Monago: Sánchez "va a por el sueldo" de funcionarios, al no confiscar dinero ayuntamientos

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha alertado este lunes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha podido confiscar los ahorros de los ayuntamientos y ahora va a por el sueldo de los empleados públicos" tras conocerse que el Ejecutivo central "pretende congelarles el salario".



De este modo, el líder de los 'populares' extremeños ha señalado que Sánchez ha pedido al PP el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado sin informar sobre su contenido, lo que supondría "un cheque en blanco".



En ese sentido, el dirigente del PP extremeño ha señalado que "tiene razón la gente que de buena fe piensa que es bueno acordar" y "más en una situación como la que vivimos, de retroceso brusco de la actividad económica", pero Sánchez ha apuntado pide el apoyo "sin hablar, sin escuchar y sin querer consensuar. Solo imponiendo".



A su vez, el presidente del PP extremeño ha destacado que la "esencia de la política" supone "hablar, acordar y llegar a consensos", pero Sánchez no ha explicado qué contienen los PGE. "¿Para qué quiere el apoyo? ¿Suben o bajan los impuestos? ¿Qué impuestos? ¿Hay peajes a los nacionalismos radicales?" ha cuestionado, sentenciando que "hablar sí, pero decir amén es mucho pedir a estas alturas".



Por todo ello, Monago ha recordado que "fueron muchos los que criticaron la posición del PP" cuando el presidente nacional, Pablo Casado, dijo que "no podía apoyar unos presupuestos de los que no conoce "ni una línea", pero "ahora, esos que criticaron en su día, empiezan a despertar de su ingenuidad".



"Ahora empezamos a adivinar algunas trampas de esos presupuestos que Sánchez pretendía que el PP apoyara a ciegas" y ha puesto como ejemplo que Sánchez e Iglesias preparan "congelar" el sueldo a los empleados públicos, incluyendo sanitarios, militares, policías, guardias civiles o profesores, según informa el PP en una nota de prensa.



Y es que dicha medida, en Extremadura, sería con un "doble estropicio" porque "si se congelan los sueldos y además no han subido el 2 por ciento comprometido como en el resto de España, la gente se va a enfadar y con razón" por lo que, a su juicio, si el PP hubiera dicho que sí a unos presupuestos a ciegas "como pretendían algunos, ahora esos mismos dirían que por qué dimos un cheque en blanco" afirmando que "ahora tienen razón para pensar que hay alternativa al gobierno de Sánchez", ha sentenciado.