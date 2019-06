Colectivos piden a la Junta que la Sierra de la Mosca de Cáceres sea 'Paisaje protegido'

Ep

Un total de 43 colectivos sociales de Cáceres y personas relevantes del ámbito de la ciencia y las humanidades se han unido para solicitar a la Junta de Extremadura que la Sierra de la Mosca sea declarada 'Paisaje protegido', una figura que protegería a largo plazo a este paraje de actuaciones incompatibles con el mantenimiento del entorno natural, como el proyecto de la mina de litio, por ejemplo.



El pasado 25 de junio han registrado en la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, un escrito y un amplio proyecto en el que se solicita esa declaración de espacio natural protegido a las aproximadamente 1.000 hectáreas que conforman esta sierra cercana a la capital cacereña.



Junto a la solicitud se ha entregado un informe preliminar de 176 páginas con aspectos naturales y culturales, servicios ecosistémicos, justificación jurídica y delimitación del área a proteger. Todo este trabajo ha sido realizado de forma desinteresada y altruista por una docena de ciudadanos y científicos que durante tres semanas han compendiado los recursos que tiene esta zona, que es usada por muchos cacereños para disfrutar de la naturaleza.



Entre los colectivos que avalan esta petición están varias organizaciones conservacionistas como la plataforma Salvemos la Montaña o Cáceres Verde, pero también culturales como Novanorba o Elgatoalagua, la Federación Extremeña de Montaña, la Sociedad Micológica o la Diócesis de Coria-Cáceres, entre otros.



El naturalista Joaquín Araújo; el director del Equipo de Investigación de Primeros Pobladores de Extremadura, Antoni Canals; el humanista y poeta Santiago Corchete; el presidente del Ateneo de Cáceres, Javier Domínguez; el cantautor Luis Pastor o la actriz Maruchi León, son algunas de las figuras relevantes que también apoyan esta iniciativa, que ha sido presentada este viernes en una rueda de prensa a la que han asistido representantes de algunas de las organizaciones promotoras.



Así, Justina Pérez, de Cáceres Verde, ha destacado que la Sierra de la Mosca es el "pulmón" de la ciudad que contribuye a regular las temperaturas estivales, a mejorar la calidad del aire y a mantener el ciclo del agua a través de su acuíferos. Además, cuenta con una importante simbología religiosa al hallarse en este entorno el santuario de la Virgen de la Montaña, patrona de la capital cacereña.



El biólogo Juan Ramos ha hecho alusión a la riqueza de la flora, ya que esta zona "es un refugio de vegetación" donde se han detectado 22 especies diferentes de orquídeas del total de 86 que existen en el país. "No hay ninguna ciudad como Cáceres tan cercana a un entorno razonablemente poco alterado como la Sierra de la Mosca", ha dicho en su intervención.



Marcelino Cardalliaguet, de SEO Birdlife, ha resaltado la biodiversidad ornitológica de este espacio que registra territorios de cría de cuatro de las cinco especies de águilas que existen en España, siendo Cáceres la única capital de provincia que cuenta con esta circunstancia por la que bien podría haber sido incluida en la Red Natura 2000, según ha apuntado.



MOSAICO DE USOS TRADICIONALES



La especialista en Ciencias Medioambientales Berta Antúnez ha incidido en el potencial que la Sierra de la Mosca tiene como destino ecoturístico y ha resaltado que es "un mosaico de usos tradicionales", ya que esta zona está ligada a la obtención de productos como aceitunas, aceite, corcho, queso o miel y "muchas familias" desarrollan su actividad económica en esta sierra.



Para Juan Gil, la protección medioambiental de la Sierra de la Mosca está también justificada por su riqueza geológica y por el ejemplo de sus "hermanas mayores" de la provincia como el Parque Nacional de Monfragüe, el Paraje Natural de Los Barruecos y, más recientemente, el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. La idea es que se siga "un camino paralelo" al que transcurrieron estos parajes que han conseguido su protección.



Gil ha explicado que la Sierra de la Mosca se está deteriorando y la declaración de 'Paisaje protegido' vendría a parar esa acción que también afecta al Calerizo que atraviesa la montaña con unas reservas de agua de unos 12 hectómetros cúbicos, casi la mitad de la capacidad del pantano del Guadiloba, del que se abastece Cáceres.



Tras el registro de la solicitud, que se ampara en el artículo 20 de la Ley 8/1998 de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura, ahora queda esperar a que la Junta de Extremadura dé respuesta, un proceso que "depende de la disposición de la administración", apuntan las organizaciones, por lo que el proceso puede ser "lento o corto" y no se pueden estipular plazos.



En Extremadura existen dos antecedentes de declaración de 'Paisaje protegido', que son el Castañar de Hervás y Valcorchero en Plasencia, pero es la primera vez que esta solicitud surge de un movimiento ciudadano. "No hay precedentes de este clamor popular", concluyen los promotores.