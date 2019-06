Las temperaturas subirán este sábado ymartes llegará "probablemente" primera ola de calor

Ep



El verano, que comenzará este viernes por la tarde a las 17,54 horas, comenzará con una remontada de las temperaturas que a partir de este sábado empezarán a subir de forma notable e incluso extraordinaria hasta que la próxima semana el calor, generalizado e intenso, dará lugar a la que "probablemente" será la primera ola de calor de la estación, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha pronosticado que se alcanzarán los 40 grados centígrados (ºC) sobre todo a partir del miércoles.



El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha explicado a Europa Press que "aún no es seguro, pero sí es lo más probable" que a partir del martes se den las circunstancias propias de una ola de calor que se mantendrá, de confirmarse, hasta el sábado. "Sería la primera ola de calor en la primera semana del verano, que empieza fuerte", ha comentado.



De este modo, ha precisado que de forma general las temperaturas subirán este sábado, que el domingo descenderán ligeramente por el noroeste aunque seguirán ascendiendo en los siguientes días.



La situación se debe, según el portavoz, a que una borrasca está situada al oeste de la Península y provoca un doble efecto. Por un lado, envía nubosidad al noroeste peninsular, donde se cuela también aire frío en altura, lo que dejará un tiempo "más revuelto" en Galicia, Asturias y León. En el resto del país, lo que esta borrasca provoca es que al girar en contra del sentido de las agujas del reloj, envía a la Península viento de procedencia sur, desde el continente africano que llegará a España "muy seco y recalentado".



De este modo, ha añadido que esta masa de aire cálida unida a que los cielos están despejados, con tiempo anticiclónico, estable y con muchas horas de sol, darán como resultado una "subida generalizada de los termómetros", excepto en el noroeste, donde el domingo la borrasca dejará lluvias intensas en el oeste de Galicia.



La inestabilidad se mantendrá en el noroeste, donde seguirán los chubascos la próxima semana, al menos durante la primera mitad y en Canarias predominará el régimen de vientos alisios que podría dejar algunas lluvias en el norte de las islas más montañosas y el jueves aumentarán las probabilidades de precipitación. Así, Del Campo ha dicho que el archipiélago macaronésico quedará al margen de la probable ola de calor.



Esta situación comenzará el martes, un día que ha pronosticado que será "muy caluroso" en toda España pero se extenderá e intensificará a partir del miércoles.



Por días, ha precisado que este sábado el ascenso térmico será notable, de 6 a 10ºC en la mitad norte e incluso extraordinaria, de 10 a 12 ºC en Burgos, Cantabria y Navarra.



Sobre el domingo, ha dicho que será una jornada "similar", con lluvias en Galicia, Asturias y León y estará despejado en el resto del país. Ese día los cielos estarán poco nubosos y la subida de las temperaturas se notará, sobre todo, en el este peninsular, mientras que en el noroeste bajarán un poco.



Ese día las temperaturas más altas se esperan en la cuenca del Ebro, donde superarán los 36ºC; en el centro y sur tendrán de 32ºC a 35ºC; en el Mediterráneo, de 26 a 30ºC; en Galicia y cantábrico unos 22 a 25ºC; en la meseta norte, 30ºC; y en Baleares se alcanzarán puntualmente 34ºC.



El lunes la jornada será "similar", con lluvias en el noroeste que en Asturias podrían ir acompañadas de tormentas y podría llover también en Cantabria, León y quizá algunas precipitaciones en el norte de Canarias. Las temperaturas descenderán de nuevo en el noroeste pero subirán de manera significativa en el centro peninsular.



Las máximas "de nuevo" serán superiores a 35ºC en la cuenca del Ebro, en el centro, Castilla-La Mancha, Andalucía y Baleares. El aire será algo más fresco en el noroeste y en la meseta norte tendrán contrastes, ya que se prevén 33ºC en Soria, pero 24ºC en León, mientras en Galicia se quedarán en unos 25ºC.



OLA DE CALOR CON HASTA 40ºC



El martes se volverá a intensificar el calor y seguirá la inestabilidad en el noroeste donde habrá lluvias "no muy intensas" y seguirán subiendo las temperaturas y "ya se podrá hablar de calor generalizado en casi toda la Península y Baleares".



Ese día se superarán los 35ºC en las dos mesetas, Extremadura, Andalucía, Baleares, sobre todo en Mallorca, en el nordeste peninsular, Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña. E incluso, en la cuenca del Ebro y en puntos del centro y sur peninsular se superarán los 38ºC. "Las temperauras se intensifican a partir del miércoles y así seguirán hasta el sábado. Si se cumplen los pronósticos, seguramente se alcanzarán puntualmente el martes los 40ºC y se superarán a partir del miércoles en el valle del Ebro, centro y sur", ha comentado.



"Será probablemente la primera ola de calor del verano, con calor muy extenso y muy intenso por el día y con temperaturas mínimas muy altas, que darán lugar a noches tropicales desde la madrugada del martes en la cuenca del Ebro, el Mediterráneo, el centro y el sur.



Por último, ha advertido de que el riesgo de incendios será elevado a consecuencia del viento que soplará del sur y que aunque no será muy intenso, es un viento seco y cálido que puede coadyudar al fuego.