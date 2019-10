Trabajadores de Ambulancias Tenorio mantienen la huelga para el 1 de noviembre

Ep.



Representantes de los trabajadores en Ambulancias Tenorio han recalcado que mantienen la huelga indefinida prevista a partir del 1 de noviembre y no han descartado desarrollar acciones "más agresivas" que tendrían que ser decididas ante el "incumplimiento" del convenio por parte de la empresa.



Así se ha pronunciado este lunes el presidente del comité de empresa de Ambulancias Tenorio en Cáceres, Antonio Baños, con motivo del tercer paro desarrollado por más de un centenar de trabajadores de esta empresa y que se ha celebrado ante la residencia oficial del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en Mérida.



En declaraciones a los medios, Baños ha reiterado que la empresa "no está cumpliendo" el convenio a pesar de que "se empeñan en que sí", además de asegurar que "no ha habido acuerdo" ni "acercamiento" en los encuentros y reuniones celebrados con anterioridad.



Asimismo, a preguntas de los periodistas, el presidente del comité de empresa de Ambulancias Tenorio en Cáceres ha indicado que no hay convocada ninguna reunión próximamente con representantes de la empresa, a los que ha demandado el cumplimiento del convenio.



"De los cuatro (puntos) que se firmaron en mayo no han cumplido nada. El otro día nos traían una propuesta que dice que nos va a pagar a primeros de mes. Esas cosas no son negociables porque están en el convenio", ha aseverado.



De la misma forma, Baños ha criticado que Fernández Vara "ha preferido irse a Madrid a hablar del tema de los catalanes" a reunirse con ellos para intentar resolver este "problema".



"Estamos esperando que él quiera hablar con nosotros pero parece ser que no tiene ganas ni intención de arreglar nada", ha dicho, a lo que ha añadido que confía en que Vara les llame y les convoque a una reunión para que, "si no sabe por nadie todo lo que está pasando", exponérselo ellos "a viva voz".



Por su parte, el presidente del comité de empresa de Ambulancias Tenorio en Badajoz, Víctor Manuel Moreno, ha manifestado que, tras los paros en Badajoz y Cáceres, se ha decidido celebrar este frente a la residencia oficial de Vara "por si tenía a bien el señor presidente recibirnos", como así le fue trasladado en un escrito que no ha tenido respuesta, ha lamentado.



Moreno ha expuesto que los trabajadores de Ambulancia Tenorio querían que el presidente de la Junta escuchase sus reivindicaciones, ya que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, tampoco les concedió una reunión y fue derivada a los "servicios del Servicio Extremeño de Salud (SES)".



Cabe destacar que durante la concentración ante las puertas de la residencia del presidente de la Junta en la capital extremeña, el más de un centenar de trabajadores participantes ha coreado lemas como 'No son paquetes, son pacientes' o 'Vergeles, escucha, ésta es nuestra lucha', entre otros.



Además, Moreno ha indicado que este jueves, 24 de octubre, hay un juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) al haber sido recurridos los servicios mínimos de los actos de protesta convocados.



PRESENCIA DE DIPUTADOS DE PODEMOS



En el paro de este lunes han asistido la portavoz de Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel, y el diputado Joaquín Macías, quien, en declaraciones a los medios ha vuelto a pedir que el servicio de ambulancias sea asumido por el Ejecutivo regional, tal y como ha ocurrido en Baleares, ha indicado.



"Creemos que se puede hacer, que la Junta tiene capacidad para hacerlo, solo tendría que subrogar a los trabajadores y que una de las empresas públicas que hay se hiciera cargo de este servicio", ha dicho.



Asimismo, Macías ha criticado los servicios mínimos "completamente abusivos" para los paros, así como las condiciones laborales de los trabajadores, que repercuten, como ha asegurado, en el servicio y en los propios empleados.



En esta línea, y a preguntas de los medio por si la huelga, al coincidir con el periodo electoral, pudiera tener consecuencias en los resultados, Joaquín Macías ha dicho que los resultados "se moverán, y se moverán más", no solo por este asunto o por Cataluña sino porque en la región se está viviendo una situación de "emergencia social".