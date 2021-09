José Luis Perales llena de amor, nostalgia y poesía el Teatro Romano de Mérida

Nada más interpretar ‘Balada para una despedida’, la primera canción con la que abría el primero de los conciertos que va a protagonizar este año en la edición del ‘Stone&Music Festival’ de Mérida, José Luis Perales daba la bienvenida a su público y lo invitaba a disfrutar de “una noche de música y de encuentros”. Un año han tenido que esperar sus más fieles seguidores para deleitarse con la que seguramente haya sido -para muchos de ellos- la última oportunidad de poder ver a su ídolo sobre el escenario. Y es que 'Mirándote a los ojos. Recuerdos, retratos y melodías perdidas' es la gira con la que ‘El poeta de la canción’ dirá adiós tras más de 50 años de carrera en activo.

Con más de 510 canciones registradas en la Sociedad General de Autores de España (SGAE) y más de 55 millones de discos vendidos, este cantautor, compositor, productor y escritor nacido en Castejón (Cuenca), en 1945, puede decir que ha cumplido su sueño con mayúsculas desde que empezara a escribir sus primeras partituras allá por el año 1967. Un sueño que no era otro que el de escribir canciones para artistas importantes, “de renombre”, que sus melodías llegaran a todos los rincones del mundo y que dejaran un poso eterno en cada una de las personas que las escuchaban.

Así pues, con puntualidad británica, a las 22:15 horas, aparecía sobre el escenario del Teatro Romano de Mérida acompañado por siete músicos, con los que trasladó al 'respetable' -durante casi dos horas- a recuerdos vividos en el pasado con nostalgia, relacionados con el amor y el desamor, acompañados de una poesía que te abraza y encoge el corazón. Con un 'sold out' en la venta de entradas -respetando el porcentaje de aforo en el monumento que las medidas sanitarias permiten a día de hoy por la pandemia de la Covid-19-, distintas generaciones pudieron disfrutar de unas canciones míticas y eternas, que forman parte de la banda sonora de sus vidas, ya sean escritas e interpretadas para él mismo, o escritas para otros compañeros de profesión.

De este modo, tras ‘Balada para una despedida’ llegaron éxitos de su trayectoria como ‘Me llamas’, ‘Sí’, ‘Cosas de Doña Asunción’ y ‘Celos de mi guitarra’, sobre la que recordó que fue en el año 1973 cuando se “coló” en las casas de los españoles con esta canción que le recuerda al lugar donde la escribió, su tierra natal… “y un sitio como éste merece la pena poder cantarla”, señaló. ‘Quisiera decir tu nombre’, ‘El amor’ e ‘Y te vas’ fueron las siguientes canciones que interpretó Perales.

A continuación, quiso compartir con su público “un secretillo”, porque él no quería ser cantante, “quería ser lo que soy: autor”. “Yo soñaba con escribir canciones para otra gente, esos grandes cantantes que cantaban éxitos. Pero alguien se empeñó en que lo fuera –también cantante- y creo que ahora me alegro por vosotros”, dijo en alusión al ‘respetable’. Y así fue como aquella especie de sueño, “como en los cuentos”, se hizo realidad “casi sin buscarlo”, y un grupo español "con las mejores voces de la época" llegó hasta él y se llevó una de sus “primerísimas canciones”. El grupo no era otro que Mocedades, la canción ‘Le llamaban loca’.

JEANETTE, ISABEL PANTOJA, ROCÍO JURADO Y RAPHAEL

Seguidamente llegó otro de sus temas más exitosos que se hizo famoso en la voz de Jeanette, ’¿Por qué te vas?’, una canción “muy sencilla” escrita para la película ‘Cría Cuervos’ de Carlos Saura, que nunca imaginó que llegaría a traspasar tantas fronteras. De hecho, aún hoy sigue autorizando versiones de la melodía con la que triunfó la "pequeña gran voz" de la inolvidable cantante inglesa. “Difícil” fue para él, “por el momento, el sitio, el personaje y la situación” en la que se encontraba en aquel momento. Se refirió el conquense al disco ‘Marinero de luces’ que escribió para Isabel Pantoja, en lo que supuso su regreso a los escenarios tras quedarse viuda de Paquirri.

