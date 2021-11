Concentración en Mérida por el 25N lanza grit: Mujeres están hartas de violencia machista

Ep

Una concentración celebrada esta tarde en la Plaza de España de Mérida con motivo del 25N, convocada por la Asociación Malvaluna, ha lanzado el grito de que las mujeres están "hartas" de la violencia machista.



Así, los asistentes han portado carteles y han lanzado proclamas en favor de la libertad de las féminas y del hartazgo de éstas por los asesinatos, violaciones y distintos tipos de violencias machistas que siguen sufriendo a día de hoy en todo el mundo.



Dos pancartas han presidido un escenario desde el que los asistentes han lanzado sus mensajes y han bailado al ritmo de varias canciones, y en las que se leía "Hartas. Nos matan. Nos violan. Alquilan nuestros cuerpos... por ser mujeres", y "Ni dioses que nos opriman, ni patriarcado que nos mata, feminismo que nos libera".



También han podido leerse pancartas contra el sistema social patriarcal que sigue imperando, así como contra la "cosificación" de las mujeres, contra los abusos sexuales, y contra un sistema judicial que actúa "bajo estereotipos de género".



"Cuidado, el machismo mata"; "Acabemos con el virus del patriarcado"; "Ante sentencias machistas, lucha feminista" han sido algunos de los mensajes que han podido leerse entre algunas de las pancartas y carteles que portaban los aproximadamente 300 asistentes a la concentración.



También, una joven ha invitado desde un escenario a la gente a gritar contra la violencia machista, y se ha criticado también a aquellos sectores de la sociedad que siguen invisibilizando y normalizando la violencia machista.



Han gritado, entre otras, proclamas como "Machista, escucha, Mérida está en la lucha"; "Que viva la lucha de las mujeres"; "No es un caso aislado, se llama patriarcado"; "No son muertes, son asesinatos"; o "El feminismo camina para adelante, el machismo camina hacia atrás".



Como asistentes a la convocatoria se encontraban, entre otros representantes de formaciones políticas, los miembros de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Soraya Vega y María Teresa Macías; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; o el concejal de Unidas por Mérida Álvaro Vázquez, además de representantes de asociaciones y diversos colectivos.



DECLARACIONES POLÍTICAS



Asimismo, en declaraciones a los medios durante la concentración, la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Estela Contreras, ha señalado la importancia de seguir trabajando en materia de prevención y de concienciación frente a las violencias machistas desde todos los ámbitos de la sociedad. "Realmente todos y todas somos parte de la solución", ha espetado.



"Vamos a seguir trabajando en esa prevención, concienciación, por supuesto entre los más jóvenes, entre nuestros niños y niñas, entre el profesorado, con todos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que son aliados (en la lucha contra la violencia de género), y trabajando con toda la ciudadanía", ha recalcado.



En este sentido, y tras lamentar que "no para" la violencia machista en España, con 1.118 mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas (11 en Extremadura desde 2003), ha subrayado que las diferentes administraciones y la sociedad en general tiene que seguir combatiendo esta forma de "terrorismo hacia la mujer", así como impulsar medidas de prevención y concienciación contra esta lacra.



Estela Contreras, igualmente, ha lamentado el "discurso negacionista, populista" de algunas formaciones políticas, y en el que "muchos caen en la tentación de creerlo"; y ha recalcado que el 25 de noviembre "tiene que ser un día señalado en el calendario por todas esas mujeres y menores con nombres y apellidos que son víctimas de la violencia de género".



Por su parte, la portavoz regional del PSOE, Soraya Vega, ha incidido en que es "incompatible" la violencia que se ejerce contra las mujeres "por el hecho de ser mujeres" con la democracia.



"No puede ser que en pleno siglo XXI en este país y en todos los lugares del mundo las mujeres tengamos miedo sólo por ser mujeres, a que nos violen, a la mutilación genital que se sigue produciendo en países muy cerquita de aquí, a las amenazas o al asesinato dentro del ámbito de la pareja o expareja", ha señalado Vega.



En este sentido, en este 25N, "un día de memoria, de conmemoración y de clara reivindicación", ha alertado de que esto sucede por la "estructura machista y patriarcal que impera en la sociedad" y sobre la que hay que trabajar para "erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres como objetivo prioritario".



Asimismo, sobre los discursos políticos que ponen en duda las violencias machistas, la portavoz socialista ha subrayado que "se combaten con el discurso contrario, con el discurso pedagógico, feminista, que analiza en profundidad la realidad y que pone en evidencia lo que sigue ocurriendo".



En la misma línea, Vega ha recalcado que todos los días los demócratas tienen que preocuparse y ocuparse desde el ámbito político, asociativo y desde la ciudadanía en general en "combatir" los discursos machistas y los que "niegan una realidad evidente y que además son muy malintencionados y están impregnados de un machismo muy preocupante".