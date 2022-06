El sorteo del Cuponazo de la ONCE del pasado viernes deja 500.000 euros en Mérida

El Sorteo del Cuponazo de la ONCE del pasado viernes, día 24, ha dejado parte de su suerte en Mérida, donde Jesús Ávalos Agudo ha vendido 20 cupones del número 31.256, premiados con 25.000 euros cada uno de ellos, lo que supone 500.000 euros repartidos en la ciudad.



En concreto, Ávalos, afiliado y vendedor de productos de juego de la ONCE desde el año 2014, ejerce su actividad laboral en el Polígono Nueva Ciudad de Mérida, lugar en el que sus clientes habituales han adquirido los 20 cupones premiados.



Así pues, según informa la ONCE en una nota de prensa, ésta la primera vez que Jesús Ávalos recompensa con un premio mayor la fidelidad de sus clientes.