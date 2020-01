Presupuestos extremeños incorporarán 1,8 millones en ayudas para los jóvenes y al alquiler

Ep.

Los presupuestos extremeños para 2020 incorporarán 1,8 millones de euros en ayudas para los jóvenes y al alquiler gracias a una enmienda de Unidas por Extremadura que ha sido transaccionada por el PSOE.

La enmienda inicial estaba dotada con 500.000 euros para incrementar la partida de ayudas al alquiler para dar así cumplimiento a lo previsto en la Ley de Emergencia Social de la Vivienda.

Asimismo, y previsiblemente, también saldrá adelante en la votación definitiva de este viernes otra enmienda parcial presentada por Unidas por Extremadura, con una transaccional del PSOE, para destinar 200.000 euros a la adquisición del cuartel de la Guardia Civil de la barriada de Suerte Saavedra, en Badajoz, para convertirlo en viviendas de protección pública. Cabe destacar que, inicialmente, dicha enmienda estaba dotada con 3 millones de euros.

El pleno de la Asamblea ha continuado este viernes con el debate de las enmiendas parciales formuladas por los diferentes grupos parlamentarios al proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2020 y correspondientes a las secciones de Movilidad, Transporte y Vivienda, a la que seguirá Igualdad y Portavocía y Transición Ecológica y Sostenibilidad.

ENMIENDAS DE UNIDAS POR EXTREMADURA

La diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha explicado las enmiendas parciales presentadas por su grupo a la sección de Movilidad, Transporte y Vivienda de los PGEx 2020, una sección que agrupa, en su opinión, "verdaderos retos" para la región.

Así, para mejorar las conexiones por carretera de la región De Miguel propone, a través de las enmiendas, un estudio sobre mejoras del transporte público en zonas rurales, reforzar los servicios complementarios de líneas regulares, ya que no se puede dejar a los municipios "olvidados a su suerte", así como promover un estudio sobre la utilidad del trayecto Vía de la Plata.

También han presentado dos enmiendas para promover acabar con la siniestralidad de los ciclistas y entre las enmiendas más importantes, como ha dicho De Miguel, está la destinada a aumentar las ayudas al alquiler, ya que a 416 personas se les denegó el pasado año la solicitud por falta de fondos, ha dicho.

Además, Unidas por Extremadura también ha presentado enmiendas para apostar por la rehabilitación de la vivienda, para construir viviendas de promoción pública en algunas localidades y para que el cuartel de la Guardia Civil de Suerte de Saavedra de Badajoz se convierta en vivienda pública.

En el turno de fijación de posiciones, el diputado de Ciudadanos Joaquín Prieto ha asegurado que su grupo está de acuerdo con la mayoría de la enmiendas de Unidas por Extremadura, aunque ha incidido en que su voto es "inútil" para sacarlas adelante y ha añadido que tendrán que ser "sus socios" los que las apoyen.

Por su parte, el diputado del PP Víctor del Moral ha expresado que los 'populares' tienen opiniones diferentes sobre las enmiendas y ha apuntado que su partido votará sí a las correspondientes a la vivienda.

Finalmente, la diputada del PSOE Ana Belén Fernández ha valorado que los presupuestos para 2020 son inversores y van a desarrollar "grandes e importantes infraestructuras", además de apostar por la seguridad vial y por el acceso a una vivienda digna.

Asimismo, ha indicado que algunas enmiendas de Unidas por Extremadura ya cuentan con presupuesto para realizar actuaciones y, en relación a la propuesta de construir vivienda de promoción pública, Fernández ha considerado necesario hacer primero un "estudio serio" para conocer la situación de la oferta y la demanda, además de indicar que comparte la necesidad de rehabilitar la vivienda.

ENMIENDAS DE Cs

En el turno de Cs, el diputado Joaquín Prieto ha presentado las 13 enmiendas presentadas por su grupo a la sección de Movilidad, Transporte y Vivienda, una sección que ha considerado "de vital importancia" porque repercute en el desarrollo de la región.

