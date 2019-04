Marlaska insta a hacer este domingo "otra moción de censura" al PP con votos socialistas

Ep

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha instado a hacer en las elecciones generales de este 28 de abril "otra moción de censura a la derecha", que será "una moción de censura a la censura a la desigualdad, a la corrupción y la crispación", y "llenar las urnas hasta reventar de votos socialistas".

En ese sentido, Grande-Marlaska ha señalado que si triunfa esa moción de censura, "las tres derechas seguirán juntas, como en Colón pero en la oposición", tras lo que ha añadido que en el debate de candidatos de este pasado lunes "llevaron muchos retratos" pero les "avergonzó llevar el retrato de Colón".

Grande-Marlaska se ha pronunciado de esta forma en la tarde de este martes en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, donde ha participado en un acto de campaña junto al presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, y la alcaldesa de la localidad, Raquel Medina.

En su intervención, Grande-Marlaska ha lamentado que el PP "parece que lleva siempre un lema, que es la desigualdad, la crispación y la corrupción", algo que había generado una "pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones", por lo que ha mostrado su "orgullo" por pertenecer al Gobierno de Pedro Sánchez.

"En estos diez meses se está recobrando y se está luchando por los derechos y libertades", ha resaltado el ministro del Interior, quien ha reivindicado el objetivo de "reconstruir la confianza en las instituciones", ya que ahora desde el Ejecutivo "se está mirando a la gente a la cara y se está escuchando para saber qué es lo que hay que hacer".

Y es que "no hay otro partido que no sea el PSOE que pueda atribuirse el traer derechos sociales, civiles y políticos a este país durante los últimos 40 años", unos derechos que "están en riesgo cuando gobierna la derecha", ha alertado Grande-Marlaska, quien ha lamentado que al Gobierno de Sánchez le "han mirado con lupa y con telescopio".

Sin embargo, el ministro del Interior ha reafirmado que el Gobierno actual es "transparente", algo a lo que "no estábamos acostumbrados", ya que antes "había un Gobierno condenado por corrupción", en el que "había dinero público que se extraviaba", por lo que ha señalado que "lo de ahora no tiene mérito, ya que no estábamos acostumbrados a tener el Gobierno que debíamos tener".

Ante esta situación, Grande-Marlaska ha reafirmado que "la derecha favorece la desigualdad", mientras el PSOE trabaja por la "justicia social" y "fomenta la transparencia y la confianza en las instituciones", además de "orillar la crispación", de la que "la sociedad está harta".

Grande-Marlaska se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez va a seguir siendo presidente del Gobierno tras el 28A, y que continuará "peleando por todos esos derechos y libertades" por los que apuesta el PSOE, y "por los que hay que pelear todos los días"

En ese sentido, el ministro se ha mostrado convencido de que el 28 de abril será una "fecha muy importante", en el que los ciudadanos deberán elegir entre "o mirar al futuro o volver 40 años atrás", lo que supone tener "un Gobierno razonable y fiable, o un Gobierno veleta, que piense y actúe según el momento, según lo surja".

Marlaska ha reafirmado que Pedro Sánchez encarna un "Gobierno en color, que siga mirando a la cara a la gente", mientras que el resto suponen una "vuelta al blanco y negro, y a esas épocas que no nos gustan nada", por lo que ha asegurado que "el 28 de abril nos jugamos mucho".

En ese sentido, el ministro ha puesto como ejemplo el Gobierno del "trifachito" en Andalucía, que en sus primeros cien días ya "se ha visto recortes y retroceso en las libertades.

VARA VATICINA UN "MAGNÍFICO RESULTADO" AL PSOE

Por su parte, el secretario general del PSOE extremeño y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado convencido de que el PSOE va a tener un "magnífico resultado" en las elecciones generales del 28 de abril, "entre otras cosas porque tenemos un magnífico gobierno".

Fernández Vara se ha referido al debate entre candidatos celebrado este pasado lunes en RTVE, del que ha sido que le "gustaron mucho los cuatro", porque "hubo uno que estuvo muy bien como presidente del Gobierno y otros estuvieron muy bien como líderes de la oposición", tras lo que ha concluido que "para adelante, que continúen" así.

"Si se les vió muy cómodos a Rivera y a Casado en el papel de oposición, pues vamos a darle la felicidad de que lo puedan seguir haciendo tan bien", ha señalado el dirigente socialista extremeño, quien se ha mostrado convencido de que al PSOE le "va a ir bien" en estas elecciones.

A su juicio, "lo que quedó ayer bien claro" en el debate es que "hay una confluencia de fuerzas de la derecha, no para ganar ni para gobernar, sino para echar" a Pedro Sánchez, ha asegurado Vara, quien asegurado que "no van a poder", ya que "la respuesta va a dar la gente en las urnas" y "los va a poner en su sitio".

Fernández Vara ha reafirmado que "nunca en unas elecciones en Extremadura ha faltado en la última semana el líder del PSOE", y "nunca ha ocurrido que ningún otro venga", excepto en estos comicios, respecto del que ha señalado que los líderes de otros partidos "vienen cuando pasan desapercibidos y no vienen a comprometerse".

En ese sentido, el dirigente extremeño ha criticado al presidente del PP, Pablo Casado, por su "ocurrencia" de que "para mejorar los tiempos de desplazamientos del tren, éste no pare en ningún sitio", cuando el tren "está hecho para cohesionar un territorio, ¿tendrá que parar, no?".

Por eso, Vara ha reivindicado que "a los pueblos hay que tomárselos en serio", mientras que el PP "nunca se tomó en serio a esta tierra, por eso sus líderes nunca se ha preocupado de venir en campaña de verdad a decir qué quieren hacer por nosotros" y porque "no tienen un proyecto definitivo" para España.

En ese sentido, el dirigente socialista ha apuntado si un partido como el PP que "no va a tener representación probablemente ni en Cataluña ni en el País Vasco, puede plantarse gobernar este país", tras lo que ha planteado "¿se puede gobernar España contra un parte de España?".

"Están dividiendo profundamente a los españoles aquellos que dicen que defienden la unidad de España", cuando según ha reafirmado, "a España solo se la defiende unida, uniendo a los españoles en torno a un proyecto común, colectivo, diverso y plural", en el que "cada uno se sienta español como quiera", ha defendido el presidente extremeño.

DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA COMARCA

Finalmente, la alcaldesa de Navalmoral de la Mata y candidata socialista a la reelección, Raquel Medina, ha reivindicado que "nadie puede dar lecciones de banderas" al PSOE, porque "la bandera se lleva en las políticas y en el día a día", ha dicho.

"Que nadie nos muestre banderas, porque la bandera nosotros la llevamos en nuestras siglas y en nuestro corazón", ha destacado Medina, quien ha reivindicado una España "cohesionada y justa".

Así, la alcaldesa de Navalmoral ha recordado que hace unos meses pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "tuviera en cuenta a esta comarca a la hora de valorar una decisión sobre la Central Nuclear de Almaraz", tras lo que ha señalado que "ahí tenemos una demora en su cierre" para seguir desarrollando esta comarca industrialmente.

En ese sentido, se ha dirigido al presidente de la Junta para trasladarle que a partir del 26 de mayo, cuando se ha mostrado convencida de que continuarán siendo alcaldesa y presidente, irá a verle para "darle la tabarra" con este asunto, mientras que al ministro del Interior la ha reclamado "una sede fija de DNI para Navalmoral", una petición que Grande-Malaska ha señalado que la asume.