Vara descarta pedir un régimen fiscal especial y una subida de los impuestos

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha descartado reivindicar un régimen fiscal especial para la comunidad, como le ha reclamado el líder de la oposición, el 'popular' José Antonio Monago, en su intervención el Debate sobre el estado de la región; y asimismo ha declinado aumentar los impuestos para afrontar la reconstrucción en una comunidad que, ha dicho, es la segunda con mayor presión fiscal.



Vara ha intervenido este miércoles para responder a las intervenciones de los líderes de los tres partidos de la oposición en la Asamblea de Extremadura, tras su discurso este pasado martes en la sesión inicial del debate.



En una respuesta a los grupos que ha ofrecido de forma conjunta, Vara ha rechazado la propuesta de Monago sobre un régimen especial fiscal para Extremadura, ni tampoco otro eléctrico, como ha planteado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, porque entonces, "¿qué nos queda de España?", se ha preguntado, para posteriormente señalar que esto es precisamente lo que piden "los que se quieren marchar, los que quieren trocear el país".



Al líder de la oposición también le ha replicado que la comunidad "no está quebrada", en tanto que hay "muchos fondos sin gastar" que ahora se deben "reajustar" en el presupuesto, pero sin aplicar "recortes", a diferencia, ha señalado de lo que se hizo durante la anterior crisis.



Vara ha respondido a Monago que no tiene "ningún problema" en reunirse con los familiares de la residencia asistida de Cáceres, donde han fallecido casi un centenar de usuarios víctimas del Covid-19, a quienes ha señalado que sabe lo "doloroso" que ha sido la situación que han vivido.



"Ha sido el peor momento de mi vida", ha reiterado Vara, quien ha dicho sentir el "dolor" que han sufrido quienes no han podido siquiera despedirse de sus familiares, lo cual conlleva un "componente emocional muy duro". No obstante, ha señalado que no va a entrar en ningún tipo de réplica sobre la gestión de la pandemia en los centros de mayores, una cuestión que se encuentra en los tribunales y que dejará que sea la justicia la que determine las responsabilidades.



Con respecto al rechazo de la mayoría socialista a la celebración de una comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia, la ha justificado alegando que ya ha habido "juicios previos". "Si no hubiera habido juicios previos, no tendría problema". "El problema", ha añadido, "es que se ha dictado la sentencia y ahora se quiere celebrar el juicio".



ACUERDO SOBRE INFRAESTRUCTURAS



Lo que sí ha compartido con Monago ha sido su propuesta de acudir todos los grupos parlamentarios a hablar con el Gobierno para ofrecer un acuerdo sobre las inversiones en infraestructuras que necesita la región en los próximos diez años, para poner "fechas y números" a los compromisos".



Al líder de Ciudadanos, Cayetano Polo,le ha reconocido su "inteligencia política" al plantear una oposición más desde el diálogo que desde la confrontación, una vía por la que "no se consigue nada".



Asimismo, le ha respondido que no llegará a España dinero procedente de la Unión Europea por vías distintas a los fondos de cohesión, algo que puede beneficiar a una comunidad como la extremeña, y en este sentido Vara ha subrayado que es "un momento lleno de oportunidades".



Con respecto a las diferentes figuras de protección ambiental, que afectan al 35% del territorio extremeño, ha respondido al planteamiento de Polo que se puede dar "una pensada" para que, sin suponer una reducción de la extensión protegida, se pueda "plantear alguna modificación" siempre a partir de la jurisprudencia que van sentando los tribunales al respecto, si bien ha advertido que no serían cambios que lleven a nadie a "preocuparse".



Por el contrario, no comparte con Polo que se haya llegado tarde en la respuesta al sector del turismo, puesto que las guías y los planes de reactivación estaban ya en marcha en el mes de mayo.



NO A SUBIR LOS IMPUESTOS



Finalmente, el presidente extremeño ha reconocido compartir buena parte del diagnóstico ofrecido en su intervención la portavoz de la coalición Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, si bien le ha reprochado su "profundo desconocimiento" sobre la gestión de la crisis sanitaria y sobre las inversiones en materia sanitaria en ambas provincias.



En concreto, le ha replicado que la respuesta ofrecida al Covid en Cáceres ha sido posible porque se contaba no con dos, sino con tres hospitales. "Teníamos nuestro Ifema y solo había que abrir las puertas", ha señalado respecto al Hospital Virgen de la Montaña.



Por otro lado, ha insistido en que el acuerdo del PSOE con Bildu le produce "desolación absoluta", porque considera que una formación con 140 años de historia "no puede pactar con una organización que es heredera de los terroristas", y con quienes "todavía no han pedido perdón por los asesinatos de ETA".



Asimismo, le ha reprochado que en su discurso De Miguel solo hable de derechos y no de obligaciones, al tiempo que ha rechazado una subida de los tributos, por que Extremadura es ya la segunda comunidad con mayor presión fiscal.



Vara también se ha mostrado sorprendido con la respuesta de la líder autonómica de Podemos, en tanto que ha defendido "casi lo mismo que la portavoz del PP" al coincidir en que está "agotado", a lo cual ha respondido que eso ya se lo decían hace dos años y en las elecciones logró el "el 50% de los votos".



"Nos podemos poner de acuerdo", le ha señalado, pero para eso "es imprescindible que nos tengamos un poco más de respeto", le ha espetado a De Miguel, a quien además le ha replicado que si hay un partido interesado en salvaguardar los sistemas de protección públicos es el que los creó, el PSOE, el mismo que los "cuida y mima" en unos tiempos que ha calificado como "muy difíciles".



Por último, Vara ha señalado que en el proceso de reconstrucción "no sobra nadie", y que es "necesario sumar, sumar y sumar".