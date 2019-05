Ibarra defiende que el PSOE tiene papel "protagonista" ahora y, sus 140 años

Rd/Ep

El expresidente de la Junta y exsecretario general del PSOE de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha defendido que su partido siempre ha jugado en sus 140 años de vida un papel "protagonista y decisivo" como lo está haciendo en el "delicado momento" que vive la historia España.

Durante un acto por el 140 aniversario del PSOE, Rodríguez Ibarra ha recalcado el papel de su partido durante la dictadura, tanto en el interior del país como posteriormente en el exilio por "razones de seguridad" pues, fueron fusilados dos de sus secretarios generales, y muchos otros dirigentes detenidos, juzgados y encarcelados.

Así como también durante la transición, donde al igual que en "cualquier época histórica" desde el siglo XIX, el PSOE ocupa "un papel primordial" y, Rodríguez Ibarra ha añadido que no fue el único protagonista de la transición, pero sí "uno de los factores fundamentales, con sus defectos y sus ventajas", ha señalado.

Además, se ha definido como "uno más de los socialistas que, a lo largo de estos últimos 140 años, han intentado dar una respuesta a la problemática que tenía Extremadura".

Para el ex líder socialista, la transición, desde la perspectiva socialista, tenía dos objetivos: el primero era terminar con las dos Españas que perseguía al país desde el siglo XVIII, a través de un proceso constituyente; y el segundo para dar respuesta al "grave problema territorial" también pendiente y que "desgraciadamente hoy todavía" está "encima de la mesa".

Según Rodríguez Ibarra, el objetivo era una España "única" en la que entraran todas la sensibilidades, con tres actores en la negociación: los fundamentalistas del régimen franquista, que querían su continuidad incluso tras la muerte del dictador; los reformistas, que eran del régimen pero que pensaba que había que ir implantando reformas progresivamente; y los rupturistas, los que consideraban que había que romper con la dictadura y enlazar con la república.

En definitiva, ha explicado que los que ganaron y los que perdieron la Guerra Civil, cuestionando si se considera que entonces había más o menos afinidad política entre Milán del Bosch y Arias Navarro con Carrillo o la Pasionaria de la que puede haber ahora entre los líderes PSOE, PP, Cs, Podemos, etc.

En este sentido, ha llamado la atención sobre el hecho de que "no sólo había menos afinidad política, es que había incluso había odio, no se podían ni ver gente que había estado en el exilio 40 años, en la cárcel, o que habían vivido fusilamientos entre sus filas".

Sin embargo, entonces fueron capaces de llegar a un punto de encuentro donde "todo el mundo tuvo su sitio", y a pesar de ello hay quien considera aún que deberían haber llegado "mucho más lejos", en tanto que "no se hizo el merecido proceso político al franquismo", así como que, en caso de haberse hecho, "no existiría Vox, que son los hijos del no juzgado franquismo".

Rodríguez Ibarra ha señalado que este proceso político ni siquiera se podía dejar intuir porque corrían el riesgo de que en ese preciso instante, la transición hubiera terminado, y que los demócratas asumieron que si quería un futuro, tenían que "intentar no mirar al pasado", afirmando que "teníamos que pasar las hojas de la historia para adelante y nunca para atrás".

Al respecto, ha añadido que "a lo mejor" se podría haber llegado "un poquito más", pero tal vez ello hubiera supuesto que "la otra parte no hubiera participado", al igual que si se hubiera dado un paso menos, la izquierda tampoco lo hubiera hecho.

Con todo, cree que se llegó al "sitio exacto" para que el 90 por ciento de los españoles votara a favor de la Constitución, y ello con "menos afinidad" y "más odio" del que hay ahora entre los actores de la vida política, matizando que "algunos han nacido con la idea de salvar a España del peligro de los pérfidos independentistas. Pues tienen ahora la oportunidad. Si no ¿para qué nacieron?".

De esta forma, ha matizado que "algunos creen que hay que hacer una política de izquierdas... tienen la oportunidad ahora de influir sobre el PSOE para que la política que hagamos sea de izquierda" pero, se ha preguntado si en realidad lo que quieren es gobernar, porque "eso es otra cosa", concluyendo que "aquí estamos hablando de intentar hacer un país como lo hicimos en la transición".