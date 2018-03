El PSOE espera que Rajoy anuncie en Badajoz un plan de empleo e inversiones para la región

Ep



El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Celestino Vegas ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el próximo domingo visita Badajoz, que anuncie la puesta en marcha de un Plan Especial de Empleo que ayude a la región a abandonar el último puesto en generación de empleo del país.



Vegas ha señalado que los datos del paro correspondientes a febrero de 2018 son "buenos", porque el hecho de que haya 1.827 personas menos en las listas del desempleo es "positivo", si bien ha subrayado que ello se debe a los esfuerzos realizados por la Junta y los empresarios extremeños, y en ningún caso al apoyo del Gobierno central, que según ha dicho no ha hecho "nada" por el desempleo en la región.



En este sentido, en una comparecencia en Mérida para valorar los datos del paro publicados este viernes por el Ministerio de Empleo, espera que en su visita a Badajoz del próximo lunes Mariano Rajoy anuncie el reclamado Plan Especial de Empleo para Extremadura, así como mejoras en las infraestructuras y en las comunicaciones de la región.



"Ya está bien de hacerle boicot a Extremadura", ha reprochado Vegas a Rajoy en referencia a las limitaciones a la producción de Cava o a la renuncia del Gobierno central a participar en la financiación del proyecto de regadío en Tierra de Barros.



Con respecto a las infraestructuras, ha señalado que el Talgo que ha comenzado este pasado jueves sus servicios "no es la solución" para Extremadura, para la que ha reclamado "un tren digno, un AVE".



Con independencia de estas inversiones y a las que se recojan en los Presupuestos Generales del Estado, que asimismo ha reclamado a Rajoy que los presente, ha dicho que Extremadura necesita inversiones para converger con el resto de las regiones, que generen "más de 30.000 puestos de trabajo estable". "Mientras no se nos haga caso en Madrid seguiremos siendo la última región en generación de empleo de España", ha señalado el diputado socialista.



Sobre la visita de Rajoy a la región el lunes, ha señalado que se desplazará a Badajoz para "firmar un convenio y a hacerse una foto para algo que ya está conseguido, que está negociado por Guillermo Fernández Vara en Madrid".



Con respecto al paro, Vegas ha remarcado que el número actual de desempleados en la región, que es de 112.939, se sitúa "muy lejos" de los "más de 160.000 que había en la peor época de Monago".



Al mismo tiempo, ha resaltado que este descenso supone la tercera parte del número total de personas que han abandonado las listas del paro en el conjunto de España, lo cual considera que es fruto del "principalmente" al "esfuerzo" realizado por la Junta y por los empresarios extremeños, si bien ha dicho que no hay que "lanzar las campanas al vuelo" debido a la "volatilidad" del empleo en la región, en referencia a que la gran mayoría de los contratos son temporales.