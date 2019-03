En Mérida, Irene Montero advierte sobre un ejecutivo de Pedro Sánchez con Ciudadanos

Ep

La candidata al Congreso de los Diputados por Madrid Irene Montero, ha advertido este jueves de que un ejecutivo formado por Pedro Sánchez y Ciudadanos "también es un gobierno de derechas, que quede muy claro".



"Las cosas van a ir a peor si gobiernan las derechas, pero un gobierno de Ciudadanos con Pedro Sánchez también es un gobierno de derechas", ha reafirmado Irene Montero, quien ha aseverado que en la situación actual "no es momento de quedarnos paradas", ya que "a las derechas no se les va a frenar si nos quedamos paralizadas ante el miedo de que vienen las derechas".



Según ha reafirmado, "a las derechas se les frena blindando los derechos sociales", ya que eso provoca que éstas "no tengan ningún caldo de cultivo para poder colarnosla y al final gobernar para defender los intereses de los de siempre", ha dicho.



Frente a esta situación, Montero ha asegurado que "solamente si Pablo Iglesias es presidente, va a ser posible abordar los cambios que necesita este país", como "sentar a los dueños de las eléctricas en una mesa" para reclamarles que bajen la factura de la luz.



Irene Montero se ha pronunciado de esta forma en la tarde de este jueves en Mérida, donde ha participado en la presentación de los candidatos de Unidas Podemos a las próximas elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas.

"LAS COSAS VAN A PEOR" CON LAS DERECHAS

En su intervención, Montero ha alertado de que con un gobierno de derechas "las cosas van a ir a peor", ya que "se van a cuestionar los derechos de las mujeres", los problemas de los jóvenes "no van a ser atendidos",

Montero ha asegurado que en la actualidad "los dueños de un banco o los dueños de una eléctrica tienen más poder que un diputado, incluso a veces más poder que un diputado", pero ha considerado que un Ejecutivo "les puede hacer frente" siempre que "si quien está sentado en el Consejo de Ministros no tiene las manos atadas con esos poderes".

El objetivo es "retomar un poquito el control y ser capaces de hacer que las vidas de la gente tengan un poco más de sentido, y que sean vidas dignos", ha reafirmado la 'numero dos' de Podemos, quien ha instado a los asistentes a demostrar a esas grandes empresas que "no somos idiotas" y que "somos capaces de reescribir nuestra propia historia", ha dicho.

Por eso, ha instado a aprovechar "la única oportunidad que tenemos en cuatro años de escribir nuestra propia historia", y demostrar que Florentino Pérez o Francisco González "tienen más poder que un diputado, pero no tienen más de 40 millones de españoles o que un millón de extremeños".

"VERDADES INCÓMODAS" DE IGLESIAS

Montero se ha referido a unas declaraciones del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el pasado sábado, en las que dijo "unas cuantas verdades" que "ha incomodado mucho, pero que no por ello dejan de ser verdades sobre lo que está pasando en España", como que hay dueños de empresas "que mandan más que un diputado o que 70 diputados".

"Decir eso es un problema, cuando es una verdad que todo el mundo reconoce", ha señalado la 'numero dos' de Podemos, quien ha lamentado que tres días después de esas declaraciones, Iglesias "ha tenido que ir a la Audiencia Nacional a declarar como afectado por el presunto robo de un móvil por parte de la policía política, de las cloacas del Estado, para fabricar pruebas falsas contra Podemos".

Una situación que demuestra que "en este país hay quien manda más que un diputado", entre los que ha citado al empresario Florentino Pérez, a quien "se le adjudicó una obra como Castor, que iba a ser el mayor almacén de gas natural, y que provoca más de 500 terremotos", y a pesar de que tuvo que paralizar la obra "no pierde dinero, le damos 1.700 millones de euros de los españoles para que el señor no pierda nada".

VIAJE EN TREN A MÉRIDA

Por otra parte, Irene Montero se ha referido a su viaje en tren hacia Mérida, que en este caso "ha llegado en hora y sin incidentes y sin retrasos", algo que parece que "no es muy normal ni que representantes públicos viajen en tren a Mérida, ni que esos trenes funcionen con normalidad".

Ante esta situación, la candidata de Podemos ha recordado que grandes empresas "se han llevado 26.000 millones en sobrecostes" de infraestructuras en veinte años, es decir, "dinero malgastado de todos los españoles" entregados a empresas privadas, "mientras que en Extremadura no hay un solo kilómetro de vía electrificada", ha lamentado.

En ese sentido, Montero ha considerado que se ha "llegado a un momento de grandísimo abuso de poder de las entidades financieras, de los fondos buitre, de las grandes empresas o de los propietarios de los medios de comunicación", una situación que ha generado "un gran descontrol" y "muchísima incertidumbre".

"Hemos perdido el rumbo como sociedad", ha alertado la 'numero dos' de Podemos, quien ha considerado que "así no se puede vivir" ya que tras años de lucha por "conseguir tantos derechos que hoy de repente vuelven a estar puestos en duda", porque los gobiernos de PSOE y PP "han dejado que se venda todo".

Ante esta situación, Irene Montero ha señalado que "al final quien está dando en el clavo es el feminismo, que dice que este sistema económico es incompatible con la vida", ya que "condena a la mayoría de la gente a malvivir o a sobrevivir, pero no a vivir con dignidad", ha dicho.

"NI UN PASO ATRÁS"

Por su parte, la candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que a la formación morada le "duelen los problemas de la gente", y que en Extremadura les "duele el tren", ya que supone "un síntoma de la dejadez a la que ha estado sometida esta tierra", por lo que ha agradecido a Irene Montero que haya pasado "seis horas metida en el tren" para llegar a Mérida.

De Miguel ha querido también agradecer la labor de los candidatos de la formación morada a las alcaldías de la región, ya que según ha señalado, Extremadura "sigue siendo una tierra de redes clientelares", donde "dar un paso adelante a veces significa perder el puesto de trabajo".

"Somos valientes, nadie nos va a quitar del medio y vamos a ser todos una piña", ha reafirmado De Miguel, quien ha señalado que en las próximas elecciones "nos jugamos mucho", sobre todo las mujeres, por lo que ha reafirmado que van a "estar ahí, y no vamos a dar un paso atrás ni para coger impulso".

Cabe destacar que en este acto en Mérida también han participado las candidatas de Podemos al Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop; al Congreso de los Diputados por Badajoz, Amparo Botejara, y el candidato a la Asamblea de Extremadura por Badajoz, José Manuel Álvarez.

También han intervenido los candidatos a las alcaldías de Mérida, Raúl Gijón; de Badajoz, Erika Cadenas; de Cáceres, Consuelo López, y de Plasencia, Mavi Mata.