Monago pide a Vara que dé la cara y condene chantaje del nacionalismo catalán al Gobierno

Ep

El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que "dé la cara" y "condene" el "chantaje" del nacionalismo catalán al Gobierno central porque la forma de actuar de Pedro Sánchez "no representa a la inmensa mayoría de los extremeños".



Tras el anuncio del PP de que presentará mociones en todos los ayuntamientos y parlamentos autonómicos sobre la decisión del Gobierno central de aceptar la figura del "relator" en la mesa de partidos, Monago ha dicho que esta iniciativa tratará de "desautorizar" la "hoja de ruta" que ha comenzado a andar Pedro Sánchez "cediendo al chantaje del nacionalismo más rancio de Cataluña".



Monago ha recordado que Fernández Vara ha dicho en alguna ocasión que "a español no le gana nadie" pero "empezamos a dudarlo", ha apostillado el líder de los 'populares' extremeños, quien le ha pedido al presidente del Ejecutivo regional "que lo demuestre" apoyando esta moción que el PP presentará en la Asamblea de Extremadura.



"Que lo demuestre, pero no con el silencio ni con los tuits balbuceantes que hace últimamente, sino condenando el chantaje al que se está cediendo desde el Gobierno de España", ha subrayado Monago en declaraciones a los medios minutos antes de participar en un encuentro con estudiantes universitarios en Cáceres, al que ha asistido también el presidente de la Fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez Illana.



Así, le ha reprochado a Vara que hubiera ironizado sobre dónde estaba el "pacto secreto" entre Sánchez y Torra en alusión a que no existía ese acuerdo, a lo que Monago ha respondido: "Aquí está. Aquí están las cláusulas secretas y Sánchez ha empezado a cumplir el primer mandamiento, que era la figura del mediador".



Por ello, insiste en pedir al presidente extremeño que "se oponga a esta cesión inadmisible de soberanía en favor de los independentistas catalanes" porque "esto no se arregla con un tuit". En su comparecencia ha calificado la situación de "muy grave" y, aludiendo a las películas del oeste, ha espetado: "Los sioux no pueden ganar nunca a los federales".



En este contexto, Monago ha defendido la presencia de Adolfo Suárez Illana en este acto con estudiantes que ha tenido lugar en la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo porque es "importante", a su juicio, resaltar los valores de la Constitución y todo lo que su padre hizo "en beneficio del pueblo español y para conseguir un sistema democrático de libertades.



Y, ha concluido que "la Constitución hay que ponerla en valor día a día y eso lo puede hacer Adolfo Suárez para estas generaciones que se están formando y que serán los protagonistas del presente y el futuro de nuestra tierra".