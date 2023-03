Miguel Valdés candidato por 'XMérida', un partido "localista" para "revitalizar" la ciudad

Ep/Rd

El expresidente de la Junta Gestora del PP de Mérida, Miguel Valdés, quien fuera también concejal 'popular' en varias legislaturas en la capital extremeña, encabeza la formación "localista" 'XMérida', que concurrirá a las próximas elecciones municipales, buscando atraer a las personas que se abstienen y a "tanta gente desencantada tanto por la izquierda, como por la derecha, como por arriba como por abajo".

En su presentación del partido, arropado por un centenar de personas, como antiguos concejales del PP en Mérida como Begoña Saussol o Francisco Miranda, además del arquitecto Ángel de las Heras, Valdés ha subrayado que la formación nace integrada por personas jóvenes y otras con "experiencia" y procedentes de diversos sectores de actividad pública y privada, y que encarnan un proyecto "ilusionante" y con "los bolsillos vacíos" pero con el "corazón y la mente llena de ideas para Mérida y para los emeritenses", y con "absoluta humildad" pero "cargados de ilusión y de fuerza".

Para el candidato de XMérida, "Mérida es mucho más que todos nosotros, es mucho más que cualquier partido político, es nuestra casa, nuestro hogar, y nosotros queremos venir aquí para ser útiles, para intentar devolverle a Mérida en la medida que podamos un poco de lo que Mérida nos ha dado".

Como proyecto, ha lamentado que el ayuntamiento actualmente está ingresando una cantidad "importantísima" de fondos que "no repercute en los ciudadanos", y ha defendido que la formación no aspira a una Mérida "de dos velocidades, una del centro y otra de las barriadas", sino a una Mérida "grande, moderna, emprendedora, inclusiva y más capital".

En este sentido, ha anunciado como propuestas de su formación la creación de una Delegación de Barriadas que dependería del alcalde; y un proyecto de rehabilitación "integral" de las barriadas con fondos del Estatuto de Capitalidad, además de un desarrollo "completo" de este último, de la universidad y de Expacio Mérida; todo ello unido a la aspiración de generar empleo, puesto que "si no hay trabajo, los jóvenes se marcharán".

Tras recalcar que los integrantes de 'XMérida' no son "de izquierdas ni de derechas" sino "de Mérida", Valdés ha defendido que su partido tratará de aportar "esperanza", bajo la convicción de que "hay otra Mérida posible", practicando siempre "la mano abierta, el diálogo, el consenso".

Con ello, ha reconocido que tiene "sensaciones muy buenas" en cuanto a los resultados electorales de 'XMérida', porque "si todo el mundo que dice que nos va a votar nos votara sería ya alcalde", y porque "el problema que hay en Mérida como en tantos sitios es que todo se ha polarizado mucho y hay en el centro un hueco muy importante" que la formación pretende "rellenar" con la "abstención" y también "con tanta gente que está desencantada tanto por la izquierda, como por la derecha como por arriba como por abajo".

Según el candidato de XMérida, "y nosotros somos un partido transversal, que estamos abiertos a todos y en el que nuestra única línea roja tiene seis letras, y es Mérida, y lo demás no nos importa", reiterando que 'XMérida' es "localista sin complejo", lo que "no significa" ser "excluyente", ya que "haciendo una Mérida más grande haremos una Extremadura más grande también".

De esta forma, ha asegurado que "a Mérida la faltan todavía muchas cosas, y que a lo largo de la historia ese silencio cómplice de la Asamblea de decir 'fuistes capital y ya no tenéis derecho a nada más' se tiene que terminar".

También, ha destacado que "no podemos callarnos por el hecho de que en su día los políticos de entonces decidieran como si fuera un regalo que Mérida fuera la capital y que no teníamos derecho a nada más".

Junto con ello, ha destacado que "lo bueno" de 'XMérida' es que no tiene que dar "explicaciones a nadie, ni a la provincial ni a la regional, ni hay que disculparse con Badajoz, con Cáceres o con otros sitios".

Ha añadido que, por ejemplo, ante la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena, la ciudad de Mérida afronta una situación "muy complicada" porque "hay dos polos económicos importantísimos de poder, que son por una parte Badajoz y por la otra Don Benito-Villanueva" y ante lo que la capital extremeña no puede "permanecer mirando para otro lado", sino que "tiene que hacer algo", ya que "Mérida está en regresión".

Para Valdés, "si no es por el empleo público... En Mérida hay cada vez menos industria, menos proyectos económicos y hay que revitalizar la ciudad y teneos que hacerlo allí donde está la inversión. No podemos quedarnos solo y exclusivamente como una ciudad de funcionarios y de camareros porque Mérida merece más".

Y, sobre el PP, formación de la que fue concejal en Mérida en varias legislaturas, ha reconocido que él ahora en 'XMérida' disfruta de una "libertad" que antes "nunca" había tenido al haber incluso "renunciado" a "algún cargo" que dice que le han ofrecido.

Valdés ha concluido que "yo he estado mucho tiempo sometido también a esa sinrazón de no poder decir las cosas claras, porque había gente que estaba por encima y que te quitaba y te ponía. A mí me han ofrecido como sabéis algún cargo, algún puesto (en alusión supuestamente al PP) y he renunciado a ningún cargo y a cualquier puesto por Mérida. Y esto me da una libertad que yo nunca he disfrutado y que ahora podemos disfrutar y decir las cosas como son... No sé si todos pueden hacer lo mismo".