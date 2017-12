22 diciembre 2017 | Publicado : 14:12 (22/12/2017) | Actualizado: 14:42 (22/12/2017)

Podemos Extremadura se ha preguntado "para qué sirvió" la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) a la vista de los resultados electorales, en los que se ha mantenido la mayoría independentista.

En nota de prensa, Podemos ha sostenido que el "enfrentamiento entre bloques" y la "guerra de banderas" solo favorece a las "derechas", además de destacar que la ciudadanía catalana ha dado una "lección de democracia y comportamiento cívico" en unos comicios marcados por un "récord histórico de participación.

Para la formación morada, la lección de la jornada la ha dado la gente, con un 82 por ciento de participación, un dato que muestra una sociedad "muy movilizada", en busca de una solución al "conflicto político existente" y que "coincide prácticamente con el 80% que según todas las encuestas está a favor del referéndumpactado".

Así, añade que "lo venimos diciendo desde hace años: lo que quieren los catalanes es poder votar para poder decidir democráticamente su futuro. Creemos que es muy evidente que la jornada de ayer lo demuestra con toda claridad".

Junto con ello, ha resaltado que Podemos ha hecho una "valiente y difícil" campaña en Cataluña, siendo "coherentes" con sus posiciones y "defendiendo el diálogo, señalando horizontes de futuro y defendiendo la necesidad de echar al PP e iniciar la transformación democrática de España".

Para Podemos, "esa sigue siendo la única hoja de ruta viable para solucionar el conflicto catalán. No es fácil, ni es rápida, pero no hay otro camino, no hay otra salida al bloqueo político.

También, añade que la victoria de Cs y el resultado de JxC, a juicio de Podemos, debe "hacer reflexionar a las izquierdas que han formado parte de los bloques enfrentados" pues, el conflicto entre la DUI y el 155 "ha impulsado a las derechas de ambos bloques y ha arrinconado a las fuerzas progresistas".

Por ello, ha considerado que "nada bueno puede esperarse de tal resultado para las clases populares" y ha indicado que Podemos Extremadura cree que dicho resultado es una "muy mala noticia para cualquier progresista en Cataluña y en España".

Según la formación morada, "que hayan sido las derechas las que hayan encabezado sus respectivos bloques, sumando entre ellas una mayoría absoluta muy consolidada que puede ser utilizada en cualquier momento para legislar en contra de los intereses de las clases populares es un desastre para nuestra democracia"

Y, ha indicado Podemos que, aunque esta formación no haya logrado "rentabilizar en votos", su victoria es la de quienes "vienen defendiendo desde el principio lo que ahora todo el mundo ha podido ver con toda claridad: que este conflicto solo se va a solucionar votando y que, además, eso es exactamente lo que quiere el pueblo de Cataluña: votar para solucionar democráticamente el conflicto".