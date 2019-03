PP dice que el paro baja por el "enchufe de dinero" para crear empleo público

Ep

Así, lo ha señalado la portavoz del PP de Extremadura, Gema Cortés, subrayando que, aunque el PP se alegra siempre que bajan los datos del paro, ya que es una "buena noticia", ha detectado un "elemento de distorsión" consistente en que mientras que Extremadura ha tenido los "peores datos" en esta materia desde el año 2013 ahora dé un "pequeño respiro".



Por ello, ha criticado que esta mejoría en los datos no se debe a las políticas activas de empleo ni a la recuperación sostenida de la economía sino al "enchufe de dinero" para crear el empleo público "temporal y precario" puesto en marcha por la Junta de Extremadura a "83 días de las elecciones".



De esta forma, ha asegurado que el PP ya no se cree el "truco del almendruco" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, al tiempo que ha criticado que el 40 por ciento del empleo público creado en la pasada legislatura socialista se concretó en el último año.



En esta línea, ha expuesto que en los últimos tres trimestres el número de parados ha crecido en 7.514 personas, además de recalcar que el paro juvenil "sigue creciendo", siendo los jóvenes los "peores damnificados" de esta legislatura, lamentando que, "con esto, se constata que no hay oportunidades para los jóvenes en esta comunidad autónoma"



De esta forma, ha criticado que Extremadura haya cerrado febrero con 104.000 desempleados, una cifra que no "hay que celebrar", aunque se teme que la Junta salga "victoriosa".