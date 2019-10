CCOO, UGT y CREEX coinciden en la necesidad de tener Presupuestos y un Gobierno Estable

Ep

El encuentro se ha celebrado con el fin de acercar posturas y donde se han tratado otros temas de interés para la comunidad como el Pacto por el Ferrocarril o el Brexit.



Concretamente, en la reunión, ha estado presente el secretario general de la Creex, Javier Peinado, junto con la secretaria general de CCOO, Encarna Chacón, y la de UGT, Patrocinio Sánchez.



Además, todos ellos han coincidido en la necesidad del diálogo social entre todas las partes para conseguir solventar los problemas de la ciudadanía extremeña desde una visión más amplia en la que estén implicados los diferentes agentes sociales.



De este modo, en declaraciones a los medios de comunicación tras el encuentro, Javier Peinado ha reiterado la necesidad de un presupuesto "lo antes posible"; algo a lo que --según ha indicado el responsable de la Creex-- Fernández Vara ha dicho que existe "mucha dificultad" actual en el gobierno de España para saber "realmente" con los recursos que se cuentan.



"Va a haber serias dificultades con el objetivo de cumplimiento del déficit por esas cantidades que estaban comprometidas y que no llegan", ha declarado Peinado, quien ha indicado que durante la reunión se ha hecho un análisis de las cantidades que le corresponden a Extremadura por parte del presupuesto de la Unión Europea.



En esta línea, Peinado ha insistido en que la Hacienda pública extremeña "no tiene capacidad para acometer ciertas inversiones", por lo que ha aludido a los Fondos Europeos para que se puedan llevar a cabo.



A su vez, Encarna Chacón ha apelado a aprovechar la fuerza del gobierno de la Junta de Extremadura, que cuenta con mayoría absoluta, para crear "unos presupuestos más sociales".



"Hemos trasladado y sabemos la necesidad de tener un presupuesto a nivel estatal que también recoja esa solidaridad con esta región que esta necesitada tanto en infraestructuras como en inversiones", ha declarado la responsable de CCOO.



En esta postura, se ha mostrado también Patrocinio Sánchez (UGT), quien ha reivindicado la necesidad de un gobierno estable y de unos presupuestos a nivel nacional, que pretende que sean "más sociales" y que contemplen aspectos como la dependencia o la violencia de género.



"Somos conscientes de la situación a nivel nacional que tenemos ahora con unas elecciones el 10 de noviembre, por lo que todo de alguna manera se ralentiza, aunque lo que queremos es tener un gobierno enfrente", ha aseverado Sánchez.

PACTO POR EL FERROCARRIL



Otro de los temas que se ha tratado en la reunión es el referente a las infraestructuras ferroviarias en la región, y la necesidad de volver a convocar el Pacto por el Ferrocarril, algo en lo que todas las entidades se han mostrado de acuerdo.



Asimismo, y ante preguntas de los periodistas sobre la visita durante la próxima semana a Extremadura del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, Peinado ha indicado que "el tren es fundamental", por lo que ha dicho que le va a preguntar en un desayuno informativo a éste sobre el tema, aunque ha asegurado que en la actualidad se puede estar "moderadamente satisfecho" ya que las "obras han avanzado muy mucho".



Además, ha añadido que sigue siendo necesario convocar el Pacto por el Ferrocarril, aunque ha asegurado que "habrá que esperar primero a ver que trae el ministro" y a tener un gobierno nacional estable al que pedir lo que necesita la región.



De esta manera, el responsable de la Creex ha señalado que lo que se necesita es "un compromiso real" y saber realmente cómo van a ser los tiempos de trayecto entre las líneas, ya que "no vale de nada tener la red actualizada hasta Plasencia y que a partir de ahí todo se retrase".



También, Javier Peinado ha asegurado que Guillermo Fernández Vara "ya ha trasladado" toda esta información sobre el tren al ministro con el fin de que la próxima semana se puedan tratar estas cuestiones.



Finalmente, el responsable de la Creex ha hecho un llamamiento a toda la sociedad extremeña para luchar con el problema de las infraestructuras, y sobre lo cual ha asegurado que el Pacto por el Ferrocarril "ha dado resultado", aunque "no con los tiempos previstos".



Al respecto de este asunto, Encarna Chacón (CCOO) ha anunciado que "en breve" se volverá a convocar el Pacto por el Ferrocarril, aunque ha indicado que actualmente se están llevando a cabo mejoras en la temática ferroviaria "con pequeño desarrollo".



Además, tras ser preguntada por los medios de comunicación sobre la posibilidad de convocar una manifestación para pedir la mejora del tren en Extremadura, Encarna Chacón ha explicado que en el encuentro de este viernes con Vara "no se ha hablado de ello", aunque ha afirmado que todas las acciones se decidirán en el seno del pacto.



En esta línea se ha mostrado también Patrocinio Sánchez (UGT), quien ha admitido que su sindicato estará en la calle "siempre que haya que pedir algo para el pueblo extremeño", aunque ha asegurado que tras la visita del ministro de Fomento se volverá a convocar el Pacto por el Ferrocarril ya que la región "parte de un atraso brutal" en esta tema.



Del mismo modo, ha señalado que las infraestructuras tanto ferroviarias como por carretera "son imprescindibles", ya que hay conexiones "en las que hace mucho tiempo que no se invierte nada".



En este aspecto, ha indicado que el problema de la niebla en el Aeropuerto de Badajoz es algo "importante" que hay que atajar, por lo que ha señalado que "hay un servicio que no se puede utilizar".

BREXIT



Por otra parte, Javier Peinado ha afirmado que se espera un "Brexit que no pinta nada bien", por lo que se ha puesto a disposición de la Junta de Extremadura para "paliar los efectos nocivos" que puede traer este hecho, así como para tratar el tema de los aranceles impuestos a los productos españoles por parte del gobierno norteamericano de Donald Trump.



Por ello, ha asegurado que la cuestión del Brexit hace que la recesión económica que --según indica-- se avecina "sea aún peor para Extremadura", por lo que ha afirmado que la única manera de revertir esta posible crisis es mediante la actividad económica con la ayuda de unas infraestructuras que garanticen la competitividad en la región.



A su vez, la responsable de CCOO en la comunidad, Encarna Chacón, ha asegurado que hay muchas personas que se dedican en Extremadura a la exportación e incluso trabajadores que viven allí, por lo que se ha propuesto en la reunión de este viernes crear una comisión desde la que trabajar junto con el Ejecutivo regional y los empresarios para "ver qué salidas se le pueden dar a esta situación".



Finalmente, las responsables de UGT y CCOO en Extremadura han coincidido en la necesidad de mejorar el empleo y los salarios, a través del cumplimiento del SMI y de la inversión en la región.



En esta línea, Patrocinio Sánchez ha afirmado que "el panorama político ha cambiado mucho", tanto a nivel regional como nacional, por lo que ha pedido que se empiece a negociar de nuevo otro pacto de diálogo social.