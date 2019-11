El PSOE extremeño pide que el PP y Cs se abstengan en la investidura de Sánchez

Ep.



El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha pedido al PP y a Ciudadanos que se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez para no seguir "riéndole las gracias" ni "blanqueando" a VOX, un partido de "ultraderecha" que, en su opinión, es "racista, antieuropeo" y que quiere "liquidar la Constitución al querer eliminar las autonomías".



De esta forma, González ha recalcado que el PSOE extremeño considera el acuerdo alcanzado por el PSOE y Unidas Podemos como un "buen acuerdo" que "permite desbloquear" la situación política, además de añadir que sus "grandes líneas de actuación" son "prácticamente las mismas" que incluye el programa del PSOE y porque se apoya en el marco constitucional.



Cabe destacar que este próximo sábado, 23 de noviembre, los militantes del PSOE están convocados en todas las sedes para votar sobre dicho acuerdo.



Así, el portavoz socialistas ha indicado en rueda de prensa que hay que "dar pasos para poder encontrarse" y ha invitado a no escuchar los "cantos de sirena" que parte de algunos de los partidos de la derecha que lo cuestionan, ya que PP y Cs, más que cuestionar, deberían con su abstención desbloquear la situación.



En este punto, González ha recordado que el PSOE en 2016, por "lealtad" a los españoles y al país se abstuvo en la sesión de investidura para que Mariano Rajoy fuera presidente del Gobierno.



Por ello, ha pedido al PP y Cs esa misma "lealtad", ya que si no se abstienen estarían demostrando que prefieren "seguir riéndole las gracias, blanqueando a ese partido de ultraderecha que es racista, antieuropeo, que quiere liquidar la Constitución al querer eliminar las autonomías".



DECLARACIONES DE IBARRA



También, y sobre las recientes declaraciones realizadas por el expresidente de la Junta y exsecrerario general del PSOE extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Juan Antonio González ha aseverado que Ibarra "ha sido, es y será un referente" para el partido y que, como tal, se le escucha "con muchísima atención y cada día aprendemos de él".



De esta manera, ha apuntado que Ibarra ha dicho y ha escrito que la derecha de este país "debería parecerse a las derechas del resto de Europa y apoyar gobiernos constitucionales y no blanquear a partidos racistas y a partidos xenófobos y a partidos machistas como es VOX".



"Eso es lo que ha dicho Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que también ha dicho que él no contempla un pacto de gobierno en el que estén dentro los independentistas, pero es que el acuerdo del Partido Socialista es con Unidas Podemos y además dentro de los límites, como no puede ser de otra manera, de la Constitución Española", ha aseverado.



En esta línea, ha remarcado que están "totalmente de acuerdo" con la postura expresada por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, porque además es la que "por coherencia" mantiene el partido.



Finalmente, Juan Antonio González ha felicitado a los compañeros del PSOE de Cordobilla de Lácara, que este pasado domingo ganaron las elecciones municipales que se repitieron en dicho municipio pacense.



De esta forma, son ya 250 entidades locales las gobernadas por el PSOE en Extremadura, lo que hace un "magnífico resultado" en los comicios locales de pasado mes de mayo.