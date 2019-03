Casado: PSOE aumenta inversiónun 70% para Cataluña y a Extremadura pone mecánico para tren

Ep

El presidente del PP de Extremadura, Pablo Casado, ha reafirmado la "desigualdad absoluta" que el Gobierno del PSOE aplica entre las comunidades autónomas, ya que mientras para Cataluña aumenta la inversión en un 70 por ciento en los Presupuestos Generales del Estado, a Extremadura "le pone un mecánico para el tren".



Ante esta situación, Pablo Casado ha reafirmado que cuando sea presidente del Gobierno de España "la alta velocidad ferroviaria llegará por fin de Extremadura", porque "ya está bien desde 2003 atrasando los plazos".



"¿Cómo puede estar tardando el tren 5 horas y 20 minutos?", ha planteado Casado, quien ha lamentado que la Junta de Extremadura no es "capaz de ponerse de acuerdo" con Renfe y Adif "para decir que por lo menos vamos a suprimir las paradas", ha señalado.



Pablo Casado ha señalado que la situación del tren en Extremadura "es inasumible", y "no tiene unas infraestructuras ferroviarias a la altura del resto de España", debido a que este Gobierno aboga por la igualdad y la justicia social pero "hace todo lo contrario" ya que es un Gobierno "desigualitario y antisocial".



Y es que, según ha reafirmado el presidente del PP, el Gobierno incremento la inversión en Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado, mientras que dice que "va a poner un mecánico en el tren de Extremadura", ha lamentado.



"Solo falta la diligencia o el vagoncito del carbón", ha ironizado Pablo Casado, quien ha reiterado que el Gobierno "presenta un 70 por ciento de incremento de inversiones en Cataluña", a pesar de que a su juicio no existe un déficit de inversiones en esa comunidad.



Así, Pablo Casado ha asegurado que no está en contra de que haya inversiones en toda España, pero ha advertido "no estoy dispuesto a ver que dónde se ha recortado es en aquellas comunidades autónomas donde gobierna el PP" o "tiene expectativas de gobernar".



Por eso ha asegurado el dirigente del PP que el Gobierno ha "recortado sus inversiones" en Extremadura, en Galicia o en Madrid, por lo que ha planteado "¿qué habla Pedro Sánchez de igualdad, si lo que hace es analizar su mapa electoral con sus gurús e invertir donde puede sacar más votos".



Así, ha señalado que para Extremadura pone "un mecánico para el tren", y "ya vendrá Monago a arreglar las carreteras por si quieren ir e coche", ha reafirmado el presidente del PP, quien ha aseverado la "desigualdad absoluta" entre las regiones por parte del PSOE.



En ese sentido, Pablo Casado ha asegurado que en ocho meses de Gobierno, Pedro Sánchez "está haciendo bueno a Zapatero", ha destacado el presidente del PP en un acto público en el que ha participado en Mérida, junto con el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, y candidato a las elecciones generales y autonómicas.



MONAGO HA SIDO "EL MEJOR PRESIDENTE"



En su intervención, Pablo Casado ha asegurado que Monago "ha sido el mejor presidente de la historia de Extremadura y lo va a volver a ser en apenas dos meses", tras lo que ha lamentado que en los últimos cuatro años de Gobierno socialista en Extremadura "no ha habido mucha renovación de infraestructuras".



Casado ha apuntado que los socialistas "se quejan mucho del tren cuando gobierna el PP, pero cuando gobierna el PSOE se les olvida hablar de financiación y de tren",



Frente a ello, el presidente del PP ha reafirmado que cuando Monago gobernó en Extremadura "en los peores momentos, cuando no había para nada" y la región "tenían las cuentas completamente quebradas" con el Gobierno del PP "se sanearon y se hicieron los deberes", ha dicho.



"Nos apretamos el cinturón los políticos, no se quitó ninguna ayuda social, y se mejoró la educación, la dependencia y la sanidad", ha reafirmado Pablo Casado, quien ha añadido que con Monago "mejoró el prestigio de Extremadura, la atracción de inversiones y el nombre de esta tierra maravillosa", ha dicho.



Por todo ello, la gente "echa de menos a Monago", ha asegurado Pablo Casado, quien ha destacado que el PP va "a las elecciones con los mejores candidatos", entre los que ha citado a los de Mérida, Cáceres y Badajoz, Pilar Nogales, Elena Nevado y Francisco Javier Fragoso, respectivamente.