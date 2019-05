Vara encargará un "estudio serio" sobre el transporte sanitario en la región

Ep.

El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado este viernes que si gobierna en la próxima legislatura encargará un "estudio serio" sobre el transporte sanitario en la región extremeña para ver "cómo se puede mejorar", ya que a su juicio "hay que darle una vuelta".

Así lo ha avanzado el candidato socialista este viernes en una entrevista en Canal Extremadura, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que en el caso de transporte sanitario terrestre "no todo es cuestión de las empresas, del servicio", sino que "probablemente en el siglo XXI las cosas las tenemos que plantear de manera diferente", ha dicho.

Por eso es necesario trabajar en este asunto "con mucho rigor y no con brindis al sol como están haciendo otros", ha reafirmado Fernández Vara, quien ha reiterado la necesidad de "estudiar a fondo el transporte sanitario".

Según ha explicado, este transporte tiene dos partes, como son por un lado las urgencias y emergencias, que "no tiene ningún problema, porque son demandas que están tasadas", sino que "el problema está en la programada", en las que se traslada a pacientes a consultas, y "eso es ilimitado", ha dicho.

"A lo mejor en el futuro hay que darle un tratamiento diferente a una cosa y a la otra", ha planteado el dirigente socialista extremeño, que ha apuntado que una persona que vaya a una consulta médica y no necesite una ambulancia "puede ir en otro tipo de vehículo".

En cualquier caso, y respecto a la adjudicación de este servicio a Ambulancias Tenorio, Vara ha aclarado que no está "con ninguna empresa que gana ningún concurso", sino que está "al lado de los trabajadores", pero ha recordado que la empresa ganó este concurso "no por capricho, sino porque presentaron una oferta mejor que los anteriores".

En ese sentido, ha explicado que él mismo contribuyó en los años 90 a la creación del Consorcio Extremeño de Transporte Sanitario, que tenía anteriormente la adjudicación, por lo que ha asegurado que nadie le "va a venir a dar lecciones en ese sentido", y ha confiado en que "ojalá que en el próximo concurso la empresa que se quede mejore las condiciones".

Respecto a las críticas del PP al servicio de ambulancias y su intención de cancelar el contrato con la empresa si gobiernan en la próxima legislatura, Fernández Vara ha lamentado la "irresponsabilidad tan brutal" del PP, ya que "los contratos no se cancelan si no hay motivación suficiente para ello".

Unas críticas del PP que Vara ha enmarcado en "la desesperación en la que se han instalado ya hace tiempo", y ha planteado si desde el PP "cancelarán ese contrato como cancelaron el del hospital de Cáceres que al final lo ha tenido que acabar pagando la Junta", ha lamentado.

"LOS CIUDADANOS DECIDEN"

Por otra parte, y respecto a posibles pactos que puedan alcanzarse para formar gobierno tras las elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo, el candidato del PSOE ha recordado que "los ciudadanos son los que deciden, y cuando votan, dicen muchas cosas, no solo dicen al partido que eligen o al partido que votan", sino que "crean un escenario, y ese escenario será con el que tengamos que trabajar".

"El escenario no solo dice quién gana, sino también cuánto le sacan al segundo y cuántos votos sacan los demás", y será ahí "donde nos tengamos que mover", ha señalado Fernández Vara, quien ha añadido que hasta entonces se va a dedicar "a intentar tener el mayor resultado posible".

Y es que, a juicio del candidato socialista, tanto Extremadura como España "en estos momentos necesitan estabilidad política", ya que son "momentos importantes para atraer inversiones y empresas", para lo cual es necesario estabilidad.

Por eso, Vara se ha marcado el objetivo de ser el presidente que "más estabilidad política le otorgue a Extremadura", para lo cual es necesario que los ciudadanos otorguen "mayoría suficiente para gobernar solo" o diciendo "quiero que gobiernes tu y que te pongas de acuerdo con los demás".

Respecto a la posibilidad de que se conforme un 'gobierno a la andaluza' en Extremadura, Fernández Vara ha considerado que "no hay dos escenarios iguales", ya que según ha dicho, en el último año "han pasado montones de cosas" en España, por lo que a su juicio "el escenario que ocurrió en Andalucía, ocurrió en un momento histórico que no solo no se volverá a dar en ningún otro sitio, sino que no se volverá a dar en Andalucía", ha reafirmado.

Así, y sobre si estaría dispuesto a formar un gobierno de coalición, el dirigente socialista extremeño se ha mostrado "dispuesto a lo que los ciudadanos nos digan que hagamos", pero también ha reiterado que intentará "sacar el mejor resultado posible" en las elecciones del 26 de mayo, que es por lo que "a trabajar en los días que quedan".

Sobre los resultados del PSOE en las elecciones municipales del 26 de mayo, Vara ha señalado que no hace caso a las encuestas "porque son eso, encuestas", pero ha asegurado que "hay un sentir de que podemos ser la lista más votada en las ciudades, fundamentalmente en aquellas en las que todavía no lo somos".

En concreto, ha avanzado que "uno de los objetivos" del PSOE es gobernar en la ciudad de Badajoz, ya que según ha aclarado Vara, ahora "el objetivo no es ganar, el objetivo es cambiar para mejorar la vida de la gente".

Por eso, el dirigente socialista ha considerado que "hay una corriente en estos momentos que ve al PSOE como el partido que tiene un proyecto más claro" para España, para Extremadura y para los pueblos, que "es de lo que se trata, esto va de proyectos".

Así, y "frente a esa manera de hacer política que se ha puesto de moda con el 'yo contigo no', el PSOE es un proyecto estable y seguro, que es lo que ha gente está viendo", ha concluido.