Cs negociará las alcaldías extremeñas "sin líneas rojas"

El portavoz de Ciudadanos Extremadura, Cayetano Polo, ha avanzado que el Comité Regional de Pactos, que se constituye este miércoles, analizará de forma "individual" los casos de las ciudades en las que tiene capacidad de decisión para la conformación del gobierno local, y que afronta la negociación sin descartar su entrada en los mismos, así como la posibilidad de apoyar ejecutivos de diferente signo político.



En una rueda de prensa en Mérida, ha avanzado que, aunque los acuerdos alcanzados a nivel autonómico deberán ser posteriormente autorizados por el Comité Nacional de Ciudadanos, en la formación naranja afrontan este proceso de negociación hasta el 15 de junio, fecha en la que se constituirán todos los ayuntamientos, "sin ninguna prioridad para elegir un color u otro".



"No tenemos líneas rojas", ha remarcado Polo, quien ha señalado que los únicos requisitos que se pondrán sobre la mesa será la confrontación de los programas, así como lograr en cada municipio un gobierno que suponga el "beneficio máximo" para los vecinos.



Cabe recordar que el papel de Ciudadanos es clave para la formación del gobierno municipal de las dos capitales provinciales, Badajoz y Cáceres, ambas gobernadas por el PP, y donde el PSOE ha sido la lista más votada. Pero también puede decidir el color político del alcalde en Almendralejo, y el de Villafranca de los Barros, donde además tiene opciones de gobernar. De esta forma, esta localidad pacense sería la de mayor población en manos de la formación naranja.



Además, no ha descartado, como sí hiciera Ciudadanos hace cuatro años, que el partido pueda entrar a formar parte de los gobiernos municipales, pero "hoy por hoy" en el partido no tienen todavía "claro" un posicionamiento al respecto, por lo que esperarán a ver cómo evolucionan las conversaciones con el resto de partidos para tomar esta decisión.



De cualquier forma, ha añadido, podría darse el caso de que formaran parte de unos gobiernos y de otros no, así como está abierta la posibilidad de que se apoye a partidos distintos en diferentes ciudades.



"La situación no está cerrada a nada ni nos ponemos vetos de ningún tipo", por lo que se analizarán las ciudades "por separado" y las necesidades de cada una de ellas, que según ha señalado, son "diferentes".



DE MOMENTO NO DESCARTA A LOBATO



A preguntas de los periodistas sobre el caso concreto de Almendralejo, donde su candidato a la alcaldía y otros dos miembros de la lista están imputados en el caso 'Púnica', ha dicho que pronunciarse antes de hablar con el PSOE sería "aventurarse mucho".



"Vamos a hablar con todos", ha dicho Polo, si bien ha reconocido que el posicionamiento del partido a nivel nacional en contra de apoyar a políticos encausados por casos de corrupción será estudiado en el comité regional de pactos.



En cuanto a Cáceres, ha señalado que la mina de litio tendrá peso en la negociación en tanto que se defienda la postura de Ciudadanos con respecto a esta cuestión, que es la de tramitar completamente el procedimiento para garantizar la seguridad jurídica de los inversores y para conocer los informes técnicos de la Junta de Extremadura, que diga si es viable o no.



En el caso de Villafranca, ha señalado que al igual que en el resto de municipios donde sus candidatos tienen opciones de ser alcaldes, intentarán que así sea, y sobre si tendrá peso a la hora de apoyar a los candidatos del PSOE en Cáceres y Badajoz la postura de los socialistas con respecto a la aplicación del artículo 155 en Cataluña, ha apuntado que no cree que en Extremadura haya "ningún problema" acerca del respeto a la Constitución.



"Son más cosas las que nos unen que la que nos separan", ha señalado Polo, por lo que ha animado a PP y PSOE a "abandonar esa vieja forma de hacer política y pensar un poco más en el futuro de esta tierra". Además, ha dicho que la negociación de la Mesa de la Asamblea y la formación de los ayuntamientos son "asuntos diferentes".



EL PARTIDO QUE MÁS CRECE



El portavoz de la formación, que ha sido el candidato a la Junta en las elecciones del pasado domingo, ha destacado que Ciudadanos fue el partido que más ha crecido con respecto a los comicios de 2015, al pasar de uno a siete diputados en la Asamblea, y de 35 a 118 concejales en la comunidad autónoma, y asimismo mantiene su representación en la Diputación de Cáceres y gana presencia en la de Badajoz.



Además, tendrá capacidad de decisión en la formación de gobiernos en localidades importantes, como las dos capitales provinciales, Badajoz y Cáceres, así como en Almendralejo o Villafranca de los Barros.



El Comité Regional de Pactos, del que forman parte el propio Polo, el secretario de Organización, Isidro Fernández, y el de Acción Institucional, Antonio Ibarra, se constituirá la tarde de este miércoles para iniciar el trabajo en la comunidad autónoma para decidir sobre la formación de gobiernos locales, y cuya decisión deberá ser, posteriormente, autorizada por el Comité Nacional.



En cada uno de los casos, ha avanzado Polo, se tendrá en cuenta la opinión de los candidatos locales y la "sensibilidad" de cada uno de los sitios, porque, ha añadido, "cada ayuntamiento es diferente, cada circunstancia es distinta".



No obstante, ha avanzado que ya se han mantenido conversaciones con el resto de los partidos, con los que señala que mantiene una relación "fluida y cordial".