En su intervención, Prieto ha criticado que Extremadura carece de infraestructuras "dignas" para ser competitivos con el resto de España, al tiempo que ha afeado que los PGEx contemplen 2 millones de euros para pagar a Renfe por unos "trenes con goteras y sin taquillas en los pueblos".

En este punto, ha apuntado que el PSOE hace uso de un "caciquismo disfrazado de mayoría absoluta", además de considerar que la Junta no es reivindicativa porque le interesa, ha dicho, seguir manteniendo la situación.

Así, algunas de las enmiendas que propone Cs para el proyecto de cuentas para 2020 persiguen mejoras en el desdoblamiento de carreteras de competencia regional, la rehabilitación de vivienda e instalación de hidroaeropuerto en los embalses, entre otras.

En el turno de fijación de posiciones, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha considerado que algunas de las enmiendas de Cs no representan una "prioridad", como, por ejemplo, ha dicho, la referente a los hidroaviones.

Por su parte, el diputado del PP Víctor del Moral ha avanzado que su grupo no rechazará ninguna de las enmiendas de Cs y ha apuntado que se abstendrá en el incremento de créditos a dos proyectos que ya están en los presupuestos.

Asimismo, el diputado del PSOE Juan Ramón Ferreira ha acusado a Cs de hacer con sus enmiendas una "política localista" y "falta de proyecto de región", ya que algunas de las enmiendas pertenecen a Badajoz y a Villafranca de los Barros, dos localidades en donde gobierna, ha dicho.

ENMIENDAS 'POPULARES'

El diputado del PP Saturnino López Marroyo ha dado a conocer las 49 enmiendas relacionadas con el ámbito de la vivienda, que pretenden reforzar esta política que ha sufrido recortes de más de 3 millones, ha dicho.

En esta línea, ha lamentado que sigue habiendo desahucios en Extremadura a pesar de las frases y "grandes titulares" que se han quedado en "mera amenaza", ante lo que ha añadido que los datos demuestran que en la región hay mucha gente sin casa y muchas casas sin gente.

Por ello, las enmiendas 'populares' persiguen aumentar el parque de vivienda, la rehabilitación de inmuebles, complementar varios programas del Plan de Vivienda de Extremadura y del Plan Estatal, además de atender a la petición del alcalde de Badajoz para la regeneración de la zona afectada por la riada.

Por su parte, el diputado Víctor del Moral ha sido el encargado de presentar 42 enmiendas que son una llamada de atención para decir que "quedan muchas cosas por hacer" en carreteras de la región, ya que los programas no pueden ser "folletos electorales" y que luego no se materialicen, ha dicho.

Asimismo, también ha incluido el Grupo Parlamentario Popular enmiendas para adaptar estaciones de autobuses, taxis e incluso de ITV en materia de accesibilidad, entre otras, además de instar a dar de baja los 2 millones de euros consignados en las cuentas para pagar el "vergonzoso" servicio del tren en Extremadura.

En el turno de fijación de posiciones, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha sostenido que su grupo votará afirmativamente a todas las enmiendas relacionadas con la accesibilidad y que no a la del aeródromo de Cáceres, que, como ha dicho, no ha debido ser una prioridad ni para cuando gobernó el PP ni ahora en los gobiernos del PSOE porque aún no es una realidad.

Por su parte, Joaquín Prieto ha manifestado que su partido está de acuerdo con muchas de las enmiendas del PP, aunque, como ha apuntado, de poco servirá porque no saldrán adelante a no ser que sean apoyadas por el PSOE, grupo con mayoría absoluta en la cámara.

Finalmente, el diputado del PSOE Juan Ramón Ferreira ha indicado, ante las críticas 'populares' por inejecución de los presupuestos, que la Junta ejecutará las cuentas, al tiempo que ha criticado que las enmiendas del PP "no aportan nada nuevo".