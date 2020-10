El PSOE reta a PP que sus diputados voten unos "PGE que inviertan más en sanidad pública"

Ep

El PSOE de Extremadura lo ha planteado al PP "si están interesados en mejorar la sanidad pública de este país", que sus diputados respalden unos "Presupuestos Generales del Estado que inviertan más en la sanidad pública".



"Entonces, en vez de hablar más, que hablen menos y que pongan a disposición sus diputados en el Congreso para aprobar un presupuesto que mejore la sanidad pública", ha señalado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González..



En su intervención, González ha considerado que "no se puede poner todos los días obstáculos y piedras y no ofrecer ninguna alternativa", ya que según ha reafirmado, "la mejor alternativa para garantizar nuestra sanidad pública se llama presupuestos", por lo que el PP "lo que tiene que hacer es facilitar esos presupuestos para que haya una mejor sanidad pública".



El portavoz socialista ha respondido de esta manera a las críticas que ha vertido este lunes el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, sobre la "insostenible" situación que sufre la sanidad pública extremeña.



En ese sentido, González ha recordado a Monago que Extremadura es "la comunidad autónoma que más invierte per cápita en Atención Primaria", frente a la Comunidad de Madrid, que es "la que menos invierte" en esta materia por habitante.



EL PP, "SIERVO DE VOX"



González ha lamentado que en la situación actual, el PP "ha dejado de ser centro derecha, y se ha convertido en un siervo de la ultraderecha", ha aseverado González, quien ha planteado además "cómo a estas alturas, ante una moción de censura que ha presentado la ultraderecha, por qué el PP todavía no ha dicho no a esa moción de censura".



Para el portavoz socialista, la moción de censura "va contra España, contra las autonomías y contra la Constitución de 1978", tras lo que ha insistido en que "por qué a día hoy, el PP todavía no ha dicho 'no' a la moción de censura de la ultraderecha en España", una situación que ha achacado a que el PP "está dejando de ser el partido referente de centro derecha en este país, y está haciendo la vida más fácil" a Vox.



Por eso, "en momentos en los que necesitamos pactos y acuerdos" como el actual, el PSOE ha considerado "un problema" la forma de actuar del PP, al que ha pedido que puedan "dialogar y llegar a acuerdos", tras lo que ha advertido que Pablo Casado "está cogiendo el camino de la irresponsabilidad", y "así no se hace España".



Por otra parte, el portavoz socialista ha considerado una "gran noticia" la aprobación de la prórroga, la semana pasada, de los ERTEs y de los ceses de actividad para los autónomos, de los que se beneficiarán más de 40.000 extremeños.



En ese sentido, ha valorado que "a través del diálogo social se siga protegiendo a los trabajadores y autónomos del país y de Extremadura", y ha planteado que el Gobierno central sea "capaz de llegar a acuerdos con sindicatos y patronal para los ERTE", pero "por qué no se puede llegar a acuerdo con el principal partido de la oposición, el PP, para aprobar la ley más importante, que es la Ley de Presupuestos Generales del Estado".



Finalmente, el portavoz socialista ha lamentado que "no puede haber acuerdo porque el PP en España ha decidido echarse al monte y no quiere saber nada de los españoles", y ha reafirmado que el PP "se ha radicalizado, y el señor Pablo Casado está más pendiente de la ultraderecha que del interés de los españoles".



El portavoz socialista ha considerado que "si tuviéramos una derecha responsable en este país, desde el primer minuto, el PP se debería haber puesto a remar junto al Gobierno", al igual que según ha dicho, están haciendo otros partidos en Europa, por lo que ha lamentado la "irresponsabilidad" de Pablo Casado.



"Si tu te vistes como la ultraderecha, si hablas y te comportas como la ultraderecha, al final dejas de ser el PP y dejas de representar a una derecha moderada, y te conviertes en la ultraderecha", ha lamentado el portavoz del PSOE extremeño, quien ha considerado que "ese es el gran drama que tiene el centro derecha" de España.