El PSOE confía en que Extremadura llegue este año "a niveles precrisis"

El PSOE de Extremadura ha reconocido que el mes de enero de 2019 "no ha sido bueno" para el empleo en la región, pero ha confiado en que la comunidad extremeña "puede llegar a niveles precrisis" en mayo o junio de este año en materia de empleo.



De esta forma, lo ha señalado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha valorado los datos del paro de enero, que señalan que el número de parados ha subido en 4.624 personas en enero con respecto al mes anterior, lo que supone un aumento del 4,5 por ciento, y sitúa la cifra total de desempleados en 106.167 personas.



En su intervención, González ha señalado que enero "históricamente es un mal mes para el empleo", ya que cesan los contratos del comercio de la Campaña de Navidad y porque "un mes complicado" para el campo, por lo que ha admitido que "el dato del paro no ha sido bueno para Extremadura" durante el primer mes del año.



En cualquier caso, el portavoz socialista ha resaltado que "hay una tendencia en el dato interanual", ya que se registran 8.599 personas menos desempleadas con respecto a enero de 2018, por lo que ha resaltado que aunque no pueden "estar contentos" con los datos del mes pasado, pero "sí en la tendencia de lo que ha sido todo el año", ya que "se ha creado empleo y hay nuevas afiliaciones a la Seguridad Social".



Por este motivo, el PSOE es "optimista" de cara a este año 2019, ya que "a partir de los próximos meses se va a crear empleo en Extremadura, hay proyectos importantes que van a venir a la región", por lo que el portavoz socialista se ha mostrado "ilusionado en que van a dinamizar el tejido socioeconómico" la región, ha destacado.



Y es que, según ha señalado, los "esfuerzos legislativos" de esta legislatura han ido encaminado a que Extremadura "pueda ser una región competitiva" y a que las empresas "puedan invertir", de tal forma que "se ha creado empleo" ya que en febrero de 2015, cuando gobernaba el PP, "había 139.888 desempleados en la región", y en febrero de 2019 son 106.167 desempleados, con lo que "en lo que va de legislatura hay 33.722 parados menos" en la comunidad.



A juicio del portavoz socialista, "esa tiene que ser la tónica en los próximos meses", ante los que el PSOE se ha mostrado "optimista" pero "de nuevo, a partir de febrero el mercado laboral en Extremadura se vuelve a reanimar", por lo que ha calculado que en mayo o junio de este 2019, la comunidad "puede llegar a niveles precrisis" y bajar de 100.000 parados y superar los 400.000 ocupados.