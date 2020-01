Presupuestos de Extremadura para 2020 incluirán una partida de 20.000 euros para la AVT

Ep.



Los presupuestos de Extremadura para 2020 incluirán una partida de 20.000 euros destinada a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) gracias a una enmienda parcial a las cuentas presentada por el Grupo Parlamentario Popular que ha contado con una transaccional del PSOE.



Cabe destacar que la enmienda del PP proponía conceder 35.000 euros, que finalmente se han quedado en 20.000 con la transaccional socialista aceptada por los 'populares'.



El pleno de la Asamblea ha iniciado este jueves el debate de las algo más de 1.000 enmiendas parciales formuladas por los diferentes grupos parlamentarios al proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2020.



En las intervenciones de los grupos, el portavoz de Hacienda del PSOE, Jorge Amado, ha confiado en que el debate de las enmiendas, que se prolongará también hasta este viernes con la votación definitiva de las cuentas, sea "enriquecedor".



Además, ha considerado que las cuentas elaboradas por la Junta de Extremadura son "sociales y fiables", además de acusar a la oposición de presentar enmiendas "al peso" y "sin rigor".



Por su parte, los grupos del PP, Unidas por Extremadura y Ciudadanos han presentado enmiendas coincidentes al texto articulado y a las secciones de Presidencia y Vicepresidencia Primera y Hacienda y Administración Pública, por lo que se han mostrado su apoyo en un gran número.



Por lo que respecta al PSOE, dicho grupo, que cuenta con mayoría en la cámara, ha anunciado su rechazo a la mayoría de las enmiendas de la oposición en las secciones abordadas hasta el momento, solo anunciando su apoyo a la enmienda que buscaba dotar de fondos a la AVT tras aceptar el PP la transaccional registrada por los socialistas.



TEXTO ARTICULADO



El debate de las cuentas ha comenzado con las enmiendas parciales al texto articulado, al que el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha presentado siete y el Grupo Parlamentario Popular seis.



En concreto, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha desgranado que su grupo, con sus enmiendas al texto articulado, propone que se blinden determinadas partidas sociales, la congelación de los salarios del presidente y cargos públicos, así como considerar como ampliables determinados créditos por la "importancia y trascendencia" que suponen dichas materias.



Asimismo, Unidas por Extremadura persigue que no pueda haber recortes en personal sanitario, además de incorporar la plantilla eliminada y "cubrir adecuadamente" las sustituciones, así como de desarrollar el reglamento de la Ley de Función Pública de Extremadura.



Otra de las enmiendas busca acordar suspender temporalmente la concesión de nuevas autorizaciones de establecimientos de juego mientras se consensúa una ley de prevención de la ludopatía y rehabilitación y finalmente quiere que la Junta analice el trabajo del personal de la administración autonómica con el fin de que aquellas categorías que llevan a cabo trabajos "muy gravosos físicamente e inapropiados" para determinadas edades cercanas a la jubilación se aprueben medidas para implantar la jubilación anticipada.



Por su parte, el diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos ha explicado que su enmiendas también persiguen blindar determinadas partidas sociales, así como congelar los sueldos de cargos públicos como "ejemplo a la sociedad".



También que los profesores de la concertada cuenten con el complemento salarial que sí tenían reconocido en los PGEx los profesores de la pública, abrir una Mesa con los sindicatos y obligar a presupuestar el 0,05 por ciento para proteger la dehesa.



PRESIDENCIA



En el área de Presidencia, el Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura ha defendido sus enmiendas, aunque no las ha desgranado en pleno porque ya se han abordado en comisión y se conoce el sentido del voto, ha dicho su diputado Álvaro Jaén.



En esta línea, dicho grupo ha presentado siete enmiendas que van dirigidas a dotar con más dinero a los bancos de alimentos de Cáceres y Badajoz, las ayudas a retornados y otras ayudas sociales a varias asociaciones.



En el turno de fijación de posiciones, la diputada del PSOE María Isabel Barquero, aunque ha agradecido su trabajo, ha mostrado la oposición de su grupo alas enmiendas al ser estos presupuestos "eminentemente sociales" que no recortan derechos y refuerza la labor social.



Por su parte, Ciudadanos ha registrado una enmienda en la sección de Presidencia que pide aumentar la partida para fomentar el retorno de los extremeños en el exterior, como ha explicado el diputado José María Casares.



Asimismo, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado 14 enmiendas a la sección de Presidencia, en concreto una enmienda para dotar de más dinero a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que saldrá adelante, previsiblemente, gracias a una transaccional del PSOE.



Otras de las enmiendas 'populares' inciden en dotar de más ayudas a los bancos de alimentos de Badajoz y Cáceres y a la Asociación Mérida Solidaria, como ha explicado la diputado 'popular' Consuelo Rodríguez Píriz.



También, y como ha avanzado el diputado del PP Hipólito Pacheco, otras pretenden dotar de más ayudas a los retornados extremeños y a sus familias, establecer un Plan de Emergencia ante el Brexit, además de buscar incidir en políticas que permitan el retorno de los extremeños que emigraron de Extremadura.



Por su parte, el diputado Saturnino López Marroyo ha presentado un grupo de enmiendas que busca paliar los daños causados por las tormentas que provocaron el desbordamiento del río Jerte dotadas con más de 2 millones de euros. Además, otra de ellas busca la ampliación de la partida para cumplir con el artículo 45 de la Ley de Garantía de la Autonomía.



VICEPRESIDENCIA Y HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



También cabe reseñar que Unidas por Extremadura ha presentado dos enmiendas a la sección de Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública para instar a la Junta a garantizar que el conjunto de la ciudadanía puede acceder de "forma libre y gratuita" a una recopilación actualizada de las normas de la comunidad a través de una web o portal específico y otra para elaborar una 'Guía de los concejales y concejalas'.



Por su parte, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos también ha presentado dos enmiendas a esta sección, una para crear una línea de subvenciones a organizaciones empresariales extremeñas para el desarrollo y consolidación del asociacionismo empresarial y otra para líneas de subvención sindicatos que retraería los fondos de los recogidos en base a la Ley de Participación Institucional.



Finalmente, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado siete enmiendas a esta sección que tienen como finalidad mejorar los centros administrativos de la Junta con una partida de 250.000 euros y otros 500.000 euros para dotar de espacios para que empleados públicos puedan conciliar la vida familiar y trabajar.



Asimismo, otros 500.000 euros irían dotados para la atención a la diversidad en centros educativos, más de 473.000 para un "verdadero programa de formación" de los empleados públicos, así como otras enmiendas que buscan "equilibrar" los fondos que reciben otras organizaciones empresariales y sindicales.