francisco Pérez y el miembro de la Asociación 24 Fotogramas Rubén Gil.



Dos premios han recaído sobre cineastas placentinos: el cortometraje al mejor corto extremeño, para Álvaro Martín Palomo, y el premio especial a la igualdad y la no violencia, para Antonio Gil Aparicio.



En concreto, además del primer premio para 'Sin filtro', dotado con 1.500 euros, también se han entregado el Premio dotado con 600 euros al cortometraje titulado "Futuro pasado" de Álvaro Martín Palomo.



Por su parte, el Premio al mejor cortometraje de Animación (600€) ha sido para "Edén" de Rodrigo Canet y Eva Urbano; el Premio Especial "A la promoción de la Igualdad y la No Violencia" dotado con 500 euros y concedido por parte de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Plasencia, ha sido para "Buen día" de Antonio Gil Aparicio.



Asimismo, el comité de preselección formado por miembros de la Asociación 24 Fotogramas ha concedido el Premio Compromiso con el cine en Extremadura a La productora extremeña "The Glow". Recogió el premio José María Fernández de la Vega fundador y director de Glow.



También el Premio a la mejor interpretación masculina, para Mariano Venancio por su interpretación en "La epidemia", de Mario Conde; el Premio a la mejor interpretación femenina a la actriz Laura Heredero por "Escalada", de Nacho Solana; el Premio de honor Plasencia Encorto por toda una trayectoria para Ramón Barea.



Por último, y como novedad este año ha habido un premio extra, otorgado por "El Blog del cine español" en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida. Este premio consiste en una estatuilla y 200€ en publicidad en la página web de "El Blog de cine español", página web de referencia del cine español. Este premio ha recaído en al cortometraje titulado "Casa", de Alberto Evangelio.