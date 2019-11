Monago:PP no puede apoyar a Sánchez con una abstención, porque sería validar sus políticas

Ep

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha destacado que el PP es un "modelo alternativo", por lo que "quien vota al PP no quiere componendas con el PSOE".

Además, el presidente del PP extremeño ha reiterado que "si puede sumar el PP, va a sumar, no va a coger la calculadora para ver si repitiendo las elecciones nos va a ir mejor".



Y es que, según ha explicado, el modelo del PSOE es "radicalmente distinto en muchos aspectos al de PP", ya que su partido "apuesta por bajar impuestos, y el señor Sánchez, por subir impuestos", por lo que "hay una diferencia sustancial".



José Antonio Monago se ha pronunciado de esta forma en una entrevista este jueves en Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press, en el que ha insistido en el que si el PP puede sumar, sumarán "como hemos hecho en muchas comunidades autónomas".



En su intervención, el dirigente del PP extremeño se ha mostrado "convencido de que el resultado va a ser magnífico" para su partido, ya que en esta campaña electoral tiene "sensaciones mucho más positivas" que en las elecciones anteriores, debido a su juicio a que "la gente se ha dado cuenta de que el PP es un partido útil en un momento como el actual", de "inicio de un periodo de turbulencia económica".



Una "utilidad que va a hacer que se concentre mucho más voto en torno al PP", algo que se "palpa en la calle", ha aseverado Monago, quien ha asegurado que los españoles "quieren un Gobierno, quieren reformas, y encarar este periodo de dificultad económica", para lo que hace falta un Ejecutivo que "tenga experiencia en la gestión de crisis".



Para el dirigente del PP, ante esta situación de "turbulencia económica", es necesario "tener un buen patrón al frente de este gran barco que se llama España", frente a lo que ha lamentado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "está en las encuestas, en la táctica y en definitiva, en el regate corto", con el que "no podemos resolver los problemas que tenemos en este momento".



SI GANA SÁNCHEZ "VA A SER DIFÍCIL" EL GOBIERNO



Monago se ha mostrado "convencido" de que tras las elecciones del 10 de noviembre va a formarse un Gobierno, aunque ha advertido de que "si gana Sánchez, va a ser difícil, porque ya lo ha demostrado", ya que "pudiendo gobernar, no ha gobernado".



En ese sentido, el dirigente del PP extremeño ha recordado que Pedro Sánchez "pudo haber llegado a un acuerdo con Podemos, su próximo por la izquierda, y no llegó ningún acuerdo", sino que fue "un sainete", y también "pudo haber llegado a un acuerdo con Ciudadanos", como en ayuntamientos y en comunidades autónomas, y "tampoco fue posible".



Sin embargo, el PP "cuando ha podido llegar a acuerdos, hemos llegado a acuerdos", ha señalado Monago aludiendo a Andalucía, Murcia, Castilla y León o en Madrid, por lo que "cuando han dado los números para sumar, nosotros hemos sumado, no hemos estado en el regate de las encuestas", sino "en la búsqueda de soluciones".



Ante esta situación, Monago ha señalado que este 10 de noviembre hay dos alternativas: "el que esté contento con lo que hay, que vote al señor Sánchez, más de lo mismo, y el que no esté contento tiene que concentrar el voto en torno al PP", porque "si puede sumar, va a haber estabilidad en el Gobierno".



Respecto al resultado de las encuestas, Monago ha señalado que en las últimas semanas "son muy positivas para el PP, que no ha parado de crecer", tras lo que ha apuntado que no pueden conformarse porque "las encuestas, encuestas son" y existe "volatilidad en los escenarios".



En ese sentido, el dirigente del PP extremeño ha reafirmado que "la encuesta que no falla es la del 10 de noviembre, por lo que ha destacado la necesidad de estar en esta campaña "generando ilusión en los españoles, en los extremeños y seguir profundizando en qué queremos hacer de este país".