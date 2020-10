Vergeles niega que la Atención Primaria haya "muerto" tal y como defiende el PP

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, ha negado que la Atención Primaria haya "muerto" en la comunidad como defiende el PP basándose en críticas de profesionales sanitarios en la región, y le ha reprochado a este partido que haga uso de la "necropolítica" en esta cuestión pero sin realizar "una sola propuesta de mejora".



A su vez, la diputada del PP Elena Nevado ha dicho que "no hay más ciego que el que no quiere ver" porque "son los médicos los que han declarado estar al límite, los que denuncian la quiebra de la Atención Primaria" y el "olvido" de la Junta hacia el sector sanitario.



De este modo se han pronunciado ambos durante la formulación de una pregunta por parte de la 'popular' al consejero este jueves en el pleno de la Asamblea sobre que médicos extremeños consideren que "la Atención Primaria ha muerto en la región" --ha dicho Nevado--, y respecto de las cuales Vergeles ha dicho que son unas declaraciones que respeta pero que "en ningún caso" puede estar de acuerdo.



Así, el titular de Sanidad de la comunidad ha afirmado que los 'populares' más allá de practicar la "necropolítica" deberían estar "arrepentidos" por haber sido "los que mataron la sanidad pública en este país" durante sus etapas de gobierno; y les ha reprochado que "no tienen proyecto" así como que se estén dedicando a meterse, ha dicho, con los profesionales sanitario pero sin ofrecer "una sola propuesta de mejora".



"Muerte es destrucción, aniquilación y yo no le voy a permitir ni a usted ni a nadie que se meta contra los profesionales que viven y trabajan para la Atención Primaria de salud sin que ustedes propongan ni una sola propuesta de mejora", ha espetado al PP el consejero, quien ha considerado que los 'populares' "no tienen proyecto como demostraron votando en contra en el pleno del Consejo Interterritorial cuando se propuso la mejora de la Atención Primaria".



"No se puede estar a una cosa y a la contraria. Ustedes han hecho uso de la necropolítica, de la demagogia, de todo lo peor que pueden presentarle a los profesionales de la Atención Primaria de Salud", ha reprochado Vergeles a los 'populares', quien a su juicio "tenían que estar arrepentidos porque los que mataron la sanidad pública en este país" fueron ellos.



Por el contrario, ha recordado que gracias a que el PSOE gobierna en Extremadura se están "recuperando derechos", y ha pedido al PP "un poco más de respeto a los profesionales de la Atención Primaria".



EL PP VE "QUIEBRA" EN LA SANIDAD



De su lado, la diputada del PP Elena Nevado ha incidido en que "los médicos extremeños no pueden más, y la asistencia sanitaria se encuentra en quiebra"; y ha advertido de que hay "agendas saturadas, poca dedicación al acto médico que afecta a la calidad del servicio", algo que a su juicio "es responsabilidad" del consejero de Sanidad.



Al mismo tiempo, ha criticado que "lo más insoportable" es la actitud de la Junta que "no tiene soluciones", y ha reclamado una "reacción" ante la actual situación sanitaria de la comunidad para "salvar" la Atención Primaria.



Con ello, Nevado ha incidido en que a la Administración extremeña "le toca resucitar la sanidad", aunque ha considerado que lo que va a hacer en realidad ésta es "enterrarla".