Ante el público detalló que en principio quería hacer una canción “sin pretensión” –la que da título al disco- y se la presentó, a lo que la sevillana le contestó diciendo que era justo lo que ella quería decir, pero no había podido hacerlo. Así, contó como una de las anécdotas de la noche que no solo quiso esa canción, sino que le pidió que le escribiera el disco entero. “Fue un proceso difícil para mí, porque no quería que fuera un disco fácil, ni tópico. Nadie se imaginó que fuera tan grande para ella y tan grande para mí”, manifestó Perales, cantando a continuación una de las melodías de aquel inolvidable trabajo: ‘Pensando en ti’.

De una emoción pasó a otra con la interpretación, él solo con una guitarra, de ‘Qué no daría yo’, una canción que escribió para Rocío Jurado y que la chipionera cuando la escuchó por primera vez se sorprendió diciendo: “¿cómo este chico de Cuenca sabe tanto de mí, si nunca nos hemos conocido?”. Así, Perales le recordó que había estado siete años viviendo en Sevilla donde estudió Electrónica en la Universidad Laboral, por lo que “un conquense conocía el carácter andaluz y podía escribir sobre el carácter andaluz”.

Su gran amigo Raphael también ha cantado muchos de sus temas, el primero que le escribió fue ‘Frente al espejo’, que interpretó seguidamente. “Tenía dudas si la iba a grabar en el estudio y la realidad es que la sigue cantando en sus conciertos”, remarcó.

HIMNO A LA INFANCIA QUE DIO LA VUELTA AL MUNDO

Después de recordar éxitos que ha escrito para otros compañeros de profesión y amigos, y ya acompañado de nuevo por su banda volvió a títulos interpretados por él como ‘Melodía perdida’, ‘Amada mía’, ‘Canción de otoño’, ‘Ella y él’ y ‘Gente maravillosa’. A éstas siguió un himno a la infancia, ‘Que canten los niños’, que escribió tras un viaje que realizó con Aldeas Infantiles a América Latina, una organización “maravillosa que renunciaba a muchas cosas por el bienestar y beneficio de los niños que no tenían futuro”. “Los niños se me subían a los hombros y no me conocían de nada. Me llamaban tío José Luis, por ellos la escribí y dio la vuelta al mundo, conseguimos que la cantara mucha gente y los niños se la saben de memoria”, ensalzó.

Tras este momento tan emotivo con todo el público encendiendo las linternas de sus móviles acompañando al conquense, éste se emocionó recordando que ‘Mirándote a los ojos’ es su última gira. Eso sí, avanzó que seguro que hará cosas puntuales y, por supuesto, seguirá escribiendo y componiendo porque “no podría vivir sin escribir”. Sin embargo, reconoció que las giras son “tremendamente largas” y él ya tiene que hacer otras cosas también como “ver a mis nietos más tiempo, cuidar mi casa, mi jardín, mi huerto…ver las puestas de sol”.

“Os dejaré mi música para llenar el vacío de un minuto de soledad o, quizás, para cantar las canciones que ya os sabéis y que, poco a poco, el tiempo las irá borrando de vuestras cabezas, como de la mía. Yo me acordaré de aquel día hace ya más de 50 años, en que decidí dedicarme a este hermoso oficio de la música, porque -bajarse del escenario- es un poquito duro, realmente”, aseguró el cantautor dando paso a ‘Balada para una despedida’, a las que siguieron tres de sus grandes éxitos, con los que sus seguidores vibraron: ‘Un velero llamado libertad’, ‘¿Y cómo es él?’ y ‘Te quiero’.

Fue precisamente al término de esta última canción cuando el conquense se despidió definitivamente de su público asegurando que había sido “una noche maravillosa”. “Os quiero, hasta siempre”, fueron sus últimas palabras, antes de desaparecer del escenario. Su público le ovacionaba y preguntaba una y otra vez ‘¿Por qué te vas?’, en alusión al éxito que escribió para Jeanette.

No hay que olvidar que este lunes, 20 de septiembre, a las 22:15 horas, Perales ofrecerá su segundo y último concierto en el ‘Stone&Music’ y también hay 'sold out', siempre cumpliendo las restricciones de aforo dentro de las medidas sanitarias contra la Covid-19.