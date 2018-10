Piriz critica se use la Universidad como "arma arrojadiza en la contienda política"

Ep

El rector en funciones de la Universidad de Extremadura (UEx), Segundo Píriz, ha rechazado "rotundamente" que se utilice a la universidad como "arma arrojadiza en la contienda política" al elevar a "categoría general" casos "particulares, sin duda lamentables y que deben corregirse con contundencia" relativos a presuntos falsos títulos universitarios.



Así, ha considerado sobre las críticas vertidas al sistema universitario español en las últimas semanas, que la existencia de presuntos falsos títulos expedidos por unas "pocas" universidades a líderes nacionales "ha sembrado dudas en el conjunto" de las instituciones, ante lo cual ha sostenido que son "errores puntuales y muy aislados" y ha lamentado que se ponga "irresponsablemente en peligro" el "prestigio" de las universidades que "tanto" ha costado "conseguir".



Así lo ha señalado durante su intervención en el acto de apertura solemne del curso académico 2018/2019 de la UEx, en el que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado que no se da por "aludido" sobre este mismo tema dado que "eso" en la Universidad extremeña "no hubiera podido ocurrir", a la vez que ha subrayado que "quien lo haya hecho que lo pague" y que "le afecte a los que le afecte" pero al centro universitario extremeño "no".



"La sombra de dudas podrá estar sobre aquellos que no han puesto aquellas cortapisas o aquellos instrumentos que deberían haber puesto", ha abundado Vara, para quien esta polémica debe hacer "reflexionar, y eso sí a todos", sobre el desarrollo de crecimiento de universidades que ha habido en España "sin demasiado control a lo largo de los últimos años".