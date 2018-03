Vara aboga por "esperar" para debatir sobre la prisión permanente

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado este jueves a "esperar un poco para decidir sobre cuestiones que son tan importantes" como la prisión permanente revisable que se debate este jueves en el Congreso de los Diputados, para "hablarlo cuando el país no esté sangrando por la herida"



"¿Alguien piensa de verdad que en un país serio un tema como este se puede sacar hacia adelante sin acuerdo?", ha planteado Vara en una entrevista este jueves en el programa 'Ahora Extremadura', de Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que se trata de "algo tan esencial como que una persona se pase toda su vida en la cárcelo o no".



En ese sentido, Fernández Vara se ha preguntado si este tema "no cabría hablarlo cuando el país no esté sangrando por la herida"



En su intervención, el presidente extremeño ha aseverado que "siempre" ha sido "defensor del cumplimiento íntegro de las penas en determinados delitos", y a su juicio "debe ser así", tras lo que ha apuntado en cualquier caso que "la Constitución dice lo que dice, que el sistema penitenciario es un sistema que aspira o va en la línea de la reinserción", ha dicho.



Así, ha señalado que cuando la edad media de vida eran de 65, 70 o 75 años, "se pusieron 30 o 35 años de pena máxima", en la actualidad se vive hasta superados los 90 años, por lo que ha planteado que "igual se puede revisar la cuestión relativa a cuántos años son la máxima pena".



Por todo ello, Vara ha instado a "esperar un poco para decidir sobre cuestiones que son tan importantes", así como a no arrojárselas "a los demás en la cara"



"Parece como si no importara tanto si va a ser cadena perpetua o no, como a ver si con la cadena perpetua te pego un zambombazo en la cara", ha lamentado Fernández Vara, quien ha abogado por que en asuntos "nucleares para la convivencia de un país" se le dediquen "por lo menos diez minutitos a la reflexión y a poderlos discutir entre todos", ha concluido.