El PSOE destaca que el Gobierno de Sánchez "está cumpliendo" con el tren extremeño

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Valentín García, ha destacado que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez "está cumpliendo con el compromiso" con el tren en Extremadura "mucho más rápido" que lo hizo el anterior ejecutivo del 'popular' Mariano Rajoy.

Aun así, García ha reconocido que su formación exigirá al actual gobernante a nivel nacional "rapidez y celeridad", para lograr "sobre todo" la "calidad" que los extremeños "necesitan" en materia de servicio ferroviario.



Tras subrayar que "todas las mejoras que ha habido en el ferrocarril y en las infraestructuras (del tren extremeño) han sido gracias al Pacto por el Ferrocarril desde el año 2016 hasta aquí", García ha recalcado que desde que gobierna Pedro Sánchez en España "las infraestructuras van a buen ritmo" para el tren en la región.



En este sentido, ha afirmado que los extremeños están ahora "pagando desgraciadamente" la "falta de mantenimiento" en materia ferroviaria en la comunidad "de largos años de gobierno de Rajoy y de Monago", y frente a ello ha subrayado que actualmente el Ejecutivo central del PSOE está permitiendo que "las inversiones en las infraestructuras van a buen ritmo" y que "dentro de poco la fiabilidad de los trenes sea mayor".



Al respecto, ha incidido en que "el compromiso de Renfe es seguir cumpliendo con una sustitución completa" de trenes, así como también licitar "en los próximos meses el cambio de los motores", lo que "junto con que haya mucho más personal" provocará que "dentro de poco la fiabilidad de los trenes" en Extremadura "se mayor".



De este modo, se ha pronunciado Valentín García en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión este lunes en Mérida del Pacto por el Ferrocarril en Extremadura, matizando que "hemos exigido a Renfe que acelere los trámites para que se puedan sustituir los trenes. Cinco de los 11 trenes fueron sustituidos y "el compromiso de Renfe es seguir cumpliendo con lo que nos dijo, una sustitución completa".



También, ha dicho que desde la entidad ferroviaria "han garantizado también que han empezado y se licitarán en los próximos meses el cambio de los motores, no solamente el cambio de los trenes", y ha resaltado que "todo eso va a hacer que junto con que haya mucho más personal dentro de poco la fiabilidad de los trenes sea mayor".



Según el portavoz del PSOE, "es verdad que durante muchos años, durante los últimos siete años el deterioro que ha sufrido el material rodante, el deterioro que ha sufrido la falta de personal, el deterioro que ha sufrido el mantenimiento de los trenes está pasando factura ahora mismo, pero los extremeños no pueden pagar doblemente lo que hizo el gobierno de Rajoy y consintió el gobierno de Monago durante todos esos años, entonces y ahora".

También, ha apuntado que por ese motivo tanto su partido como la Junta han sido "muy exigentes con Renfe para que pueda acelerar todo lo más posible la sustitución del material y la sustitución de los motores".



INVERSIONES A "BUEN RITMO"



Valentín García ha defendido que su formación ha observado "con satisfacción" que "las inversiones en las infraestructuras van a buen ritmo", y ha destacado que "igual que en el año 2018 ha habido una inversión superior en los últimos seis meses 45 veces la inversión que hubo a principio del año".



Además, ha explicado que "Rajoy se fue del Gobierno dejando solamente licitados siete millones en el año 2018, y observamos que la segunda parte del año 2018 ha sido muy productiva en licitaciones", asegurando que "el compromiso de ADIF con Extremadura es que durante el próximo periodo, en el año 2019, en los próximos meses va a haber una licitación muy contundente para tener terminada la obra, que era el compromiso entre Badajoz y Plasencia en el año 2019".



El portavoz socialista ha destacado que "observamos que las infraestructuras van a buen ritmo y el compromiso político del ministro se ha plasmado hoy en la reunión, pero estamos pagando desgraciadamente la falta de mantenimiento de largos años de gobierno de Rajoy y de Monago", criticando al PP autonómico su actitud en materia ferroviaria en Extremadura.



Así, ha considerado que "las reivindicaciones del señor Monago cuando habla del ferrocarril se sitúan en el vagón de cola del ferrocarril porque cuando tuvo que exigir al Gobierno de Rajoy no lo hizo, cuando vino al Pacto por el Ferrocarril, que lo constituimos en el año 2016, vino renqueante, y ahora es cuando está feliz fuera del pacto porque ahora puede decir todas las barbaridades que quiera".



Finalmente, el portavoz socialista ha incidido en que "todas las mejoras que ha habido en el ferrocarril y en las infraestructuras han sido gracias al Pacto por el Ferrocarril desde el año 2016 hasta aquí".



Y, ha concluido que "creemos que el Gobierno de Pedro Sánchez está cumpliendo mucho más rápido con el compromiso que el Gobierno de Rajoy, pero no obstante nuestro compromiso con los extremeños lleva a exigirle al Gobierno rapidez y celeridad, sobre todo en el servicio ferroviario que todavía no está a la calidad que necesitan los extremeños y las extremeñas".