La Asamblea de Extremadura aprueba la propuesta de Ley para una Administración Más Ágil

La Asamblea de Extremadura ha aprobado la propuesta de Ley para una Administración Más Ágil tras la eliminación de algunos artículos que hacían referencia a la figura de los Proyectos Empresariales de Interés Autonómico (Premia), a la que la oposición era reticente.



La aprobación ha tenido lugar en el pleno de este jueves con el apoyo del PSOE, la abstención del PP y de Ciudadanos, así como con el rechazo de Podemos y del diputado no adscrito Juan Antonio Morales, y tras el debate de 70 enmiendas parciales formuladas al texto que habían quedado 'vivas' para su debate tras su paso por comisión.



Cabe destacar que la propuesta de ley original presentada por el PSOE aludía a la figura del Proyecto Empresarial de Interés Autonómico para iniciativas con más de 20 millones de inversión y la creación de 50 empleos, salvo para los de energías renovables.



Asimismo, el Consejo de Gobierno de la Junta podría declarar a los proyectos que cumplan estos requisitos como de interés autonómico y su criterio primaría sobre el de los ayuntamientos, algo sobre lo que el PP había mostrado su rechazo, sobre todo poniendo como ejemplo el caso de la mina de litio en Cáceres, que cuenta con el rechazo del consistorio.



EL PSOE DESTACA LA AGILIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN



En su turno de intervención, la diputada del PSOE Ascensión Godoy ha dejado "claro de una vez por todas" que el título de esta ley es lo que la norma realmente pretende, a lo que ha añadido que nada está "más lejos de la realidad" que busque solo traer proyectos de minas a la región.



Así, en su opinión, la norma busca conceder beneficios fiscales que atiendan y favorezcan a los pequeños empresarios, además de incluir un gran número de medidas para agilizar la administración y para mejorar el sector público en materia patrimonial, por lo que la norma, ha dicho, está pensada para atender a los ciudadanos de una manera "más eficiente".



De esta manera, ha aseverado Godoy que son los ciudadanos y las pymes los que necesitan de una administración regional más ágil y que las presunciones legales operen a favor de ellos, momento en el que ha destacado que la norma incluye el silencio positivo en numerosos procedimientos.



En esta línea, la diputada socialista ha ofrecido a los grupos enmiendas transaccionales para que en la norma quede claro que esta ley "no está" para implantar ninguna empresa de mina, además de aceptar aquellas enmiendas que estarían en contra de la figura del Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (Premia), que permitiría la autorización de proyectos solo con la opinión del Consejo de Gobierno.



Así, Ascensión Godoy ha insistido en que "si tanto problema hay" con este aspecto "se quita" porque lo importante es legislar para los ciudadanos, a lo que ha añadido que, si el "problema son los Premia, se eliminan".



EL PP CRITICA EL "PELOTAZO LEGISLATIVO"



Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha defendido en su intervención que, bajo una apariencia positiva, la propuesta de Ley para una Administración Más Ágil recogía un "pelotazo legislativo".



De esta forma, y su opinión, la ley intenta colar "favores fotovoltaicos" y proyectos autorizados por decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de "manera unilateral" a través de la figura de Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (Premia).



Por ello, el 'popular' ha dicho que éste y no otro es el objetivo de la creación de la figura de Premia, que establece una inversión 20 millones de euros y la creación de 50 puestos de trabajo.



Unos requisitos de los que estarían eximidos, ha explicado, los proyectos de energías renovables, lo que, en su opinión, da una idea del "favoritismo" del Ejecutivo presidido por Guillermo Fernández Vara hacia un sector que está atravesando una "burbuja".



Asimismo, Luis Alfonso Hernández Carrón también ha considerado que la figura del Proyecto Empresarial de Interés Autonómico es la "fórmula perfecta" para imponer proyectos por parte de la Junta en una localización que, sin ella, necesitaría la opinión de su ayuntamiento.



PODEMOS EN CONTRA DE LOS PREMIA



En su turno de intervención, el portavoz de Podemos, Álvaro Jaén, ha empleado las palabras que un profesional del campo trasladó durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que trabajó en el proyecto de ley tras superar la enmienda a la totalidad que presentó Podemos.



Así, Jaén ha afeado también la figura del Proyecto Empresarial de Interés Autonómico, que establece un volumen de inversión de como mínimo 20 millones, y que, como ha insistido, no refleja los proyectos empresariales mayoritarios en la comunidad.



De la misma forma, ha recalcado la necesidad de que con este norma no se cambie el modelo empresarial y medioambiental de Extremadura por una "minería a infierno abierto", además hacer hincapié, como hizo el compareciente, en que no se puede permitir que esta ley debilite a los pueblos.



De esta forma, ha considerado Jaén que el PSOE, con su propuesta, no puede defender que la norma persigue simplificar los trámites administrativos, cuando en realidad quiere "eliminar" controles.



"La patria no se salva a golpe de concesión", ha aseverado el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, para quien no se debe pensar en "economía solamente".



Cs CONSIDERA QUE LA NORMA "NO REMATA"



Por su parte, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha explicado su grupo ha presentado dos enmiendas parciales, de las que se ha aprobado la relativa a la ampliación el marco de aplicación de la ley.



En su opinión, se ha intentado traer esta norma "in extremis" y que "viene para lo que viene", para "traer a ciertos proyectos" pero que "olvida" las vicisitudes de los profesionales autónomos, que no se ven reflejados en esta ley, ha dicho.



"El enunciado me encanta pero la ley no tanto", ha aseverado la diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, quien ha explicado que su grupo se ha abstenido porque la ley es un "quiere, pero no puede" y que, pese a tener "cosas buenas" la norma "no remata".



Finalmente, el diputado no adscrito Juan Antonio Morales ha aseverado que el hecho de que la oposición enmiende la propuesta del PSOE es algo normal, aunque ha añadido que llama la atención que el grupo que más enmiendas a presentado sea el grupo proponente, algo que demuestra el "nivel chapucero" de la norma.



En su opinión, la propuesta de ley para una Administración Más Ágil persigue, en lugar de una administración más ágil, un entramado "más pesado" y que busca "enredar" aún más el "maremágnum administrativo" que ya existe, ha dicho.



También ha criticado que muchas de las enmiendas presentadas por él van encaminadas a suprimir varias de los aspectos que contiene la propuesta de ley por existir o estar reguladas en otras normas. "No sé quién ha redactado esta ley, pero más chapucera no puede ser", ha apuntado.