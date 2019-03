PP critica que el Gobierno "se burla" de los extremeños respecto incidencias del tren

El PP ha indicado que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez presenta un "promedio" comparativo de incidencias superiores a 15 minutos por averías en los tremes de Media Distancia en Extremadura y en el resto de España de las series 598 y 599, en el último trimestre de 2018 y que, parece "una burla" hacia todos los pasajeros del tren extremeño.

En esta línea, Píriz ha subrayado que la información ofrecida por el "ya finito Ejecutivo de Sánchez" indica que la línea Madrid-Badajoz tuvo, en el último trimestre de 2018, en la Serie 599, un total de ocho días de incidencias superiores a los 15 minutos, y la Serie 598 una media de 19,67 días, mientras que el resto de líneas registró 2,32 días en la Serie 599 y 3,50 días en la 598.

Así, el diputado ha criticado que "o sea que hay que conformarse, que no nos quejemos, que estamos dentro de la media nacional y que no es para tanto", añadiendo que esta ponderación, "que parece cocinada por Tezanos como el CIS, al antojo del socialismo, no ofrece una comparación de la frecuencia y el volumen de horarios con que los trenes circulan por el resto de España".

"Hay que recordarle a socialismo que en Extremadura solo hay una vía de entrada y salida, que por ella circulan, lamentablemente, pocos trenes al día y si esos pocos se averían dentro de lo que ellos llaman media nacional, pues es eso, una burla a la todos los extremeños", ha apuntado.

De esta forma, Víctor Píriz ha considerado que, comparar la media de averías de los trenes extremeños con los trenes que circulan por Madrid, con servicios múltiples de cercanías, largas distancias, Talgo o AVE, es nada más que "una muestra de que el PSOE quiere escurrir el bulto de su falta de iniciativa para solucionar los problemas del tren extremeño, que se ha limitado a ejecutar mal y tarde, y cuando llegan las elecciones, las partidas que dejó consignadas en su Presupuestos Generales el anterior Gobierno del PP de Mariano Rajoy".

Para Píriz, estos datos aportados por el propio Gobierno ponen de manifiesto y "constatan que el único sabotaje a la red ferroviaria extremeña es la desidia y el abandono del PSOE, poco preocupado en mejorar la calidad de los trenes y servicios que ofrece a los ciudadanos extremeños".

Además, ha reiterado que "ni el PSOE nacional ni el regional ni Sánchez ni Ábalos ni Fernández Vara han hecho otra cosa en estos 8 meses de legislatura que intentar engañar a los extremeños con la llegada de nuevas máquinas de trenes de estas series, que ahora reconocen que se siguen averiando, retrasando los viajes en tren en Extremadura hasta Madrid y en el resto de líneas".

Víctor Píriz ha concluido que será de nuevo un Gobierno del PP el que "cumpla con las partidas asignadas a las mejoras del tren extremeño, con la finalización cuanto antes de la Alta Velocidad".

Y, ha explicado que "el que se preocupe en serio porque la región tenga un tren digno, por la seguridad y la fiabilidad de que los trenes que se ponen en circulación cada día no causen trastornos a los pasajeros, que sirva para que las inversiones lleguen a Extremadura, que dé confianza a los inversores y asegure la salida de los productos extremeños a otros lugares, será el Partido Popular el que no deje en la cuneta al futuro de Extremadura".