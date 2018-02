Las terminales de ExpacioMérida y Navalmoral a licitación a final 2018

Ep



La Junta de Extremadura pretende licitar las obras de las terminales ferroviarias de mercancías intermodales en los parques industriales de ExpacioMérida y ExpacioNavalmoral "a finales de este año 2018", después de que previamente ADIF redacte en un plazo máximo de ocho meses los proyectos pertinentes para dichos proyectos.



De este modo lo ha explicado la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, después de que este martes el Consejo de Gobierno de la Junta haya autorizado este martes la suscripción de un convenio de colaboración con la entidad pública ADIF para la redacción de los proyectos de ejecución de las obras correspondientes a las nuevas terminales ferroviarias de mercancías intermodales en los citados parques industriales.



La cantidad a aportar por el Ejecutivo autonómico para financiar las actuaciones previstas en el convenio será de 292.280,71 euros, y los proyectos deberán estar redactados "en un plazo máximo de ocho meses", lo que permitirá a la Junta licitar las obras de las nuevas terminales ferroviarias de mercancías intermodales en los parques industriales de ExpacioMérida y ExpacioNavalmoral "a finales de este año 2018", ha señalado García Bernal.



Así, ha incidido en que lo "más importante" es que "en ocho meses" estarán elaborados unos proyectos "rigurosos y fiables" en ExpacioMérida y ExpacioNavalmoral "para poder licitar las obras".



Al respecto, ha destacado que estas medidas "no" son "aisladas" sino que "se enmarcan dentro de una política seria y rigurosa de potenciar la entrada y salida de mercancías en la región", bajo el planteamiento de que "mejorando el transporte de mercancías con áreas industriales con acceso directo a las grandes autovías y al ferrocarril" se pone en manos de las empresas una herramienta "imprescindible" para "garantizar que puedan competir con otras de su sector".



En este punto, la consejera ha indicado que el Gobierno autonómico "no" pretende "mirar ahora atrás" ni "recordar los múltiples fallos y carencias en los proyectos" en cuestión encontrados, ha dicho, por dicha administración al llegar al poder en 2015. "Hubo que resolver todo porque no se habían tenido en cuenta ni criterios de señalizaciones ni seguridad dichos por ADIF", ha espetado.



"Tuvimos que volver a empezar no de cero, de menos 10, porque hubo que negociar con las empresas para que no se judicializara la Plataforma Logística de Badajoz y las conexiones ferroviarias de ExpacioMérida y ExpacioNavalmoral", ha ahondado.