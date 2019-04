C's quiere que Sánchez "abandone" La Moncloa puesto que le vale "cualquier acompañamiento"

Ep.

La candidata número uno de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Cáceres, María Victoria Domínguez, ha insistido en que su formación quiere que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "abandone" La Moncloa porque ha demostrado que le vale "cualquier acompañamiento" para estar en el gobierno.

Así, entre esos "acompañantes", María Victoria Domínguez ha incluido, entre otros, a los "nacionalistas", a los "secesionistas" o a los "amigos de Bildu".

"Lo que queremos es echar a Pedro Sánchez de La Moncloa y a sus políticas que no han servido más que para hacer un gobierno de ocho o nueve meses que no se ha sostenido y no ha tenido más remedio que convocar elecciones generales, como así lo han demandado la mayoría de los españoles", ha indicado en rueda de prensa Domínguez.

Asimismo, ha considerado que las políticas de Sánchez ya "no valen para España", por lo que ha resaltado que "que vaya pensando en hacer las maletas y llevarse el colchón, que lo debe tener nuevo".

Domínguez ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa y a preguntas de los medios por las declaraciones que Sánchez realizó este pasado martes en Cáceres en un acto de partido y en las que señaló sobre VOX que no le "preocupa tanto su resultado electoral" en los comicios del próximo 28 de abril, sino que le preocupa más que este partido "está radicalizando al PP y Ciudadanos".

ROMPER EL BIPARTIDISMO EN CÁCERES

En su intervención, Domínguez ha remarcado que en la próxima campaña electoral para las elecciones del 28 de abril trabajará para hacer posible que por primera vez se rompa el bipartidismo en la provincia de Cáceres y el Congreso pueda contar con diputados de Ciudadanos.

Domínguez ha indicado así que tras su paso por la Asamblea de Extremadura su objetivo ahora es "seguir luchando" en Madrid por los intereses de los extremeños" y contra el "abandono secular" al que le ha sometido durante décadas los gobiernos del PSOE y el PP.

"Extremadura necesita sin ninguna duda un gobierno en Madrid liderado por Albert Rivera que nos saque del retroceso que hemos tenido durante estos cuarenta años de bipartidismo", ha defendido.

En esta línea, Domínguez ha remarcado que su partido quiere "echar a Pedro Sánchez de La Moncloa", ya que Extremadura necesita un "proyecto de país donde no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda" y frente a ello ha dicho que el "único partido capaz de unir a los españoles" es Ciudadanos.

También ha indicado que Ciudadanos tiene "claro" qué es lo que "no se debe hacer con España", que es "vendérsela, como ha hecho Pedro Sánchez, a los nacionalistas, a los secesionistas, a los separatistas, a los amigos de Bildu y a los que han venido a romper España".

Asimismo, y sobre la candidatura de Cs al Congreso por la provincia de Cáceres, María Victoria Domínguez ha destacado que es un equipo de gente "muy conocedora" provincia, tanto de la parte urbana como de la rural, ha aseverado.