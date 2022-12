Familias de la Escuela Paideia de Mérida registran un escrito en el Ayuntamiento

Ep.

Unos 40 padres y antiguos alumnos de la Escuela Libre Paideia de Mérida han registrado este viernes un escrito en el Ayuntamiento en el que piden que se arregle el "estropicio" tras urbanizar el entorno del colegio, ya que no se construyó "nada por culpa de la especulación que hizo el ayuntamiento con las constructoras".

La antigua estudiante del Paideia Lucía Blázquez, acompañada por la madre de un estudiante de este centro educativo, Izaskun Moral, ha indicado que las constructoras "destrozaron los alrededores" de la escuela poniéndolo todo a "un nivel superior" y cortando el paso del arroyo, por lo que "el agua de la lluvia ha ido a parar" a este centro.

La solución que proponen las familias es que se arregle el "estropicio" que se ha hecho en la zona, porque se ha urbanizado pero no se ha construido "nada", toda vez que "lo que han hecho" ha sido "meter en un hoyo a Paideia y dejarlo aislado de todo", por lo que la situación se puede resolver construyendo o modificando el Plan Urbanístico aprobado en el 2000.

Blázquez ha afirmado que entre alumnos, padres y entre la gente que compone el colegio han desaguado el centro, sin ayuda del Consistorio y los bomberos, y que llevan luchando "a contracorriente" desde el principio, por lo que están "hartos" de las "cosas que les han hecho desde el ayuntamiento", así como "otras entidades".

Asimismo, la antigua estudiante ha destacado que la situación en el colegio tras la borrasca Efraín ha salido en las noticias, pero que aún así "no se ha hecho nada", por lo que ha pedido una respuesta y que se haga "algo para que no vuelva a ocurrir", ya que es "peligroso" para los alumnos, que en el momento de la inundación no se encontraban en el centro.

Lucía Blázquez también ha incido en que al tener el colegio afectado por las consecuencias de las lluvias les "están cortando el derecho a ir a la escuela y educarse" a los alumnos y que, como centro que lleva más de 40 años en la ciudad, quiere que haya "respeto" y "atención" igual que en el resto de colegios de Mérida.

A preguntas de los medios por si podrían recibir algún tipo de indemnización por los destrozos causados por el temporal, Blázquez ha explicado que Paideia tiene "un modelo educativo diferente", por lo que no reciben "ningún tipo de ayuda económica" y se autogestionan ellos mismos, al tiempo que ha incidido en que necesitan algún apoyo público de la ciudadanía para que ese proyecto siga adelante porque es un "referente" en España.

Mientras tanto, la madre un alumno en Paideia, Izaskun Moral, ha destacado que electrónicamente también se están haciendo escritos de queja y esperan que hayan "bastantes" y que la gente sea solidaria, no solamente los que va a la escuela, sino también otras personas que les apoyan.

Sobre los daños, Moral ha explicado que todavía los "desconocen", pero que tienen "conciencia" de que, por ser un "colegio diferente", no les atienden y, que de alguna manera "se les desprecia" e "intentan que desaparezca", aunque ha afirmado que son "personas que tienen sus propias ideas" pero que eso no "significa" que el ayuntamiento "no les tenga en cuenta" como "ciudadanos que son".

Así, también ha recalcado que las personas responsables del Ayuntamiento de Mérida ya se han reunido con ellos pero ha destacado que la respuesta del alcalde de la ciudad emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, no ha sido "favorable".