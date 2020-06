En la última jornada, Extremadura registra 0 nuevos contagios y 0 fallecidos por Covid-19

De esta forma, lo ha subrayado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, tras la Conferencia de Presidentes de este domingo, entre el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y, el resto de las comunidades autónomas.



De esta forma, la cifra de fallecidos en Extremadura por la pandemia se mantiene en 510 y la de contagiados confirmados por PCR en 2.977.

Unos datos que, a la espera de que sean completados con la publicación del informe diario de la Dirección General de Salud Pública, son relativos a este pasado sábado, y por tanto, el penúltimo día antes de que Extremadura entre en la Fase 3 y última de la desescalada, que se prevé que finalice el próximo 21 de junio.



Para Fernández Vara, estas cifras no deben hacer "bajar la guardia" a la ciudadanía, ha señalado Fernández Vara, sino "todo lo contrario" con el objetivo de que haya "muchos días más de ceros".



Concretamente, se ha referido a las imágenes que se están difundiendo de veladores y terrazas en las que no se cumplen las medidas de distanciamiento ni de uso de mascarillas, porque "estamos jugando con fuego" y, está en manos de la ciudadanía no volver atrás en las fases.



El Jefe del Ejecutivo Regional ha matizado que es "un riesgo intolerable" que no se respeten las medidas acordadas de distanciamiento social.

Fernández Vara ha subrayado que, a partir de ahora, con la entrada en la Fase 3, el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias "ya no depende tanto del BOE, depende de cada uno".

Así, ha apelado a la conciencia individual de cada uno "en nombre del dolor" de quienes han perdido a un familiar o un conocido, reiterando que "estamos en el tramo final de esta etapa, pero aún no ha terminado".